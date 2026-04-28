Ryanair sprzedaje bilety za grosze. Musisz się pospieszyć

Akcja wystartowała w miniony poniedziałek i jest mocno ograniczona pod względem czasu oraz miejsc w obniżonej cenie. Potrwa bowiem tylko do najbliższego czwartku. Rezerwacje za nieco ponad 60 zł są dostępne na połączenia z większości dużych lotnisk w Polsce. Gdzie można polecieć taniej?

Ryanair uruchamia promocje na bilety. Trzeba się pospieszyć

Promocja działa w taki sposób, że ceny biletów zaczynają się od 63,55 zł za jedno połączenie na osobę. Oczywiście są to najniższe możliwe wartości – wciąż znajdziemy bilety za ok. 95 czy 120 zł (a nawet droższe). Dużo zależy od wybranego lotniska, daty oraz połączenia. Klienci mogą wybierać spośród kilku lotnisk w całym kraju:

Krakowa,

Gdańska,

Katowic,

Lublina,

Poznania,

Bydgoszczy.

Co natomiast z największym w Polsce lotniskiem Chopina w Warszawie? W tym przypadku ceny zaczynają się od 68 zł, lecz połączeń w obniżonych cenach jest znacznie mniej – mówimy bowiem o sześciu miastach. Największy wybór jest w Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu.

Mam złą wiadomość dla tych, którzy chcieliby nieco przyoszczędzić i teraz kupić bilety na wakacje w lipcu czy sierpniu. Promocja obejmuje tylko połączenia realizowane przez dwa miesiące: od 1 maja do 30 czerwca 2026 r. Ramy czasowe są zatem mocno ograniczone, chociaż jesteśmy w stanie znaleźć bilety w niższych cenach z wylotem w sobotę oraz powrotem w niedzielę.

Liczba miejsc jest mocno ograniczona, tak samo jak czas trwania akcji. Promocja potrwa bowiem tylko do najbliższego czwartku 30 kwietnia do godz. 23:59. Warunki wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Albert Żurek 28.04.2026 12:48

