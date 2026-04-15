Telefony z nowym typem pamięci. Genialny sposób na oszczędzanie RAM-u

Ładowanie...

Qualcomm to obecnie główny dostawca układów SoC napędzających większość smartfonów z systemem Android. To także kluczowy projektant modemów LTE/5G, które trafiają do telefonów różnych marek, również iPhone’ów. Teraz gigant podejmuje współpracę z kluczowym producentem pamięci, aby opracować nowy typ pamięci do telefonów.

REKLAMA

Nowy typ pamięci pojawi się w smartfonach. Chodzi o zastosowania AI

W smartfonach z Androidem znajdziemy dwa główne typy pamięci:

LPDDR: to szybka pamięć operacyjna o niskim poborze mocy dostosowana z myślą o małych i bardziej energooszczędnych urządzeniach. Dostępne są różne generacje takie jak LPDDR4X czy LPDDR5;

UFS: szybka pamięć masowa flash stworzona z myślą głównie o smartfonach. Obecnie najszybszymi wersjami są UFS 4.1 oraz UFS 4.0.

Pamięć operacyjna w telefonach jest wykorzystywana przez cały czip SoC, a więc zarówno przez procesor (CPU), jak i układ graficzny (GPU). Od niedawna Qualcomm stosuje też trzeci rodzaj układu scalonego: NPU (neural processing unit) służący stricte do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.

W wielu modelach takich jak Galaxy S25/S26 czy iPhone 16/17 układ odpowiada za obsługę lokalnych modeli AI. Wydajność NPU w dużej mierze zależy od przepustowości pamięci. W tym przypadku jest to LPDDR5X, która charakteryzuje się wysokimi przepustowościami - np. w serii Samsung Galaxy S26 jest to aż 10,7 Gb/s. Qualcomm ma jednak wyższe ambicje zwiększenia możliwości układów NPU.

W tym celu gigant podjął współpracę z firmą CXMT, która zajmuje się produkcją pamięci DRAM. Efektem czego było opracowanie oddzielnego układu NPU do smartfonów o mocy 40 TOPS, który połączono z nową, znacznie szybszą pamięcią DRAM 3D o pojemności 4 GB. Raport Ming Chi-Kuo niestety nie obejmuje dokładnych informacji co do prędkości (przepustowości) nowego typu pamięci.

Rozwiązanie jednak ma być dostępne w smartfonach chińskich marek, które pojawią się pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r. Nowości możemy oczekiwać głównie w urządzeniach z wyższej półki cenowej. W tanich i średniopółkowych modelach nie ma miejsca na implementowanie zaawansowanego NPU.

REKLAMA

Co to właściwie oznacza?

Co oznacza wprowadzenie dedykowanych czipów NPU z własną pamięcią DRAM? To, że smartfony nie będą już potrzebować mnóstwa RAM-u tylko po to, aby mogły obsługiwać lokalne modele sztucznej inteligencji. Będą wyposażane w osobną, dedykowaną pamięć dla sztucznej inteligencji. Urządzenia mobilne powinny stać się potężniejsze jeśli chodzi o możliwości obliczeń pod kątem AI.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 15.04.2026 21:21

Ładowanie...