Kosmiczny potwór otworzył oko. Rozpoczęło się polowanie na Dziewiątą Planetę

Zebrane w ramach wczesnych testów optymalizacyjnych dane zostały właśnie oficjalnie potwierdzone przez Minor Planet Center (MPC), działające przy Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Dla świata nauki to potężny przedsmak tego, jak ten niezwykły instrument całkowicie zrewolucjonizuje nasze postrzeganie Układu Słonecznego. To, co wcześniej wymagało lat żmudnych badań, teraz dzieje się niemal na naszych oczach.

Milion obserwacji i kosmiczne zguby odnalezione na nowo

Skala tego wstępnego sukcesu jest wręcz trudna do pojęcia. Przesłany do MPC pakiet danych obejmuje około miliona obserwacji, które wykonano w ciągu zaledwie półtora miesiąca. Oprócz wspomnianych 11 tys. zupełnie nowych obiektów, teleskop przyjrzał się również ponad 80 tys. już znanych planetoid.

Fascynujące jest także to, że badaczom udało się przy okazji odnaleźć kosmiczne zguby, obiekty, które kiedyś zaobserwowano, ale z powodu zbyt dużej niepewności co do ich orbit, astronomowie stracili z nimi kontakt i nie potrafili przewidzieć ich aktualnego położenia.

Każdy, kto chce na własne oczy zobaczyć ten trójwymiarowy, tętniący życiem szkic naszego kosmicznego podwórka, może to zrobić w czasie rzeczywistym za pomocą udostępnionego narzędzia Rubin Orbitviewer.

Jak podkreśla Mario Juric, główny naukowiec projektu ds. Układu Słonecznego, ten potężny zrzut danych to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Obserwatorium jest w pełni gotowe do pracy i wkrótce otworzy drzwi do odkryć, których ludzkość jeszcze nawet sobie nie wyobraża.

Obiekty bliskie Ziemi. Czy mamy powody do niepokoju?

Wśród nowo zidentyfikowanych ciał niebieskich znalazły się 33 obiekty bliskie Ziemi (NEO), czyli niewielkie planetoidy i komety, które w swoim największym zbliżeniu do Słońca przecinają naszą kosmiczną okolicę.

Choć brzmi to groźnie, astronomowie uspokajają. Żadna z tych nowo odkrytych skał nie stanowi zagrożenia dla naszej planety, a największa z nich ma około 500 m średnicy. Kwestia obiektów NEO jest jednak kluczowa dla bezpieczeństwa planetarnego.

Naukowcy szacują, że dotychczas udało się zidentyfikować zaledwie 40 proc. średnich obiektów (powyżej 140 m średnicy), które w razie uderzenia w Ziemię mogłyby wyrządzić ogromne, regionalne szkody.

Kiedy teleskop Rubin przejdzie w pełny tryb pomiarowy, ma odkryć blisko 90 tys. nowych obiektów tego typu, podnosząc wskaźnik wykrywalności do niemal 70 proc. Stałe monitorowanie nieba i wczesne ostrzeganie to fundamenty obrony przed potencjalnymi kosmicznymi katastrofami.

Ekstremalne orbity i polowanie na Dziewiątą Planetę

Zestaw danych z Obserwatorium Rubin kryje w sobie jeszcze jedną, niezwykle ekscytującą niespodziankę. Znaleziono w nim około 380 obiektów transneptunowych (TNO), czyli lodowych ciał krążących na samych rubieżach Układu Słonecznego, daleko za orbitą Neptuna.

Szczególną uwagę badaczy przykuły dwa z nich, noszące tymczasowe nazwy 2025 LS2 oraz 2025 MX348. Poruszają się one po ekstremalnie wydłużonych orbitach, a w swoim najdalszym punkcie znajdują się tysiąc razy dalej od Słońca niż Ziemia. To plasuje je w pierwszej trzydziestce najbardziej odległych znanych nam planet karłowatych.

Znalezienie takich obiektów to prawdziwe wyzwanie, które Matthew Holman z Harvard & Smithsonian przyrównuje do szukania igły w stogu siana. Aby wyłuskać je z milionów migoczących na niebie punktów, konieczne było stworzenie zupełnie nowej, zaawansowanej architektury oprogramowania.

Wysiłek ten popłacił, bo badanie tak odległych obiektów to nie tylko lekcja historii o formowaniu się naszego układu, ale też potężna wskazówka. Według Kevina Napiera, współtwórcy nowych algorytmów badawczych, te lodowe światy mogą wkrótce zdradzić nam, czy w ciemnych, zewnętrznych rejonach kosmosu faktycznie ukrywa się wciąż nieodkryta, masywna Dziewiąta Planeta.

Prawdziwe trzęsienie ziemi w astronomii dopiero przed nami

Szybkość, z jaką powiększa się nasza wiedza, jest oszałamiająca. Odkrycie niemal czterystu obiektów transneptunowych w niespełna dwa miesiące to gigantyczny skok, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie trzy dekady cała ludzkość odkryła ich łącznie zaledwie około pięciu tysięcy.

Potężne lustro, najpotężniejszy na świecie cyfrowy aparat astronomiczny i oprogramowanie wyłapujące niewyraźne, szybko poruszające się cele działają z czułością sześciokrotnie przewyższającą dotychczasowe metody poszukiwań. Weryfikacja danych przez Minor Planet Center sprawia, że cała globalna społeczność naukowa może od razu przystąpić do ich analizy.

To jednak dopiero rozgrzewka. Kiedy pod koniec tego roku wystartuje dekadowy przegląd nieba Legacy Survey of Space and Time (LSST), obserwatorium będzie znajdować 11 tys. planetoid nie w półtora miesiąca, ale co dwie, trzy noce. W efekcie liczba znanych nam planetoid ulegnie potrojeniu, a populacja odkrytych obiektów transneptunowych wzrośnie niemal dziesięciokrotnie. Złota era odkrywania Układu Słonecznego właśnie się rozpoczęła.

Główna ilustracja: Model wewnętrznej części Układu Słonecznego przedstawiający planetoidy odkryte przez Obserwatorium im. Very C. Rubin (w kolorze jasnoturkusowym). Znane planetoidy są ciemnoniebieskie.

Bogdan Stech 06.04.2026 06:15

