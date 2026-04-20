Tani MacBook Neo to genialny ruch Apple'a. Łapie w sidła w idealnym momencie

MacBook Neo to rewolucyjny komputer. Przede wszystkim ze względu na jego cenę - 2999 zł za wersję 8/256 GB, która uderza w tańsze laptopy z Windowsem jakością wykonania czy czasem pracy na baterii. Tym sposobem Apple chce przyciągnąć użytkowników laptopów konkurencji. MacBook Neo wszedł na rynek w momencie, gdy Apple kończy wsparcie laptopów ze starymi procesorami.

MacBook Neo rozwiązaniem na koniec wsparcia MacBooków z Intelem

W 2020 r. Apple dokonał małej rewolucji i postawił na autorskie procesory z serii Apple M w swoich laptopach i komputerach, pozbywając się zewnętrznego dostawcy, jakim był Intel. Przez wiele lat gigant wspierał i aktualizował sprzęty oparte na Intelu, lecz wraz z najnowszym macOS 26 wykonał pierwsze kroki mające na celu ograniczenie wsparcia i skupienia się wyłącznie na modelach z własnymi czipami.

Obecny system operacyjny macOS 26 Tahoe wspiera kilka ostatnich komputerów wydanych w 2019 i 2020 r. (MacBooki Pro, iMaki, Maki Pro) opartych na Intelu wspierających architekturę x86 (czipy Apple bazują na ARM znanej m.in. z telefonów). Wszystko jednak zmieni się wraz z macOS 27, Gdy Apple całkowicie zrezygnuje z aktualizacji starszych maszyn opartych na procesorach Intel Core.

Dla wielu użytkowników, szczególnie tych, którzy rzadko wymieniają swoje komputery koniec aktualizacji może być powodem do wymiany komputera na nowszy model. I tutaj wchodzi MacBook Neo. To obecnie najtańszy laptop Apple’a, który mimo faktu wykorzystania procesora wyciągniętego z iPhone’a najprawdopodobniej będzie mógł liczyć na wieloletnie wsparcie aktualizacjami macOS.

Tani laptop Apple za 2999 zł (w ofercie edukacyjnej 2499 zł) może odegrać tu kluczową rolę. Jeśli ktoś był skłonny użytkować Maki bazujące na Intelu do tego czasu oznacza to, że raczej nie jest skłonny do częstych wymian sprzętu m.in. ze względu na cenę. MacBook Neo z kolei nie niszczy portfela i stanowi niezły wybór oraz ulepszenie względem starych przenośnych komputerów sygnowanych jabłuszkiem.

Mimo faktu zastosowania procesora z telefonu MacBook Neo zaskakuje wydajnością. Czip A18 Pro wyciągnięty z zeszłej generacji iPhone’a 16 Pro nierzadko zapewnia wyższą wydajność w porównaniu z MacBookami bazującymi na Intelu. Czip może pochwalić się mocą obliczeniową podobną do pierwszego w historii autorskiego układu Apple M1 wydanego w 2020 r. Druga sprawa to dłuższy czas pracy na baterii. MacBooki bazujące na procesorach Intel Core nie działały aż tak długo na jednym ładowaniu jak nowy Neo.

macOS 27 i inne systemy operacyjne pojawią się we wrześniu

macOS 26 przez następne miesiące pozostanie najnowszym wspieranym systemem Apple’a. Aż do września 2026 r., kiedy to zostanie zastąpiony przez macOS’a 27. W tym czasie Apple udostępni inne systemy operacyjne dla swoich urządzeń takie jak iOS 27, watchOS 27 czy iPadOS 27. Zapowiedź jest spodziewana na czerwiec 2026 r. - o nowych systemach powinniśmy dowiedzieć się na wydarzeniu WWDC 26.

Albert Żurek 20.04.2026 10:44

