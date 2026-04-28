Steam Controller za ile? Jest polska cena, to pad dla bogaczy

Steam Controller został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku wraz z konsolą Steam Machine oraz goglami mieszanej rzeczywistości Steam Frame. Już wtedy znaliśmy wygląd oraz możliwości kontrolera stworzonego przez twórców najpopularniejszej platformy sprzedaży gier na komputery osobiste. Teraz otrzymaliśmy kluczową informację: cenę.

Polska cena Steam Controller. Tanio to już było

W sklepie internetowym Steama pojawiła się cena nowej generacji kontrolera do gier. Steam Controller został wyceniony na 419 zł i trafi do regularnej sprzedaży już 4 maja (następny poniedziałek) o godz. 19:00 czasu polskiego. Sprzęt będzie dostępny za pośrednictwem platformy Steam podobnie jak każda inna gra czy chociażby handheld Steam Deck.

Steam Controller jest wyraźnie droższy od popularnych padów do gier dostępnych na rynku. Pominę już kwestię mniej znanych producentów stawiających na najlepszy stosunek ceny do jakości, a zamiast tego skupię się na DualSense od Sony oraz kontroler Xboxa od Microsoftu.

Oryginalny kontroler do konsoli PlayStation 5, który również działa z komputerami kosztuje ok. 280 - 300 zł w zależności od wersji kolorystycznej czy sklepu. Natomiast pad Xbox dostosowany do PC oraz Xbox Series X | S to wydatek na poziomie ok. 220 - 250 zł.

Mówimy zatem o sporej różnicy na poziomie 140-200 zł w zależności od tego, czy wybierzemy DualSense’a czy Xboxa. Dopłata ma być jednak uzasadniona faktem zastosowania znacznie bardziej zaawansowanej specyfikacji i możliwości technicznych.

Czytaj też:

Steam Controller to droższy, ale doskonalszy pad do gier

Klasyczne kontrolery do Xboxa czy PS5 zyskały ogromną popularność ze względu na markę, lecz nie są to najlepsze propozycje w swojej cenie. Przede wszystkim bazują na klasycznych gałkach analogowych, które wykorzystują mechaniczne komponenty. Te z czasem się zużywają, przez co po kilku latach można dostrzec efekt tzw. dryfowania pada - to zjawisko, gdzie pad dostaje sygnał, że ruszamy gałką, mimo że tego nie robimy.

Z kolei Steam Controller bazuje na magnetycznych drążkach opartych na efekcie Halla. Nie powinny się zatem tak szybko zużywać - obsługują również pojemnościowe wykrywanie dotyku, by umożliwić sterowanie ruchem. Producent chwali się wibracjami o wysokiej dokładności oraz sterowanie żyroskopem. Pad ma być w pełni kompatybilny ze Steamem, a więc zadziała na PC, laptopie, Steam Decku, Steam Machine i innych.

Ciekawym dodatkiem są też panele dotykowe znajdujące się pod gałkami magnetycznymi.

Albert Żurek 28.04.2026 14:41

