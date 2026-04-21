Samsung szykuje słuchawki tak dziwne, że muszę je sprawdzić

Galaxy Buds Able zapowiadają się na radykalną zmianę w portfolio audio Samsunga. Słuchawki mają porzucić klasyczną formę na rzecz konstrukcji przypominającej kolczyk.

Malwina Kuśmierek
Samsung Galaxy Buds Able
Samsung pracuje nad nowym modelem bezprzewodowych słuchawek, który wyglądem będzie odstawać od dobrze znanego nam wyglądu Galaxy Buds. „Galaxy Buds Able”, jak nazywa się akcesorium, będzie mieć formę bliższą kolczykowi niż pchełkom.

Galaxy Buds Able to nowe słuchawki, nad którymi pracuje Samsung

Samsung przygotowuje słuchawki o konstrukcji typu open-ear z charakterystycznym klipsem, który obejmuje ucho zamiast wchodzić do kanału słuchowego. Jak relacjonuje serwis SammyGuru, wzmianki o urządzeniu pojawiły się w oprogramowaniu One UI, gdzie natrafiono na grafiki przedstawiające jego wygląd.

Grafika, którą odnaleziono w One UI

Nowa forma wyraźnie odcina się od dotychczasowej stylistyki Galaxy Buds. Zamiast dokanałowej konstrukcji pojawia się rozwiązanie, w którym przetwornik kieruje dźwięk w stronę ucha, pozostawiając je otwarte. Podobne podejście stosują już wybrani producenci, m.in. Soundcore czy Bose, jednak dla Samsunga byłby to pierwszy tak wyraźny eksperyment w tej kategorii.

Doniesienia serwisu wskazują także na możliwe wykorzystanie technologii przewodnictwa kostnego. W takim wariancie dźwięk przekazywany jest poprzez wibracje trafiające do ucha wewnętrznego przez kości twarzy, z pominięciem błony bębenkowej. Część sygnału nadal rozchodzi się w powietrzu, ale nie stanowi głównego mechanizmu działania.

Konstrukcja open-ear niesie ze sobą konkretne właściwości użytkowe. Użytkownik zachowuje pełną świadomość otoczenia, co eliminuje potrzebę stosowania specjalnego trybu. Takie rozwiązanie może mieć znaczenie podczas poruszania się po mieście lub uprawiania sportu. Jednocześnie konstrukcja ta nie jest pozbawiona wad - open-eary mają słabszą reprodukcję niskich tonów i mniejszą szczegółowość dźwięku w porównaniu do klasycznych modeli dokanałowych, a także brak aktywnej redukcji hałasu.

Zagadkowa pozostaje nazwa urządzenia - w One UI słuchawki okraszone są nazwą "Able". Ta może sugerować nietypowy sposób odbioru dźwięku lub zdolności jednoczesnego słyszenia otoczenia i odtwarzanych treści. "Able" może także być nazwą kodową, a finalny produkt na rynku konsumenckim może mieć zupełnie inną nazwę.

Jednakże to wszystko co wiemy na temat Galaxy Buds Able - interfejs One UI nie zawiera żadnych sugestii co do daty premiery lub ceny. Jednak gdybym miała strzelać, celowałabym w premierę przy okazji letniego Galaxy Unpacked gdzie Samsung zwykle pokazuje nowe składane smartfony, nowe smartwatche i słuchawki Galaxy Buds.

Zdjęcie główne: LUCKY4UU / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
21.04.2026 16:42
Tagi: SamsungSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
16:37
Kosmiczny spektakl nad Polską. Mamy dziś rój meteorów nad głowami
Aktualizacja: 2026-04-21T16:37:36+02:00
16:00
Nowe butelkomaty wchodzą do Polski. W końcu oddamy butelki jak ludzie
Aktualizacja: 2026-04-21T16:00:30+02:00
15:45
John Ternus – kim jest nowy szef Apple? Inżynier, nie księgowy
Aktualizacja: 2026-04-21T15:45:29+02:00
15:10
Robot kuchenny Lidla za 1/10 ceny Thermomixa. Padł rekordowy rabat
Aktualizacja: 2026-04-21T15:10:25+02:00
15:03
Koniec odczytów licznika za darmo. Wprowadzają nowe zasady
Aktualizacja: 2026-04-21T15:03:59+02:00
15:01
"Ona ma ajfona" hitem sieci. Świetny opis wojny Androida i iPhone'a
Aktualizacja: 2026-04-21T15:01:47+02:00
14:52
Nowy mObywatel Europa już w tym roku. Oto co da Polakom w Unii
Aktualizacja: 2026-04-21T14:52:10+02:00
14:43
Telefon z trąbą zaraz w Polsce. Oppo Find X9 Ultra walczy o tron Androida
Aktualizacja: 2026-04-21T14:43:59+02:00
13:24
Znaleźli na Marsie elementy życia. Łazik Curiosity dokonał niemożliwego
Aktualizacja: 2026-04-21T13:24:21+02:00
13:11
Szpachlują i malują najnowsze iPhone’y. Stan "igła", jak u handlarza
Aktualizacja: 2026-04-21T13:11:26+02:00
12:17
Robisz zakupy i masz kartę podarunkową. Amazon ma super promocję
Aktualizacja: 2026-04-21T12:17:24+02:00
11:54
Poczta Polska deweloperem. Niech się lepiej wezmą za dostarczanie listów
Aktualizacja: 2026-04-21T11:54:13+02:00
11:50
Ruszają manewry NATO "Sword 2026". Polska odegra szczególną rolę
Aktualizacja: 2026-04-21T11:50:18+02:00
11:42
Tania elektronika w zasięgu palca. Allegro ma outlet i to świetna alternatywa
Aktualizacja: 2026-04-21T11:42:50+02:00
10:58
OZE-sroze? Zaklęcia nie pomogły i OZE przejmują władzę nad światem
Aktualizacja: 2026-04-21T10:58:24+02:00
10:28
Oto nowy amerykański myśliwiec 6. generacji. Zwiastun podpalił internet
Aktualizacja: 2026-04-21T10:28:26+02:00
10:16
Allegro upraszcza wysyłkę. Ta funkcja wraca i robi ogromną różnicę
Aktualizacja: 2026-04-21T10:16:40+02:00
9:40
Tim Cook rezygnuje. Sprawdzamy, jakiego Apple'a zostawia następcy i światu
Aktualizacja: 2026-04-21T09:40:33+02:00
9:11
Żądają od premiera konkretów w sprawie atomu. "Czas się kończy"
Aktualizacja: 2026-04-21T09:11:12+02:00
7:42
Co dalej z OnePlusem? Niepokojący komunikat
Aktualizacja: 2026-04-21T07:42:54+02:00
