Samsung podzieli klientów. Bo i tak nie zwracasz uwagi na to, co masz w Galaxy

Samsung nie zamierza zrezygnować z dzielenia najlepszych smartfonów w oparciu o różne układy dla tych samych modeli. Jeśli miałeś nadzieję na zmianę dotychczasowego podejścia, lepiej nie czekaj do następnego roku.

Albert Żurek
Galaxy S27 podział
Z nowych doniesień wynika, że Samsung w przyszłorocznej serii sztandarowych smartfonów Galaxy S27 zamierza postawić na autorskie procesory Exynos 2700. Niektóre droższe modele zostaną wyposażone w procesory Snapdragon. Oznacza to, że koreański gigant znowu przyłoży rękę do podziału użytkowników

Samsung Galaxy S27 znowu z podziałem na Exynosa i Snapdragona

W tegorocznych modelach z serii Galaxy S26 Samsung zdecydował się podzielić urządzenia względem wykorzystywanego procesora. Podstawowe modele takie jak Galaxy S26 oraz S26+ zostały wyposażone w czipy Exynos 2600, gdy w najdroższym S26 Ultra postawiono na Snapdragona 8 Elite Gen 5 for Galaxy. 

Exynos 2600 oferuje bardzo wysoką wydajność i niezłą kulturę pracy. Czas pracy na baterii wciąż wygrywa w wersji ze Snapdragonem. Teraz pojawiły się informacje na temat nowego, przyszłorocznego modelu: Exynosa 2700. 

Jednostka ma zostać wykonana w technologii 2 nm i wykorzystywać 10-rdzeniowe CPU. W pierwszych testach osiągnęła niezłe wyniki przewyższające Exynosa 2600, lecz mówimy o wczesnej fazie rozwoju. Dlatego nie traktowałbym tych wyników jako wyrocznię i pewnik. Seria Galaxy S27, w której będą dedykowane Exynosy 2700, pojawi się dopiero na początku 2027 r. 

Ta informacja jest jednak istotna z innego powodu. Potwierdza, że Samsung kontynuuje swój podział na Exynosa 2700 i Snapdragona w następnym roku. W minionych latach zdarzyły się takie sytuacje, że wszystkie modele Galaxy były wyposażane w procesor marki Qualcomm. Wystarczy tylko spojrzeć na zeszłoroczną serię S25, która cała bazowała na Snapdragonie 8 Elite. Podobnie było w Galaxy S23, gdzie Samsung wykorzystał Snapdragony 8 Gen 2. 

Czytaj też:

Znaczenie Exynosa będzie wzrosnąć, a Snapdragon ma zejść na drugi plan

Na początku marca wiceprezes działu sprzętu Samsunga Moon Sung-hoon stwierdził, że firma rozpoczęła pracę nad strategią zakładającą zwiększenie środków do rozwoju nowych czipów. Efektem czego ma być zwiększenie udziału Exynosa w smartfonach Samsunga. Autorskie czipy miałyby trafiać do większej liczby urządzeń Galaxy z ekosystemu Samsunga.

Należy jednak mieć świadomość, że takie strategie nie są wdrażanie w ciągu kilku miesięcy czy roku. To efekt wieloletnich prac. Dlatego w serii Galaxy S27 również powinniśmy oczekiwać podziału na Exynosa i Snapdragona. W przyszłorocznych urządzeniach Samsunga ma pojawić się zupełnie nowy model: S27 Pro.

Smartfon ma wykorzystywać wiele elementów z najdroższego modelu Galaxy S Ultra (m.in. system aparatów), lecz ma być nieco tańszy i mniejszy. Oczekujemy, że będzie to nieco mniej zaawansowana wersja najdroższego modelu Samsunga. Najprawdopodobniej również z procesorem Snapdragon. Z kolei bardziej przystępne cenowo modele: S27 i S27+ powinny zostać wyposażone w Exynosy. 

14.04.2026 06:24
Najnowsze
6:12
Wielki Boeing leciał nad wioską i straszył ludzi. Pilot chciał się pożegnać
Aktualizacja: 2026-04-14T06:12:00+02:00
6:01
Telefony do urzędów skarbowych masowo znikają. O dziwo tak ma być
Aktualizacja: 2026-04-14T06:01:00+02:00
20:45
Ukraińcy pokazali nową rolę lotnictwa na wojnie. To wideo wiele zmieni
Aktualizacja: 2026-04-13T20:45:49+02:00
19:49
MacBook Neo 2 z pierwszymi detalami. Ależ będzie hit, świetne zmiany
Aktualizacja: 2026-04-13T19:49:18+02:00
18:15
Polscy rolnicy - wizjonerzy sądzą technologię. Plony to nagroda od Huawei
Aktualizacja: 2026-04-13T18:15:37+02:00
18:07
Google pierwszy raz pokonany. Jest nowy król zysków z reklam
Aktualizacja: 2026-04-13T18:07:38+02:00
18:03
Zrobił mapę realnych cen domów i wad okolicy. Bez ściem inwestorów
Aktualizacja: 2026-04-13T18:03:10+02:00
17:59
Linux właśnie wpuścił AI do jądra. Twórca broni "fatalnego pomysłu"
Aktualizacja: 2026-04-13T17:59:52+02:00
16:33
Narzekacie, ale grzecznie oddajecie butelki. Rząd jest z was zadowolony
Aktualizacja: 2026-04-13T16:33:48+02:00
16:22
iPhone na 50-lecie Apple zachwyca. I ten podpis Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2026-04-13T16:22:54+02:00
16:21
NASA zdradza, co po Artemis II. Nad Ziemią będzie scena jak z Interstellar
Aktualizacja: 2026-04-13T16:21:02+02:00
15:33
Apple ma świetny pomysł na składany smartfon. Androidy już kopiują
Aktualizacja: 2026-04-13T15:33:32+02:00
15:23
GTA 6 na PC szybciej niż sądziliśmy. Triumf konsol będzie krótki
Aktualizacja: 2026-04-13T15:23:49+02:00
15:17
Blu-ray nie umrze. Giganci mają pomysł na uratowanie standardu
Aktualizacja: 2026-04-13T15:17:56+02:00
15:10
Robot w Polsce przegania dziki, a świat się zachwyca. Szkoda, nie powinien
Aktualizacja: 2026-04-13T15:10:21+02:00
13:47
Używana pamięć trafia do nowych smartfonów? Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-04-13T13:47:44+02:00
13:13
Na Impact ’26 będzie aż 25 ścieżek tematycznych. Pomogą zrozumieć świat i jego przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-13T13:13:32+02:00
12:45
Biedronka chce cię przyspawać do aplikacji. Bez niej wizyta w sklepie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-04-13T12:45:56+02:00
12:26
Polacy stworzyli kosmiczną autostradę. "Zmieni globalny internet"
Aktualizacja: 2026-04-13T12:26:25+02:00
11:50
Wydali 300 tys. zł na toaletę, ciągle mają problemy. "Sławojka lepsza"
Aktualizacja: 2026-04-13T11:50:24+02:00
