Twój dwuletni Samsung zyska nowe życie. Dostanie to, co najlepsze w S26

W tegorocznych smartfonach z rodziny Galaxy S26 Samsung wdrożył kilka nowych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że te trafią na zeszłoroczne modele z serii S25. Teraz dostajemy potwierdzenie, że wydane na początku 2024 r. seria S24 również może liczyć na wsparcie czterech nowych funkcji z pakietu Galaxy AI. Wystarczy tylko aktualizacja do One UI 8.5.

Dwuletnie Galaxy S24 z funkcjami z najnowszych Galaxy S26

Obecnie nakładka systemowa One UI 8.5 jest dostępna wyłącznie dla najnowszych modeli Samsunga: Galaxy S26 oraz Galaxy A57/A37. Pozostałe, starsze urządzenia wciąż czekają na aktualizację, która dla serii S25 ma pojawić się na przełomie kwietnia i maja. Producent jednocześnie testuje oprogramowanie dla starszych modeli.

W testowej wersji nakładki One UI 8.5 stworzonej dla modelu Galaxy S24 Ultra o oznaczeniu S928BXXU5DZD9 dostrzeżono, że Samsung zamierza dodać najnowsze funkcje Galaxy AI znane z serii Galaxy S24. Nowości są aż cztery:

Call Screening - narzędzie, które odbiera połączenia w imieniu użytkownika, pyta o cel połączenia i zapisuje transkrypcję, którą można sprawdzić w dowolnej chwili;

Advanced Audio Eraser - opcja, która działa w aplikacjach trzecich takich jak YouTube, Instagram czy Netflix, która redukuje niechciane szumy i nieprzyjemne dźwięki z filmów;

Creative Studio - aplikacja stworzona do rysowania, tworzenia zaproszeń, wizytówek, naklejek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;

Photo Assist - ulepszona wersja oprogramowania stworzonego do edycji obrazów za pomocą sztucznej inteligencji i poleceń tekstowych.

Funkcje zostały zauważone dla oprogramowania stworzonego z myślą o najdroższym modelu S24 Ultra, ale nowości powinny pojawić się również w podstawowym Galaxy S24 i pośrednim Galaxy S24+. Oba te smartfony wspierają funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI, mimo że różnią się procesorem - wykorzystują Exynosa 2400 zamiast Snapdragona 8 Gen 3 z S24 Ultra.

Skąd to wiemy? W przeszłości Samsung już aktualizował wszystkie modele: S24, S24+ i S24 Ultra o funkcje Galaxy AI wprowadzone w serii Galaxy S25 takie jak Now Brief.

Z perspektywy użytkownika dwuletnich smartfonów Samsunga jest to świetna informacja. Nie muszą oni wymieniać swoich telefonów, aby móc skorzystać z najnowszych i najlepszych funkcji opartych na AI. Pokazuje to podejście koreańskiego producenta do aktualizacji oprogramowania. Na uaktualnienie do One UI 8.5 będzie jednak trzeba poczekać nieco dłużej - najprawdopodobniej do połowy maja 2026 r.

Albert Żurek 16.04.2026 16:28

