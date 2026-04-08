Pokazał, dlaczego warto aktualizować telefon. Cała magia tkwi w jednym detalu

Coraz nowsze wersje systemów operacyjnych nierzadko bywają bardziej zasobożerne. W efekcie czego na starszych urządzeniach mogą działać po prostu wolniej. Nie zawsze tak jednak jest. Wielu producentów oprogramowania przykłada się do optymalizacji i efekty potrafią być niesamowite. Pokazał to nowy test iOS 18 oraz iOS 26.

Pokazał, że warto aktualizować smartfony do nowych wersji

iOS 26 wprowadził rewolucję w wyglądzie systemu smartfonów Apple’a. To największy pakiet zmian stylistycznych od czasów iOS’a 7 z 2013 r. Nowa wersja systemu przyniosła przede wszystkim Liquid Glass, który był początkowo hejtowany i porównywany z Windowsem Vistą wydanym niemal dwie dekady temu.

System powodował też problemu dla wielu użytkowników, którzy narzekali na spadki wydajności iPhone’a. Prawda jest jednak taka, że najnowszy system ma być znacznie szybszy niż wcześniejsza wersja iOS 18, a przynajmniej wydaje się szybszy. Sprawdzony informator i specjalista w zakresie systemu iPhone’ów John Gruber wykonał test zakładający porównanie płynności obu wersji.

Na jednym urządzeniu - iPhone 16 Pro - miał zainstalowanego iOS 18.7.7. Na drugim z kolei iOS 26. Bezpośrednie porównanie pokazuje różnice między wersjami systemów. W nowszym wydaniu animacje wydają się znacznie szybsze i płynniejsze. Wynika to z faktu kluczowej zmiany z iOS 26: przyspieszania animacji uruchamiania aplikacji.

Można to zauważyć w wielu zakątkach oprogramowania. Wystarczy wykonywać zwykłe, codzienne czynności: np. uruchamiać aplikacje lub wracać do nich z zasobnika.

Tyle drobiazgów wydaje się wolniejszych. Nie wiem, czy cokolwiek faktycznie jest wolniejsze, ale ponieważ animacje są wolniejsze, wygląda na wolniejsze, a to oznacza, że ​​jest wolniejsze. Możesz tego nie zauważyć, jeśli używasz tylko iPhone'ów, ale osoby rozważające przejście z Androida na pewno to zauważą - pisze John Gruber.

Kluczowe jest to, że płynniejsze animacje w iOS 26 wpływają także na starsze iPhone’y. Mimo początkowych problemów z wydajnością wersji oznaczonej numerem 26.0 Apple wykonał mnóstwo ulepszeń wraz z kolejnymi wydaniami systemu. Obecnie możemy pobrać iOS 26.4, który pozbył się większości problemów z wydajnością. Prosty test porównania obu wersji systemów pokazuje, że nowa wersja tak naprawdę działa szybciej, zamiast spowalniać urządzenie.

Czytaj też:

Problemem jest tu brak możliwości powrotu do starej wersji

Zasadniczy problem jest jednak taki, że Apple nie pozwala użytkownikom powrócić do starej wersji systemu iOS w łatwy sposób. Aktualizacja do wyższego wydania oznacza obowiązek pozostania z oprogramowaniem do momentu pojawienia się nowszej wersji. Gdyby Apple pozwolił korzystającym z iPhone’ów w prosty sposób przywrócenie się do iOS 18 wielu z nich zobaczyłoby, że iOS 26 jest znacznie lepszy i płynniejszy.

Albert Żurek 08.04.2026 06:21

