Kino otoczy cię z każdej strony. Pierwsze takie w Polsce

Kino 360 stopni, znane również jako fulldome, to technologia projekcji, w której obraz wyświetlany jest bezpośrednio na wewnętrznej, sferycznej powierzchni ogromnej kopuły. Zamiast płaskiego, tradycyjnego prostokąta wiszącego przed widzami, potężny ekran otacza ich dosłownie ze wszystkich stron.

Precyzyjnie skalibrowany dźwięk przestrzenny i specyficzny format sferyczny sprawiają, że zaciera się tradycyjna, fizyczna granica między widownią a przestrzenią samego filmu. Odbiorca ląduje w samym centrum wydarzeń, co daje nieporównywalnie mocniejsze poczucie przebywania wewnątrz wyświetlanej historii.

Format ten jest ciekawy, ponieważ zmienia dotychczasowy odbiór kinowego seansu. Angażuje on nasze zmysły w sposób bardzo zbliżony do wirtualnej rzeczywistości, ale z jedną, kluczową różnicą - robi to bez konieczności zakładania na głowę niewygodnych gogli.

Jeśli chodzi o Polskę, do tej pory podobne, immersyjne rozwiązania znaliśmy głównie z nowoczesnych, edukacyjnych planetariów. Teraz jednak zyskujemy komercyjny obiekt stworzony stricte z myślą o szeroko pojętej rozrywce kinowej, zlokalizowany w słynnym kompleksie Alvernia Planet pod Krakowem.

Kosmiczne kopuły, autostrada A4 i europejskie rekordy

Nowe, polskie kino 360 stopni oficjalnie rozpocznie swoją rynkową działalność już 18 kwietnia 2026 r. Mieści się ono w jednej z niesamowitych, futurystycznych kopuł wspomnianego kompleksu Alvernia Planet w miejscowości Nieporaz.

Lokalizacja jest naprawdę dogodna, ponieważ obiekt znajduje się bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4, dokładnie w połowie drogi między Krakowem a Katowicami. Idealnie na przerwę podczas przemierzania prac drogowych.

To nie jest zwykła, mała sala kinowa. Obiekt ma aspiracje do bycia największym tego typu kinem w całej Europie. Konstrukcja liczy 15 metrów wysokości oraz aż 48 metrów średnicy. Sama powierzchnia projekcyjna wynosi zawrotne 2000 metrów kwadratowych, co pozwala na generowanie ostrego, płynnego obrazu dookoła całej zgromadzonej widowni.

Kopuła została zaprojektowana jako całkowicie jednolita przestrzeń. Zrezygnowano tu z klasycznego, znanego nam z multipleksów podziału na płaski ekran i miejsca siedzące zlokalizowane w rzędach.

Zastosowana technologia fulldome oraz odpowiednio skalibrowane nagłośnienie mają za zadanie zagwarantować każdemu widzowi na sali podobny, wysoce immersyjny poziom odbioru wizualnego, niezależnie od tego, w którym miejscu dokładnie się znajduje.

Wycieczka na Marsa i cennik biletów

Na huczne otwarcie zaplanowano wielką premierę produkcji zatytułowanej One Step Beyond: A Journey to Mars. Film opowiadający o najbliższej przyszłości ludzkiej eksploracji kosmosu oraz planowanych, załogowych misjach na Czerwoną Planetę. Produkcja ta sprytnie łączy cechy klasycznego kina edukacyjnego z bardzo dynamiczną, wciągającą narracją.

Bilety na te sferyczne seanse wyceniono dość rozsądnie na tle innych atrakcji turystycznych: za wejściówkę normalną zapłacimy 49 złotych, natomiast bilet ulgowy to koszt rzędu 39 złotych.

To była siedziba RMF-u

Samo miejsce akcji, czyli Alvernia Planet, to obiekt z niezwykle nietypową, wręcz filmową przeszłością. Ten charakterystyczny kompleks trzynastu połączonych ze sobą długimi korytarzami kopuł powstał w latach 2000-2002 jako... niedoszła, supernowoczesna siedziba krakowskiego radia RMF FM.

Później, przez wiele lat, z powodzeniem działało tam profesjonalne studio filmowe z najwyższej półki, ściągające produkcje z całego świata. Obecnie ta kosmiczna przestrzeń jest wykorzystywana komercyjnie do organizacji dużych wydarzeń, koncertów i widowiskowych wystaw.

Fajny eksperyment, ale my wciąż czekamy na prawdziwego IMAX-a

Sama inicjatywa stworzenia kina 360 stopni wydaje się naprawdę spoko, a wizualnie ten kopulasty obiekt od zawsze robił na podróżujących autostradą A4 kapitalne wrażenie.

Bardzo dobrze, że te specyficzne, architektoniczne kopuły, które przez długie lata stały trochę na uboczu i niszczały, zyskują teraz konkretne, w pełni otwarte dla zwykłych ludzi zastosowanie.

Czy to jednak będzie super sensowne i opłacalne biznesowo na dłuższą metę? Oby. Ogromnie dużo zależy w tym przypadku od samego repertuaru. Obejrzenie jednego, świetnie zrealizowanego filmu o Marsie to naprawdę fajna, weekendowa opcja na wyjazd z rodziną czy znajomymi.

Żeby jednak utrzymać tak wielkie i drogie w obsłudze kino przy życiu, potrzeba ciągłego dopływu mocnych, niezwykle angażujących tytułów. Istnieje tu spore ryzyko, że dla wielu osób skończy się to na jednorazowej wizycie, po której widzowie po prostu zapomną o temacie, traktując to doświadczenie wyłącznie jako jednorazową, technologiczną ciekawostkę.

Ostatecznie, choć nowe kino 360 stopni to bez wątpienia bardzo miły i innowacyjny dodatek do mapy polskich atrakcji rozrywkowych, trzeba sobie powiedzieć jedną, bolesną prawdę. W naszym kraju o wiele bardziej przydałby się nam wreszcie prawdziwy, pełnowymiarowy IMAX z taśmą 15/70 mm.

Tego wciąż najbardziej brakuje świadomym kinomanom, którzy chcieliby wreszcie móc oglądać największe hollywoodzkie premiery (takie jak filmy Christophera Nolana) w absolutnie bezkompromisowej, natywnej jakości obrazu, bez konieczności przymusowych wycieczek za granicę - na przykład do czeskiej Pragi. Ale fakt, kopuła w Alverni to świetny, kosmiczny eksperyment.

Oliwier Nytko 11.04.2026 08:00

