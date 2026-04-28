Robot kuchenny Lidla tani jak barszcz. Prawie tysiąc zł w kieszeni

Lidl w swojej ofercie ma popularnego wśród Polaków robota kuchennego Silvercrest Monsieur Cuisine Smart WiFi. Sprzęt domyślnie kosztuje 2499 zł, czyli ok. 1/3 regularnej ceny najnowszego Thermomixa TM7, kosztującego niemal 6700 zł. Natomiast sieć sklepów po majówce uruchomi promocję, w której MC Smart będzie dostępny niemal 1000 zł taniej.

Z najnowszej gazetki Lidla dowiadujemy się, że od poniedziałku 4 maja aż do soboty 16 maja 2026 r. robot kuchenny MC Smart WiFi będzie dostępny o 900 zł taniej. Po weekendzie majowym kupimy go za 1599 zł, co jest kapitalną ceną w przypadku tego sprzętu. Promocja ma być aktywna zarówno online, jak i

Z prostej matematyki wynika, że dzięki tej promocji moglibyśmy kupić aż cztery egzemplarze robota Silvercrest MC Smart WiFi w cenie jednego Thermomixa TM7. Oczywiście, najnowszy robot kuchenny Vorwerka charakteryzuje się bardziej nowoczesnym wyglądem, mniej toporną konstrukcją czy ogromnym 10-calowym ekranem bez potrzeby korzystania z pokrętła, a także znacznie bogatszą bazą przepisów w języku polskim – jest ich ponad 6000.

Mniej wymagający użytkownik nie powinien jednak odczuć znaczącej różnicy w działaniu dużo tańszego modelu. Robot z Lidla oferuje 16 funkcji i programów automatycznych, w tym wyrabianie ciasta, gotowanie na parze, smażenie czy ważenie do 5 kg. Całość napędza silnik o mocy 1200 W, jest więc on w stanie poradzić sobie z większymi porcjami jedzenia.

W MC Smart WiFi sterujemy za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego oraz pokrętła. Użytkownik ma do dyspozycji bezpłatną bazę ponad 1000 przepisów oraz wsparcie aplikacji na telefon, która służy do zarządzania urządzeniem i sterowania nim bez potrzeby klikania w ekran robota.

W zestawie, oprócz samego urządzenia, producent zapewnia: misę do mieszania, wkład do gotowania, nasadkę do ubijania, nasadkę do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, zestaw ostrzy, szpatułkę oraz pokrywę z otworem do napełniania i miarką. Cena 1599 zł wydaje się tu naprawdę atrakcyjna. Jeśli jednak kwota ta wciąż jest zbyt wysoka, zawsze można kupić tańszą wersję termorobota – MC Compact, dostępną za ok. 700 zł.

Albert Żurek 28.04.2026 16:07

