NordVPN sypie rabatami. Wiemy, jak wyrwać 4 miesiące za darmo

NordVPN, odpowiadający za jedną z najszybszych sieci VPN, wystartował z nową ofertą specjalną. To szansa, aby oszczędzić nawet 76 proc. na prywatności i bezpieczeństwie. Ile kosztuje dostęp do VPN?

NordVPN w potężnej promocji. 76 proc. taniej i 4 miesiące gratis

Najwyższy, 76-procentowy rabat objął konkretny, 2-letni plan. Pozostałe pakiety są dostępne ze zniżkami na poziomie 71 lub 73 proc. Ceny poszczególnych wersji prezentują się następująco:

Basic - 9,89 zł/mies. + VAT (291,95 zł płatne z góry) - 73 proc.;

Plus - 11,49 zł/mies. + VAT (339,18 zł) - 76 proc.;

Complete - 15,89 zł/mies. + VAT (469,07 zł) - 73 proc.;

Ultra - 20,59 zł/mies. + VAT (607,82 zł) - 71 proc.

Powyższe stawki dotyczą standardowych pakietów 2-letnich, ale istnieje sprytny sposób, by zyskać aż cztery dodatkowe miesiące subskrypcji zupełnie za darmo. Mianowicie można skorzystać z naszego kodu rabatowego spidersweb. Ten należy wpisać podczas zamawiania konkretnej oferty - w ekranie rozliczenia tuż pod ceną znajdziecie przycisk “Masz kod rabatowy?”. W oknie należy wprowadzić kod, dzięki któremu cena za jeden miesiąc będzie jeszcze niższa.

W ten sposób, zachowując te same ceny, uzyskacie dostęp do usługi NordVPN w wybranym planie (dotyczy wszystkich pakietów) na łącznie 28 miesięcy. Po uwzględnieniu podatku VAT (23 proc.), najtańszy pakiet Basic wyniesie was zaledwie 10,42 zł miesięcznie, natomiast najbardziej rozbudowany Ultra - 21,70 zł.

Moim zdaniem najrozsądniejszym wyborem jest plan Plus, który objęto największym rabatem. Kosztuje tylko 12,11 zł/mies., a oprócz dostępu do ponad 9200 serwerów w 211 lokalizacjach, oferuje zaawansowaną ochronę przed malware (Threat Protection Pro) oraz dostęp do menedżera haseł NordPass.

Wyższe plany, jak Complete, gwarantują dodatkowo monitorowanie danych osobowych pod kątem wycieków oraz 1 TB przestrzeni w chmurze. Pakiet Ultra zawiera natomiast narzędzie do usuwania danych osobowych Incogni. We wszystkich pakietach NordVPN daje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Albert Żurek 07.04.2026 21:20

