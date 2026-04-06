Naprawili jeden z najbardziej irytujących błędów w iPhonie. Doprowadzał do szału

Przez długi czas szybkie wprowadzanie tekstu na ekranie smartfona z systemem iOS wiązało się z narastającą frustracją. Użytkownicy zmagali się z dość irytującym błędem polegającym na znacznym spadku precyzji.

Sama klawiatura systemowa sprawiała wrażenie, jakby zupełnie nie nadążała za palcami, co początkowo wielu posiadaczy smartfonów zrzucało na własne roztargnienie lub brak dokładności. Dopiero dogłębna analiza problemu pokazała, że wina leży w stu procentach po stronie oprogramowania.

Mechanizm fałszywego potwierdzenia znaków

Mechanizm tej usterki opierał się na fałszywym potwierdzeniu wpisanego znaku. Podczas szybkiego uderzania w ekran, system rejestrował dotknięcia wizualnie, podświetlając klawisze i dając sygnał, że litera została przyjęta. W rzeczywistości jednak znak ten nie pojawiał się w polu tekstowym. W efekcie użytkownik był przekonany o poprawnym wpisaniu wyrazu, w którym faktycznie brakowało pojedynczych liter.

Zgubione w ten sposób znaki wywoływały reakcję łańcuchową, która najbardziej uderzała w mechanizm autokorekty. System przewidywania tekstu nie widział błędnie wciśniętej litery, lecz całkowity jej brak w środku słowa. Zdezorientowane algorytmy próbowały zgadywać intencje piszącego na podstawie niekompletnych wyrazów, co skutkowało chaotycznym działaniem. Prowadziło to do podsuwania absurdalnych propozycji i niechcianych podmian wyrazów, co tylko pogarszało całą sytuację i zmuszało do ręcznego kasowania wiadomości.

iOS 26.4 naprawia fundamenty

Apple ostatecznie zdiagnozował i skutecznie załatał ten mankament w najnowszej aktualizacji iOS 26.4. Systemowe narzędzie wreszcie działa zgodnie z początkowymi założeniami, a litery, które wywołały animację wciśnięcia, ostatecznie lądują w tekście. Autokorekta odzyskała swoją pełną skuteczność, ponieważ oprogramowanie przestało gubić znaki.

Chociaż poprawa precyzji wprowadzania tekstu to świetna wiadomość dla każdego użytkownika iPhone'a, producent najwyraźniej nie zamierza na tym poprzestać. Naprawienie absolutnych podstaw było konieczne, by móc pójść o krok dalej. Wszystko wskazuje na to, że wielkimi krokami zbliża się kolejna, znacznie bardziej zaawansowana zmiana narzędzi do pisania, która zadebiutuje wraz z nową, dużą wersją oprogramowania.

A iOS 27 doda inteligentne narzędzia do pisania

Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, nadchodzący wielkimi krokami iOS 27 ma przynieść odczuwalne nowości w obszarze wprowadzania tekstu.

Funkcja tradycyjnej autokorekty prawdopodobnie doczeka się rozbudowy o zaawansowany mechanizm sugestii alternatywnych słów, działający na podobnej zasadzie co popularne, inteligentne edytory tekstu online.

Nie jest to wyłącznie drobne, kosmetyczne usprawnienie, a raczej krok w stronę szerszego wdrożenia sztucznej inteligencji na poziomie samej klawiatury.

Wzmiankowane w przeciekach teksty sugerują pojawienie się zupełnie nowego przycisku powiązanego bezpośrednio z asystentem Siri, który znajdzie się tuż nad klawiszami. Zamiast standardowej korekty błędów działającej w tle, zyskacie potężne narzędzie do aktywnego redagowania treści.

Rozwiązanie to ma pomóc w błyskawicznej zmianie tonu wypowiedzi (np. na bardziej profesjonalny lub luźny), przebudowie całych zdań lub ewentualnie generowaniu dłuższego tekstu wyłącznie na podstawie krótkich wytycznych od użytkownika.

Nowa Siri i twarde ograniczenia sprzętowe

Głęboka integracja asystenta głosowego z systemową klawiaturą wydaje się fragmentem znacznie większej przebudowy Siri w całym ekosystemie giganta z Cupertino.

Apple planuje wdrożenie zaktualizowanej, dużo bystrzejszej aplikacji, która zaoferuje spójny interfejs tekstowy i głosowy na różnych urządzeniach - od iPhone'ów, przez iPady, aż po komputery Mac. Zmiany te z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać powiązane z odświeżonymi, wizualnymi modyfikacjami całej nakładki systemowej.

Kluczową niewiadomą na ten moment pozostaje jednak kwestia wsparcia sprzętowego. Zaawansowane funkcje oparte na AI, w tym nowe narzędzia do pisania "w locie", mogą wymagać najnowszych, bardzo wydajnych komponentów, jak chociażby potężnych procesorów i układów NPU obecnych w modelach iPhone 15 Pro lub nowszych.

Oznaczałoby to, że znaczna część posiadaczy starszych telefonów z jabłkiem na obudowie po prostu nie otrzyma dostępu do tych konkretnych, inteligentnych opcji po jesiennej aktualizacji systemu.

Oliwier Nytko 06.04.2026 08:32

