PKP Intercity wypuszcza gąsienicę. Niecodzienny widok na dworcu

Może nie będzie to rekordowo długi weekend, ale wielu Polaków skorzysta z okazji i gdzieś wyjedzie. Dla PKP Intercity czas naszej laby to okres wytężonej pracy. Przewoźnik zapowiada, że jest gotowy na tłumy na dworcach.

Majówka to jeden z najbardziej intensywnych okresów podróży w roku – nie ukrywa PKP Intercity. I dlatego od 30 kwietnia do 4 maja zaplanowano wzmocnienia blisko 120 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych poprzez dołączenie dodatkowych wagonów.

PKP Intercity będzie również na bieżąco monitorować frekwencję w pociągach. Jeśli będzie taka potrzeba i możliwości techniczne, przewoźnik obiecuje zwiększanie pojemności składów.

W sumie w czasie długiego majowego weekendu podróżni będą mieli do dyspozycji ponad 530 połączeń dalekobieżnych dziennie, czyli o 60 więcej niż rok temu.

W jednym z pociągów miejsc będzie dużo. Wyjątkowo dużo

W dniach 30 kwietnia oraz 1, 3 i 4 maja pociąg IC Łużyce relacji Warszawa – Zgorzelec – Warszawa na odcinku między Warszawą a Wrocławiem będzie zestawiony z dwóch połączonych pojazdów PesaDart. Dzięki temu pociąg będzie mógł zaprosić na pokład jednorazowo ok. 700 pasażerów.

W przyszłości tak pokaźna grupa podróżnych zmieści się od razu w pociągach piętrowych. Jeden piętrus pozwoli zabrać ok. 500 pasażerów. Tyle że PKP Intercity na takie pojemne składy jeszcze czeka – i trochę sobie poczeka – a wozić tłumy trzeba teraz i tutaj. Stąd pomysłowe klejenie składów.

Nie jest to pierwsza tego typu akcja, ale za każdym razem widok jest naprawdę spektakularny, bo na co dzień nie mamy okazji podziwiać takich kolejowych gąsienic. Niektórzy na peronie mogą się zdziwić.

PKP Intercity wydłuża pociągi, ale też wypuszcza nowe

1 maja, po raz pierwszy w tym roku, w trasę wyruszy weekendowy pociąg EIC Jantar relacji Warszawa – Hel – Warszawa. Skład odjedzie ze stacji Warszawa Centralna o godz. 7:49, a do Helu dotrze o 13:28. W drogę powrotną pociąg wyruszy o 16:20, natomiast do stolicy przyjedzie o 21:35. Po drodze EIC Jantar zatrzyma się m.in. w Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Władysławowie, Jastarni i Juracie.

Biorąc pod uwagę zwiększoną liczbę podróżnych, PKP Intercity chce, aby każdy miał łatwy dostęp do informacji. Tym bardziej że na wyprawę mogą zdecydować się ci, którzy dawno pociągiem nie jechali i mogą nie czuć się pewnie. Przewoźnik zapowiedział, że na największych dworcach kolejowych w Polsce pasażerowie będą mogli skorzystać z pomocy informatorów mobilnych. Ich zadaniem będzie wsparcie podróżnych m.in. w zaplanowaniu dogodnych przesiadek oraz odnalezieniu właściwego peronu.

Na majówkę szykuje się również Polregio, które pozwala kupić bilety taniej niż zwykle.

Istnieje szansa, że ruch rozłoży się pomiędzy przewoźników. A zainteresowanie faktycznie może być spore. Ceny paliwa rosną, więc pociąg wydaje się nie tylko wygodną, ale i tanią alternatywą.

Dotyczy to zresztą również wakacyjnych wyjazdów. Linie lotnicze straszą podwyżkami cen biletów. Zgoda, bezpośrednim pociągiem nie dojedziemy nawet do Włoch czy Francji, ale już wyprawa do Chorwacji będzie możliwa.

Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, zapowiedział, że już 5 maja ruszy sprzedaż biletów na hitowe połączenie z Warszawy do Rijeki. Przewoźnik reaguje na niemałe zainteresowanie ubiegłorocznymi podróżami i dlatego w tym roku zaoferuje 6 połączeń tygodniowo, które obsłużą pociągi złożone z czterech wagonów. W 2025 r. było ich tylko 3.

Na dodatek w słoweńskim Koprze będzie można przesiąść się w autobus jadący do Triestu. Nie jest to może to samo, co bezpośredni pociąg, ale teoretycznie Włochy staną przed wami otworem.

Adam Bednarek 28.04.2026 15:18

