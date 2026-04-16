Twój dwuletni Samsung zyska nowe życie. Dostanie to, co najlepsze w S26

Samsung zamierza zaktualizować dwuletnie smartfony z serii Galaxy S24 o najlepsze funkcje wyciągnięte z Galaxy S26. Uaktualnienie One UI 8.5 dla tych modeli będzie niesamowite.

Albert Żurek
W tegorocznych smartfonach z rodziny Galaxy S26 Samsung wdrożył kilka nowych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że te trafią na zeszłoroczne modele z serii S25. Teraz dostajemy potwierdzenie, że wydane na początku 2024 r. seria S24 również może liczyć na wsparcie czterech nowych funkcji z pakietu Galaxy AI. Wystarczy tylko aktualizacja do One UI 8.5. 

Dwuletnie Galaxy S24 z funkcjami z najnowszych Galaxy S26

Obecnie nakładka systemowa One UI 8.5 jest dostępna wyłącznie dla najnowszych modeli Samsunga: Galaxy S26 oraz Galaxy A57/A37. Pozostałe, starsze urządzenia wciąż czekają na aktualizację, która dla serii S25 ma pojawić się na przełomie kwietnia i maja. Producent jednocześnie testuje oprogramowanie dla starszych modeli.

W testowej wersji nakładki One UI 8.5 stworzonej dla modelu Galaxy S24 Ultra o oznaczeniu S928BXXU5DZD9 dostrzeżono, że Samsung zamierza dodać najnowsze funkcje Galaxy AI znane z serii Galaxy S24. Nowości są aż cztery:

  • Call Screening - narzędzie, które odbiera połączenia w imieniu użytkownika, pyta o cel połączenia i zapisuje transkrypcję, którą można sprawdzić w dowolnej chwili;
  • Advanced Audio Eraser - opcja, która działa w aplikacjach trzecich takich jak YouTube, Instagram czy Netflix, która redukuje niechciane szumy i nieprzyjemne dźwięki z filmów;
  • Creative Studio - aplikacja stworzona do rysowania, tworzenia zaproszeń, wizytówek, naklejek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;
  • Photo Assist - ulepszona wersja oprogramowania stworzonego do edycji obrazów za pomocą sztucznej inteligencji i poleceń tekstowych.

Funkcje zostały zauważone dla oprogramowania stworzonego z myślą o najdroższym modelu S24 Ultra, ale nowości powinny pojawić się również w podstawowym Galaxy S24 i pośrednim Galaxy S24+. Oba te smartfony wspierają funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI, mimo że różnią się procesorem - wykorzystują Exynosa 2400 zamiast Snapdragona 8 Gen 3 z S24 Ultra. 

Czytaj też:

Skąd to wiemy? W przeszłości Samsung już aktualizował wszystkie modele: S24, S24+ i S24 Ultra o funkcje Galaxy AI wprowadzone w serii Galaxy S25 takie jak Now Brief.

Z perspektywy użytkownika dwuletnich smartfonów Samsunga jest to świetna informacja. Nie muszą oni wymieniać swoich telefonów, aby móc skorzystać z najnowszych i najlepszych funkcji opartych na AI. Pokazuje to podejście koreańskiego producenta do aktualizacji oprogramowania. Na uaktualnienie do One UI 8.5 będzie jednak trzeba poczekać nieco dłużej - najprawdopodobniej do połowy maja 2026 r.

16.04.2026 16:28
Najnowsze
16:28
Twój dwuletni Samsung zyska nowe życie. Dostanie to, co najlepsze w S26
Aktualizacja: 2026-04-16T16:28:17+02:00
16:04
Microsoft sypie darmowymi prezentami. Powód: MacBook Neo
Aktualizacja: 2026-04-16T16:04:43+02:00
15:48
Mówią, że to butelkomat idealny. Rozwiązuje to, co najbardziej irytuje
Aktualizacja: 2026-04-16T15:48:13+02:00
15:23
Europa przestanie latać samolotami? Kończy się nam paliwo
Aktualizacja: 2026-04-16T15:23:17+02:00
15:02
Zapytałem, po co Apple niszczy iPhone'y. "To jedyna droga do przyszłości"
Aktualizacja: 2026-04-16T15:02:06+02:00
14:49
Polska Policja wchodzi w AI. Aż strach się bać
Aktualizacja: 2026-04-16T14:49:38+02:00
14:00
Poznajcie Daisy. To z nią iPhone spotka się w dniu swej śmierci
Aktualizacja: 2026-04-16T14:00:00+02:00
14:00
Sprawdziłem DJI Osmo Pocket 4. Cena w dół, jakość w górę
Aktualizacja: 2026-04-16T14:00:00+02:00
13:44
W mObywatelu ogarniesz teraz swoje dzieci. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-04-16T13:44:46+02:00
13:35
Minister radzi, jak omijać kolejki do butelkomatów. No, szlag może trafić
Aktualizacja: 2026-04-16T13:35:18+02:00
13:25
Nowość Żabki obnaża finanse Polaków. Zakupy na krechę wracają
Aktualizacja: 2026-04-16T13:25:39+02:00
12:33
Wojskowe Jelcze na sterydach. Nowa fabryka będzie potężna
Aktualizacja: 2026-04-16T12:33:03+02:00
12:01
Polacy grzebią w śmietnikach za kaucją. "Pieniądz leży w koszu"
Aktualizacja: 2026-04-16T12:01:39+02:00
11:11
Amerykanie pokazali nową latającą bestię. Koniec ery Black Hawka
Aktualizacja: 2026-04-16T11:11:14+02:00
10:53
Unia sprawdzi, ile masz lat. Nadchodzi oficjalna aplikacja do weryfikacji
Aktualizacja: 2026-04-16T10:53:32+02:00
10:24
Druzgocący raport o naszych służbach. "Słyszą absolutnie wszystko"
Aktualizacja: 2026-04-16T10:24:24+02:00
9:32
Coś jak Thermomix, ale dla psa. Twoje psiecko też może jeść jak elita
Aktualizacja: 2026-04-16T09:32:57+02:00
9:30
Znamy ceny Vivo X300 Ultra. Telefon, który chce być aparatem dla profesjonalistów
Aktualizacja: 2026-04-16T09:30:00+02:00
8:56
Reaktory jądrowe na Księżycu to pewniak. Ale rozmach
Aktualizacja: 2026-04-16T08:56:26+02:00
7:37
Jest aplikacja Gemini na komputery Mac. Apple bez szans na przebicie tego.
Aktualizacja: 2026-04-16T07:37:44+02:00
