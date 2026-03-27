Ziemia zamieniła się w strzelnicę. Meteory zachowują się niepokojąco

Tysiące zszokowanych świadków, potężne gromy dźwiękowe wybijające szyby w oknach i kosmiczne skały wpadające z impetem do naszych domów. Początek 2026 r. przyniósł niespotykaną od lat falę jasnych meteorów rozdzierających ziemską atmosferę. To może być jednak dopiero początek.

Astronomowie dokładnie zbadali ten nietypowy fenomen. Jak się okazuje, większość tych widowiskowych, świetlnych intruzów przylatuje do nas z tego samego kosmicznego adresu. Jak się okazuje są powody do niepokoju.

REKLAMA

Kosmiczny pinball w sypialni i grom z jasnego nieba

Wystarczyło zaledwie kilka tygodni obecnego roku, aby nasze niebo zamieniło się w prawdziwą strzelnicę dla ogromnych meteorów. Skala zjawiska zaskoczyła nawet wieloletnich badaczy. Nad zachodnią Europą gigantyczna, wolno rozpadająca się za dnia ognista kula przykuła uwagę tysięcy osób.

Nad stanem Ohio przeleciała dwumetrowa, ważąca siedem ton planetoida, której towarzyszył ogłuszający huk pękającej bariery dźwięku.

Jednak zdecydowanie najwięcej strachu najedli się mieszkańcy pewnego domu w północnym Houston w Teksasie. Zaledwie w ubiegłą sobotę fragment z kolejnego rozerwanego w atmosferze meteoru przebił dach ich budynku i niczym rozpędzona kula do pinballa zaczął rykoszetować po całej sypialni.

Statystyki nie kłamią. Ten rok jest podniebnym ewenementem

Choć każdego dnia na Ziemię spadają tony kosmicznego pyłu, to tegoroczny marzec jest absolutnie wyjątkowy pod względem wielkości i liości kosmicznych gości. Najnowsza analiza opublikowana przez American Meteor Society (AMS) potwierdza, że mamy do czynienia z potężną anomalią statystyczną.

Mike Hankey, badacz z American Meteor Society, zarządzający systemami raportowania ognistych kul, podkreśla, że po wielu latach stabilnej aktywności w naszym sektorze układu słonecznego, coś wyraźnie uległo zmianie. Od początku 2026 r. wielkie, hałaśliwe meteory, obserwowane przez dziesiątki ludzi jednocześnie, przecinają nasze niebo średnio co trzy dni.

Dodaje on wprawdzie, że łączna liczba zdarzeń w pierwszym kwartale 2026 r., wynosząca 2046, jest najwyższa w historii, ale tylko nieznacznie wyższa niż w 2022 r. (2037) i 2021 r. (1947). Jest jednak kilka ważnych różnic.

Przy progu 25+ zgłoszeń, 2026 wygenerował 61 zdarzeń w porównaniu ze średnią z lat 2021–2025 wynoszącą około 43 – wzrost o około 42 proc. Przy progu 50+ zgłoszeń, 2026 r. odnotował 38 zdarzeń w porównaniu ze średnią 18 – ponad dwukrotnie więcej. Przy progu 100+, liczba 14 zdarzeń jest dwukrotnie większa niż średnia wynosząca 7 - zaznacza naukowiec.

W poprzednich latach zdarzały się okresy, w których odnotowywano głośne wybuchy meteorów, ale ich całkowita liczba pozostawała w granicach normy. Obecnie zarówno wskaźnik najgłośniejszych zdarzeń, jak i ich całkowita liczba szybują w górę.

Z trzydziestu ośmiu największych tegorocznych zjawisk z udziałem masowej liczby świadków, aż trzydzieści było na tyle dużych i szybkich, by wywołać potężny grom dźwiękowy. To czyni pierwszy kwartał tego roku całkowitym ewenementem w historii nowożytnych obserwacji astronomicznych. Zgłoszeń od świadków jest wręcz lawinowo więcej, a zdarzenia, które kiedyś przyciągały uwagę garstki gapiów, teraz są śledzone przez setki osób w różnych krajach.

Znamy kosmiczny adres, z którego strzelają do Ziemi

Choć gigantyczna liczba raportów od naocznych świadków nie pozwala na idealnie precyzyjne wyliczenia trajektorii, do tego wciąż potrzebne są specjalistyczne instrumenty pomiarowe, to wystarczyła ona badaczom z AMS do odkrycia źródła całego zamieszania.

Okazuje się, że to nie jest deszcz przypadkowych kamieni. Aktywność zjawisk z regionu przestrzeni kosmicznej, znanego w astronomii jako anthelionowe źródło sporadyczne, wzrosła w tym roku niemal dwukrotnie.

To specyficzna strefa, z której obiekty uderzają w Ziemię, gdy ta znajduje się na ich drodze ku wnętrzu Układu Słonecznego i Słońcu. Aż dwanaście potężnych meteorów udało się wyśledzić dokładnie do tego wycinka nieba, z czego niemal dziesięć zdaje się pochodzić z jednej, stosunkowo niewielkiej plamy o powierzchni tysiąca stopni kwadratowych.

To stamtąd przyleciała marcowa ognista kula widziana przez setki Amerykanów oraz dwa spektakularne bolidy sunące nad Francją.

To nie ufoludki. W odkryciu zagadki mogła pomóc sztuczna inteligencja

Ustalenie konkretnego pochodzenia tych obiektów pozwoliło naukowcom wykluczyć kilka popularnych, często powtarzanych w sieci hipotez. Przede wszystkim trajektorie anthelionowe dowodzą, że nie mamy do czynienia z nowym, cyklicznym rojem meteorów, przypominającym dobrze nam znane, sierpniowe Perseidy.

Po drugie, wstępne analizy fragmentów odzyskanych w Ohio i Niemczech wykazały, że składają się one ze zwykłych, achondrytycznych meteorytów z grupy HED. Nie ma więc żadnych dowodów na to, że szczątki te są efektem zestrzelenia statków kosmicznych obcych cywilizacji, nie wykazują one nienaturalnego składu ani cech kontrolowanego lotu.

Oczywiście, jak żartobliwie zaznaczają eksperci, zawsze można założyć, że to po prostu kosmici rzucają w nas kamieniami.

Skąd zatem wziął się aż tak ogromny wzrost liczby zgłoszeń od zwykłych ludzi? Mike Hankey sugeruje, że spory wpływ na tę anomalię może mieć dzisiejsza technologia. Upowszechnienie się inteligentnych chatbotów AI mogło pomóc wielu osobom zidentyfikować to, co widzieli na niebie, i poprowadzić ich za rękę do formularzy zgłoszeniowych American Meteor Society.

Nawet jeśli odrzucimy część statystyk zawyżonych przez ułatwienia technologiczne, przed naukowcami wciąż pozostaje fascynująca zagadka do rozwiązania.

REKLAMA

Dopiero kolejne miesiące ciągłego monitorowania nieba i twardych, astronomicznych analiz odpowiedzą nam na pytanie, czy ten głośny, kosmiczny ostrzał to tylko chwilowe odchylenie od normy, czy może wlecieliśmy właśnie w niezbadaną wcześniej populację kosmicznego gruzu, która jeszcze nie raz zafunduje nam darmowe, choć nieco przerażające, fajerwerki.

REKLAMA

Bogdan Stech 27.03.2026 12:25

