Samsung szykuje słuchawki tak dziwne, że muszę je sprawdzić

Samsung pracuje nad nowym modelem bezprzewodowych słuchawek, który wyglądem będzie odstawać od dobrze znanego nam wyglądu Galaxy Buds. „Galaxy Buds Able”, jak nazywa się akcesorium, będzie mieć formę bliższą kolczykowi niż pchełkom.

Samsung przygotowuje słuchawki o konstrukcji typu open-ear z charakterystycznym klipsem, który obejmuje ucho zamiast wchodzić do kanału słuchowego. Jak relacjonuje serwis SammyGuru, wzmianki o urządzeniu pojawiły się w oprogramowaniu One UI, gdzie natrafiono na grafiki przedstawiające jego wygląd.

Nowa forma wyraźnie odcina się od dotychczasowej stylistyki Galaxy Buds. Zamiast dokanałowej konstrukcji pojawia się rozwiązanie, w którym przetwornik kieruje dźwięk w stronę ucha, pozostawiając je otwarte. Podobne podejście stosują już wybrani producenci, m.in. Soundcore czy Bose, jednak dla Samsunga byłby to pierwszy tak wyraźny eksperyment w tej kategorii.

Doniesienia serwisu wskazują także na możliwe wykorzystanie technologii przewodnictwa kostnego. W takim wariancie dźwięk przekazywany jest poprzez wibracje trafiające do ucha wewnętrznego przez kości twarzy, z pominięciem błony bębenkowej. Część sygnału nadal rozchodzi się w powietrzu, ale nie stanowi głównego mechanizmu działania.

Konstrukcja open-ear niesie ze sobą konkretne właściwości użytkowe. Użytkownik zachowuje pełną świadomość otoczenia, co eliminuje potrzebę stosowania specjalnego trybu. Takie rozwiązanie może mieć znaczenie podczas poruszania się po mieście lub uprawiania sportu. Jednocześnie konstrukcja ta nie jest pozbawiona wad - open-eary mają słabszą reprodukcję niskich tonów i mniejszą szczegółowość dźwięku w porównaniu do klasycznych modeli dokanałowych, a także brak aktywnej redukcji hałasu.

Zagadkowa pozostaje nazwa urządzenia - w One UI słuchawki okraszone są nazwą "Able". Ta może sugerować nietypowy sposób odbioru dźwięku lub zdolności jednoczesnego słyszenia otoczenia i odtwarzanych treści. "Able" może także być nazwą kodową, a finalny produkt na rynku konsumenckim może mieć zupełnie inną nazwę.

Jednakże to wszystko co wiemy na temat Galaxy Buds Able - interfejs One UI nie zawiera żadnych sugestii co do daty premiery lub ceny. Jednak gdybym miała strzelać, celowałabym w premierę przy okazji letniego Galaxy Unpacked gdzie Samsung zwykle pokazuje nowe składane smartfony, nowe smartwatche i słuchawki Galaxy Buds.

Malwina Kuśmierek 21.04.2026 16:42

