Kupiłeś bilet na lot, a cena spadła? Ten polski serwis zwróci ci pieniądze

Ładowanie...

Za tę świetną funkcję, nazwaną Price Drop, odpowiada Fru.pl – polska platforma internetowa zajmująca się rezerwacją biletów lotniczych oraz hoteli. Rozwiązanie jest odpowiedzią na bardzo częste zjawisko, w którym niemal co drugi bilet tanieje po dokonaniu rezerwacji. Różnice bywają naprawdę zauważalne, bo średnio wynoszą nawet 190 zł.

REKLAMA

Oddadzą ci różnicę w cenie biletu, jeśli ta spadnie

Często po zakupie cena biletu jeszcze bardziej wzrasta, co można zauważyć zwłaszcza u tanich przewoźników przy rezerwowaniu wielu lotów jednocześnie. Jeśli cena rośnie, z perspektywy klienta jest to powód do zadowolenia, że zakupił bilet w odpowiednim czasie.

Sprawa wygląda trochę inaczej, gdy dzieje się to w drugą stronę i kilka dni lub tygodni po rezerwacji cena nagle spada. Im większa różnica, tym bardziej jest to dotkliwe dla naszego portfela. Pojawiają się wtedy myśli typu: "mogłem kupić to później". Polska platforma Fru.pl rozwiązuje jednak ten problem.

Wprowadza usługę Price Drop, która automatycznie monitoruje cenę po zakupie biletu oraz zwraca różnicę, jeśli ta ulegnie obniżeniu. Dzięki temu użytkownik nie musi się zastanawiać, czy wybrał idealny moment na transakcję, ani nie żałuje zbyt wczesnej decyzji. Różnica trafia na konto klienta w formie vouchera do wykorzystania na następne bilety lotnicze i inne usługi realizowane przez Fru.

Opcja została zintegrowana z procesem rezerwacji dla użytkowników korzystających z pakietu Upgrade – subskrypcji zapewniającej zniżki na loty. Jest ona płatna i standardowo (poza promocjami) kosztuje 148 zł rocznie. Usługę można uruchomić przed sfinalizowaniem zakupu, a po jej włączeniu system codziennie monitoruje cenę – od momentu płatności aż do dnia wylotu. Każdorazowa obniżka ceny o przynajmniej 22 zł wiąże się z powiadomieniem mailowym.

Po podróży system wybiera największą różnicę w cenie odnotowaną przed wylotem i przyznaje voucher na kolejną rezerwację. Wszystko dzieje się automatycznie, bez dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika.

Czytaj też:

REKLAMA

To pierwsza taka usługa w Europie

Rynek lotniczy cechuje się dużymi wahaniami cen i skomplikowanymi systemami taryfowymi. Jest to widoczne szczególnie w ostatnich tygodniach, kiedy przez wydarzenia związane z cieśniną Ormuz na rynku występują zawirowania z paliwem lotniczym. Polacy znaleźli jednak sposób na te niepewności – Fru.pl jako pierwsze w Europie wprowadziło usługę ochrony ceny po zakupie biletu, zamieniając ryzyko wahań rynkowych w korzyść dla klienta.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 23.04.2026 17:59

Ładowanie...