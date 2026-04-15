Niewidzialna bestia odsłania tajemnice. Takich zdjęć B-21 jeszcze nie widzieliśmy

Fotografie wykonane podczas operacji z tankowcem KC-135 nad bazą Edwards w Kalifornii to prawdziwa gratka. Do tej pory sylwetka B-21 była pilnie strzeżoną tajemnicą, a Pentagon pokazywał ją głównie od frontu lub pod bardzo specyficznymi kątami. Najnowsze ujęcia ostatecznie odkrywają układ unikalnych wlotów powietrza oraz całkowicie przeprojektowane gniazdo do tankowania w locie.

Na opublikowanych zdjęciach bystre oko wypatrzy znacznie więcej smaczków. Uwagę zwracają specyficzne oznaczenia tuż za bocznymi oknami kokpitu oraz wyraźnie widoczne linie wyznaczające ciągi komunikacyjne dla obsługi naziemnej.

REKLAMA

B-21 Raider na nowym zdjęciu. Fot. USAF

Dostrzec można również charakterystyczną, pomarańczową sondę testową. Jej obecność to ostateczny dowód na to, że w podniebnym balecie z tankowcem brał udział pierwszy z wyprodukowanych prototypów nazwany Cerberus. Drugi egzemplarz, dostarczony do bazy Edwards we wrześniu ubiegłego roku, nie posiada już tego rzucającego się w oczy oprzyrządowania pomiarowego.

Zasięg, który zmienia zasady gry na współczesnym polu walki

Amerykanie nie ukrywają dumy ze swojego nowego dzieła, otwarcie nazywając B-21 najbardziej oszczędnym pod względem zużycia paliwa bombowcem w historii lotnictwa. Z punktu widzenia logistyki wojskowej, to bardzo ważny atut.

Zmniejszony apetyt na paliwo drastycznie odciąża amerykańską flotę powietrznych tankowców, która i tak od lat znajduje się pod ogromną presją operacyjną. Mniejsze zużycie paliwa pozwala na zwolnienie cennych zasobów i wsparcie latającymi tankowcami innych jednostek, dając dowódcom nieporównywalnie większą elastyczność w planowaniu operacji uderzeniowych.

Znaczenie tych możliwości trudno przecenić w obecnych, niezwykle napiętych realiach. Trwająca wojna w Iranie dobitnie udowodniła, jak krytyczna dla globalnej projekcji siły jest zdolność do uzupełniania zapasów paliwa w powietrzu.

To właśnie ten element decyduje o skuteczności uderzeń wyprowadzanych zarówno z terytorium kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, jak i wysuniętych baz operacyjnych w różnych zakątkach globu.

B-21 Raider tankuje w locie. Fot. USAF

Ekstremalna długotrwałość lotu B-21 to zresztą sam rdzeń koncepcji Long-Range Strike Bomber (LRS-B). Choć Raider jest maszyną fizycznie mniejszą od B-2 Spirit i przenosi mniejszy ładunek uzbrojenia, nadrabia to pojemnością zbiorników paliwa oraz konstrukcją zoptymalizowaną pod kątem maksymalnie wydajnego lotu na dużych wysokościach.

Wiele wskazuje na to, że w przeciwieństwie do czterosilnikowego poprzednika, nowy bombowiec napędzają zaledwie dwa potężne silniki.

Bazy już szykują się na przyjęcie nowej floty

Choć początkowo mówiło się o możliwych poślizgach, Siły Powietrzne USA twardo stoją przy stanowisku, że pierwszy w pełni operacyjny samolot trafi do rąk pilotów w 2027 r. Ostateczny montaż ściśle tajnej liczby egzemplarzy trwa w najlepsze w zakładach Northrop Grumman w kalifornijskim Palmdale, dokładnie tam, gdzie przed laty rodziła się potęga modelu B-2.

REKLAMA

Miejscem stacjonowania pierwszej eskadry B-21 Raider będzie baza sił powietrznych Ellsworth. Przygotowania w tym obiekcie idą pełną parą. Obecnie realizowanych jest tam kilka gigantycznych projektów budowlanych, mających na celu zapewnienie nowej flocie odpowiedniego zaplecza.

REKLAMA

Bogdan Stech 15.04.2026 13:11

