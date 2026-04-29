Motorola rozwiązała problem tanich telefonów. Takiej baterii się nie spodziewałem 

Marka oficjalnie przechodzi na strategię pozycjonowaną jako technologia lifestylowa. Zamiast skupiać się wyłącznie na liczbach, firma promuje swoje urządzenia jako elementy codziennego stylu. Standardowe szkło ustępuje miejsca materiałom przypominającym jedwab, wełnę czy naturalne drewno.

Trzy nowe telefony razr 70

Głównym punktem nowej oferty jest składana seria razr 70. Producent zachował format z klapką, ale znacząco wzmocnił tytanowy zawias, aby zapewnić dłuższą żywotność mechanizmu. Rodzina składa się z trzech modeli skierowanych do różnych grup docelowych, a ofertę uzupełnia konstrukcja otwierana jak książka.

Najlepiej wyposażony model to razr 70 ultra. Sprzęt napędza układ Snapdragon 8 Elite współpracujący z baterią o pojemności 5000 mAh. Użytkownicy otrzymują wsparcie dla ładowania o mocy 68 W, co pozwala na uzupełnienie energii na cały dzień w osiem minut.

Zaplecze fotograficzne przeszło dużą modernizację - aparat główny ułatwia rejestrowanie obrazu o sześciokrotnie większej rozpiętości tonalnej, a całość wspiera nagrywanie w formacie Dolby Vision 4K.

Ekrany: wewnętrzny 6,96" Extreme AMOLED (165 Hz), zewnętrzny 4,0" Extreme AMOLED (165 Hz)

Pamięć: 12 GB / 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB / 512 GB / 1 TB na dane

Bateria: 5000 mAh (przewodowo 68 W, bezprzewodowo 30 W)

Aparaty: 50 MP główny, 50 MP ultraszerokokątny, 50 MP front

Dodatkowe: certyfikat IP48, system Android 16

Pośrodku linii znajduje się razr 70 plus. Telefon dzieli z wersją ultra 4-calowy wyświetlacz zewnętrzny, ale korzysta z innego procesora i odmiennego zestawu aparatów.

Ekrany: wewnętrzny 6,90" Extreme AMOLED (165 Hz), zewnętrzny 4,0" Extreme AMOLED (165 Hz)

Procesor: Snapdragon 8s Gen 3

Pamięć: 12 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB na dane

Bateria: 4500 mAh (przewodowo 45 W, bezprzewodowo 15 W)

Aparaty: 50 MP główny, 50 MP ultraszerokokątny, 32 MP front

Dodatkowe: certyfikat IP48, system Android 16

Podstawowy razr 70 to propozycja dla osób szukających tańszego wejścia w świat urządzeń ze zginanym ekranem.

Ekrany: wewnętrzny 6,90" Extreme AMOLED (120 Hz), zewnętrzny 3,63" Extreme AMOLED (90 Hz)

Procesor: MediaTek Dimensity 7450X

Pamięć: 8 GB / 12 GB RAM LPDDR5X oraz 128 GB / 256 GB / 512 GB na dane

Bateria: 4800 mAh (przewodowo 30 W, bezprzewodowo 15 W)

Aparaty: 50 MP główny, 50 MP ultraszerokokątny, 32 MP front

Dodatkowe: certyfikat IP48, system Android 16

Tradycyjne flagowce: edge 70 pro

Klasyczne smartfony reprezentuje między innymi model edge 70 pro. Wyróżnia się on smukłą sylwetką i zagiętym z czterech stron ekranem.

Mimo cienkiej obudowy wykończonej nietypowymi materiałami (takimi jak octan celulozy), wewnątrz znalazło się miejsce na bardzo duże ogniwo. Zarejestrowane zdjęcia posiadają oficjalną certyfikację Pantone, zapewniającą naturalne odwzorowanie barw.

Ekran: 6,78" Extreme AMOLED, 144 Hz

Procesor: MediaTek Dimensity 8500 Extreme

Pamięć: 12 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

Bateria: 6500 mAh (przewodowo 90 W, bezprzewodowo 15 W)

Aparaty: cztery sensory 50 MP (główny, ultraszerokokątny, teleobiektyw peryskopowy, front)

Dodatkowe: normy IP68 / IP69, militarny standard MIL-STD-810H, system Android 16

Odświeżona seria moto g

Producent zaktualizował również popularną serię g, celując w osoby wymagające długiego czasu pracy. Na szczycie tej linii znajduje się moto g87 ze sprawdzonym układem MediaTek Dimensity 6400, ekranem osiągającym szczytową jasność 5000 nitów oraz pełną ochroną przed wodą.

Specyfikacja g87: ekran 6,78" Extreme AMOLED (120 Hz), pamięć 8/12 GB RAM i 256/512 GB na dane, bateria 5200 mAh (30 W), aparaty 200 MP / 8 MP / 32 MP, certyfikaty IP66/IP68/IP69 i MIL-STD-810H.

Rodzinę uzupełniają przystępniejsze modele pracujące pod kontrolą układu MediaTek Dimensity 6300:

moto g47: ekran 6,67" LCD (120 Hz), pamięć 8 GB RAM LPDDR4X i 128/256 GB na dane, bateria 5200 mAh (20 W), aparaty 108 MP / 2 MP / 8 MP, norma IP64 i MIL-STD-810H.

moto g37 power: ekran 6,67" LCD (120 Hz), pamięć 4/8 GB RAM LPDDR4X i 128/256 GB na dane, ogromna bateria 7000 mAh (30 W), aparaty 50 MP / 8 MP, norma IP64 i MIL-STD-810H.

moto g37: ekran 6,67" LCD (120 Hz), pamięć 4/8 GB RAM LPDDR4X i 64/128/256 GB na dane, bateria 5200 mAh (20 W), aparaty 50 MP / 8 MP, norma IP64 i MIL-STD-810H.

Całość zmian zamyka ujednolicona polityka aktualizacji. Użytkownicy smartfonów z serii edge 70 pro oraz rodziny razr mogą liczyć na trzy duże aktualizacje systemu operacyjnego Android. Firma gwarantuje również dostarczanie łatek bezpieczeństwa przez okres pięciu lat od momentu rynkowej premiery urządzeń.

Ceny i dostępność w Polsce

Większość zaprezentowanych nowości zadebiutuje na polskim rynku 19 maja. Tego samego dnia poznamy szczegóły ofert promocyjnych, które obejmą wybrane modele:

motorola razr 70 ultra: 5999 zł (16/512 GB), dostępność od 19 maja.

motorola razr 70 plus: 4499 zł (12/512 GB), dostępność od 19 maja.

motorola razr 70: 3399 zł (8/256 GB), dostępność od 19 maja.

motorola edge 70 pro: 2599 zł (8/256 GB), dostępność od 19 maja.

motorola moto g87: 1699 zł (8/256 GB), dostępność od 19 maja.

motorola moto g37 power: 999 zł (4/64 GB), dostępność wkrótce.

W przypadku modeli motorola moto g47 oraz motorola moto g37 polskie ceny i dokładne daty premiery nie zostały jeszcze potwierdzone.

Oliwier Nytko 29.04.2026 18:00

