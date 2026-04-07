PS6 na czas. Sony ma potężnego sojusznika, nie będzie żadnej obsuwy

Kolejna konsola Sony, PlayStation 6, ma zadebiutować zgodnie z planem. Stoi za tymsamo AMD, czyli gigant odpowiedzialny za projektowanie i dostarczanie układów scalonych napędzających serię PlayStation. Nie zamierzają pozwolić sobie na żadne opóźnienia.

Albert Żurek
PS5
W ostatnich tygodniach do sieci wyciekło wiele informacji sugerujących, że debiut PS6 może się opóźnić przez kryzys na rynku pamięci. Jednak sprawdzony informator twierdzi, że to nieprawda, podpierając swoje stanowisko solidnymi argumentami.

PlayStation 6 bez opóźnień dzięki AMD

AMD to kluczowy dostawca sprzętu do konsol Sony. PlayStation bazuje bowiem na niestandardowych układach APU składających się z procesorów i układów graficznych zaprojektowanych przez AMD (i wyprodukowanych przez TSMC). W PS5 znajdziemy 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 i układ graficzny AMD RDNA 2 z 36 jednostkami obliczeniowymi. 

W przypadku PS6 spodziewamy się znacznie potężniejszego czipu. Doczekamy się go szybciej niż początkowo myślano, ponieważ - jak twierdzi sprawdzony informator KeplerL2 - AMD nie ma zamiaru "marnować zasobów na walidację czegoś, co ich zdaniem zostanie opóźnione". Firma od dłuższego czasu pracuje nad niestandardowymi układami AMD w dwóch wersjach: dla klasycznej stacjonarnej konsoli oraz zupełnie nowego mobilnego PS6 przypominającego PSP i PS Vitę.

Główny argument opiera się na prostym założeniu: AMD nie inwestowałoby ogromnych środków w końcowy etap testów, gdyby premiera wykorzystującego je sprzętu miała zostać znacząco przesunięta. Wspomniana walidacja to kluczowy etap sprawdzania gotowego, wyprodukowanego już układu w docelowym urządzeniu, co pozwala zweryfikować działanie czipu w realnych warunkach.

Wcześniejsze działania AMD i Sony chronią przed obsuwą

Istnieje ogromna szansa, że Sony i AMD już wcześniej podpisały kluczowe zobowiązania dotyczące dostaw układów APU (Canis oraz Orion) jeszcze przed wybuchem kryzysu na rynku pamięci DRAM i NAND. Ta decyzja mogła uniemożliwić lub przynajmniej skutecznie zmniejszyć prawdopodobieństwo opóźnienia premiery PS6

Czy to oznacza, że PlayStation 6 zadebiutuje zgodnie z harmonogramem zakładającym premierę nowej konsoli co siedem lat? Idąc tym tropem, konsola powinna trafić na rynek w listopadzie 2027 r. Doniesienia sprawdzonego informatora sugerują, że ten scenariusz jest bardzo realny. Choć nie można wykluczyć kilkumiesięcznego poślizgu. Początkowe doniesienia zakładały premierę nawet w 2028 lub 2029 r. 

Należy jednak spodziewać się podwyżek PS6. Sony niedawno zdecydowało się na podniesienie cen obecnych modeli PS5, co rodzi obawy, że kolejna generacja może być naprawdę droga. 

Albert Żurek
07.04.2026 18:49
PS6 na czas. Sony ma potężnego sojusznika, nie będzie żadnej obsuwy
