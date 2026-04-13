Nad Polską powstaje parasol radiacyjny. Tarcza Wschód ma nową funkcję

Granica wschodnia to dziś nie tylko zapory inżynieryjne, nowoczesny sprzęt i stacjonujący żołnierze. Państwo musi być przygotowane na każdy scenariusz, również ten związany z niekonwencjonalnymi zagrożeniami.

Podpisane porozumienie ustanawia ramy współpracy pomiędzy Państwową Agencją Atomistyki, centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, odpowiedzialnym w imieniu Ministra Obrony Narodowej za organizację i nadzór nad Systemem Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP.

REKLAMA

Celem porozumienia jest błyskawiczne rozpoznawanie ewentualnych skażeń promieniotwórczych oraz wypracowanie jednolitych procedur reagowania. Kiedy liczą się minuty, zintegrowane systemy analityczne muszą działać bezbłędnie.

Krok ten oznacza w praktyce integrację potencjałów obu instytucji. Zamiast działać w odizolowanych silosach informacyjnych, wojsko i cywilny dozór jądrowy będą na bieżąco wymieniać się danymi pomiarowymi, pochodzącymi zarówno z krajowych, jak i międzynarodowych stacji monitoringu.

Wojsko i dozór jądrowy zwierają szyki

Dlatego umowa zakłada również wspólne szkolenia i doskonalenie kadr, co ma zagwarantować, że w sytuacji kryzysowej wszystkie tryby machiny państwowej zadziałają z maksymalną precyzją.

Siły zbrojne odpowiadają za swój System Wykrywania Skażeń, natomiast PAA dysponuje potężną siecią detektorów i ponad 40-letnim doświadczeniem w ocenie bezpieczeństwa jądrowego. Ich połączenie ma stanowić fundament nowoczesnej obrony cywilnej i militarnej.

Współczesne środowisko bezpieczeństwa wymaga ścisłej współpracy instytucji cywilnych i wojskowych. Połączenie potencjału Państwowej Agencji Atomistyki oraz Sił Zbrojnych RP wzmacnia zdolności państwa w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie Polski, a w szczególności na obszarach objętych programem Tarcza Wschód - zaznaczył gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Tarcza Wschód to nie tylko beton i stal

Najciekawszym aspektem nowego porozumienia jest jego bezpośrednie wpięcie w strategiczny program umacniania granic z Rosją i Białorusią. Choć Tarcza Wschód kojarzy się opinii publicznej przede wszystkim z fizycznymi zaporami, polami minowymi i infrastrukturą wojskową, to w rzeczywistości jest to projekt znacznie bardziej zaawansowany technologicznie. Armia planuje stworzyć wzdłuż wschodniej flanki gęstą sieć detekcji i monitorowania skażeń.

Nowoczesne czujniki mają zapewnić zdolność do natychmiastowego alarmowania o pojawiających się anomaliach radiacyjnych. Zebrane w ten sposób dane błyskawicznie zasilą zintegrowane systemy analityczne, pozwalając na podjęcie adekwatnych środków zaradczych i w razie potrzeby szybką ewakuację lub ochronę ludności na zagrożonych obszarach.

REKLAMA

Jak podkreślił gen. Kukuła, połączenie sił obu instytucji radykalnie wzmacnia zdolności państwa do wczesnego wykrywania zagrożeń, a Tarcza Wschód staje się dzięki temu projektem kompletnym, chroniącym obywateli nie tylko przed klasycznym atakiem kinetycznym, ale i przed niewidzialnym wrogiem.

REKLAMA

Bogdan Stech 13.04.2026 10:34

