REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone na 50-lecie Apple zachwyca. I ten podpis Steve'a Jobsa

Zrobili iPhone’a 17 Pro, który wyglądem przypomina pierwszą generacją smartfona Apple’a Został wykonany z części tego rewolucyjnego urządzenia. 

Albert Żurek
REKLAMA

Apple świętuje 50-lecie firmy. Pierwszy iPhone jednak został wprowadzony na rynek niespełna 19 lat temu - pod koniec czerwca 2007 r. Firma zajmująca się tworzeniem specjalnych wersji smartfonów Apple’a, wzięła sobie to do serca i stworzyła specjalną wersję najnowszego modelu iPhone’a 17 Pro (Max) nawiązującego do pierwszego iPhone’a 2G.

REKLAMA

iPhone 17 Pro, który wygląda jak pierwszy iPhone z 2007 r.

Pierwszy w historii iPhone, znany również pod nazwą iPhone 2G, wyróżniał się charakterystyczną stylistyką ze srebrno-czarną obudową wykonaną z połączenia metalu oraz plastiku. Apple wraz z najnowszym modelem 17 Pro (Max) częściowo powrócił do tego podejścia, ponieważ zastosował obudowę łączącą aluminium oraz szkło. 

Natomiast w specjalnej wersji iPhone 17 Pro 2007 Edition stworzonej przez producenta luksusowych wersji smartfonów Caviar obudowa faktycznie nawiązuje do oryginalnego modelu. W urządzeniu można dostrzec charakterystyczną srebrno-czarną stylistykę. Nie jest to jednak po prostu zwykła metalowa obudowa.

Twórcy tej wersji do opracowania urządzenia wykorzystali elementy mające nawiązywać do oryginalnego iPhone’a 2G. Wystarczy tylko spojrzeć na panel tylny obejmujący różne nietypowe kształty przypominające komponenty połączone ścieżkami z płytki PCB. Niezwykle ciekawym wyróżnikiem stanowi natomiast przezroczyste logo Apple’a, w którym zastosowano prawdziwy element płyty głównej pierwszego iPhone’a.

Na czarnej części urządzenia znajduje się natomiast podpis Steve’a Jobsa.

Czytaj też:

To również wyjątkowo droga wersja iPhone’a 17 Pro (Max)

Standardowego iPhone’a 17 Pro z ekranem o przekątnej 6,3 cala można kupić już za ok. 5300-5400 zł w promocjach. Natomiast większy, 6,9-calowy model 17 Pro Max kosztuje 6300 zł w wersji 256 GB. Specjalna wersja iPhone 17 Pro nawiązująca do pierwszego telefonu Apple’a z kolei została wyceniona na 10 770 - 12 700 dolarów (39000 - 46000 zł), w zależności od wersji pamięciowej i rozmiarowej. 

REKLAMA

Mówimy zatem o wyjątkowo drogim urządzeniu. Nie można odmówić twórcom, że wykonali naprawdę przepiękne urządzenie, które przypomina oryginał. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
13.04.2026 16:22
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA