REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Ich technologia miała być ściśle tajna. Internet już znalazł dziurę

Anthropic zadeklarował, że nie da szerokiego dostępu do swojego arcyniebezpiecznego modelu AI Claude Mythos. Więc internet sam się obsłużył.

Malwina Kuśmierek
Nieautoryzowane osoby z dostępem do Claude Mythos
REKLAMA

Kilka dni temu Anthropic zaskoczyło świat, ogłaszając, że jej nowy model AI Claude Mythos nie zostanie wydany publicznie. Mythos ma być "zbyt potężny", by oddać go w ręce zwykłych śmiertelników - nawet tych płacących. Jedynymi jednostkami mającymi do niego dostęp są pracownicy wybranych partnerów Anthropic w ramach projektu Glasswing. To wersja oficjalna.

REKLAMA

Bo nieoficjalna jest taka, że Claude Mythos wesoło hula sobie w rękach osób trzecich

O tym informuje Bloomberg, który dotarł do osoby mającej dostęp do modelu oraz dokumentacji potwierdzającej nieautoryzowane użycie. Według ustaleń niewielka grupa użytkowników uzyskała dostęp do Claude Mythos już w dniu ogłoszenia programu Glasswing i korzysta z niego od tego czasu.

Dostęp miał zostać zdobyty przy użyciu kilku metod jednocześnie. Kluczową rolę odegrało uprawnienie jednej z osób pracujących dla zewnętrznego kontraktora współpracującego z Anthropic. Użytkownicy wykorzystali również narzędzia analityczne powszechnie stosowane przez badaczy bezpieczeństwa oraz informacje pozyskane z wycieków danych, w tym z incydentu w firmie Mercor.

Na podstawie tych danych grupa odgadła lokalizację modelu w infrastrukturze online i uzyskała do niego dostęp. Według źródła cytowanego przez Bloomberga użytkownicy działają na zamkniętym serwerze na Discordzie, gdzie od dłuższego czasu zbierają informacje o niewydanych modelach AI, przeszukując m.in. publiczne repozytoria takie jak GitHub.

Anthropic potwierdziło, że bada sprawę. Firma wskazuje, że potencjalne naruszenie dotyczy środowiska jednego z zewnętrznych dostawców i nie ma dowodów na dostęp do głównych systemów ani infrastruktury modelu. Jednocześnie nie ujawniono, czy skala problemu ogranicza się do jednego przypadku.

Według informacji Bloomberga osoby korzystające z modelu nie wykorzystują jego zaawansowanych funkcji związanych z cyberbezpieczeństwem. Zamiast tego testują go przy prostszych zadaniach, takich jak generowanie stron internetowych, co ma ograniczyć ryzyko wykrycia nieautoryzowanego dostępu.

Sprawa podważa założenia stojące za projektem Glasswing, w ramach którego dostęp do Claude Mythos miał być ściśle kontrolowany i ograniczony do wybranych organizacji, takich jak Amazon, Apple czy Cisco. Model miał służyć do wykrywania i łatania krytycznych podatności w oprogramowaniu. Nie jest jasne czy istnieją jeszcze inne grupy osób, które również uzyskały nieautoryzowany dostęp do Mythos ani jakie mogą być konsekwencje takiego naruszenia.

Anthropic nie podał szczegółów dotyczących ewentualnych działań naprawczych ani środków zabezpieczających wdrożonych po wykryciu incydentu.

Więcej na temat sztucznej inteligencji (AI):

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
22.04.2026 12:29
Tagi: AnthropicSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
12:06
Jeździsz często, bilety masz za darmo. PKP Intercity odpala wyczekiwaną nowość
Aktualizacja: 2026-04-22T12:06:16+02:00
11:33
Narzekasz na Wi-Fi? No to pora na repeater. Co on daje?
Aktualizacja: 2026-04-22T11:33:51+02:00
11:31
Meta zamienia pracowników w paliwo. Prześledzą każdy ruch myszki i klawisz
Aktualizacja: 2026-04-22T11:31:28+02:00
10:57
Zdziwiłem się, jak bogaty jest tani tablet. Lenovo Idea Tab Matte Edition zaskakuje
Aktualizacja: 2026-04-22T10:57:01+02:00
10:45
USA zużyły ogromną część kluczowej amunicji. Polska szuka planu B
Aktualizacja: 2026-04-22T10:45:13+02:00
10:18
Za chwilę na orbitę wleci wirtualna maszyna czasu. To będzie kosmiczna rewolucja
Aktualizacja: 2026-04-22T10:18:34+02:00
9:33
W Tatrach stworzą kapsułę czasu. Pomogą drony i satelity
Aktualizacja: 2026-04-22T09:33:56+02:00
9:06
Kraków zdziera krocie za 15 minut jazdy. Te ceny to już czysta kpina
Aktualizacja: 2026-04-22T09:06:45+02:00
8:30
Odwołują 20 tysięcy lotów w Europie. Tak, Polacy też ucierpią
Aktualizacja: 2026-04-22T08:30:26+02:00
7:46
W Action kupiłem najdziwniejszy gadżet 2w1. Nie jest źle, ale uważaj na jedno
Aktualizacja: 2026-04-22T07:46:12+02:00
6:45
iPhone w końcu dostanie absurdalny zoom. Android straci przewagę
Aktualizacja: 2026-04-22T06:45:00+02:00
6:34
WhatsApp z płatnym abonamentem. Idiotyczny dodatek dla "bananów"
Aktualizacja: 2026-04-22T06:34:00+02:00
6:23
iPhone'ami i Makami zajmie się prawdziwy mistrz. Za mało o nim mówimy
Aktualizacja: 2026-04-22T06:23:00+02:00
6:12
Razer stworzył najcieńszą podkładkę ze szkła w historii. Kosztuje krocie
Aktualizacja: 2026-04-22T06:12:00+02:00
6:01
Kontroler od Steam złapany w sieci. Ciekawe czy pokona pad Xboksa
Aktualizacja: 2026-04-22T06:01:00+02:00
19:50
Game Pass mocno tanieje w Polsce. Jest jednak bolesny haczyk
Aktualizacja: 2026-04-21T19:50:46+02:00
18:38
Windows 11 przyspieszy. Nie ignoruj tej poprawki, Microsoft pokazał zmiany
Aktualizacja: 2026-04-21T18:38:30+02:00
18:03
Recenzja Diablo IV: Lord of Hatred. Takiego trzęsienia ziemi się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2026-04-21T18:03:09+02:00
17:40
Trump ocenia Steve'a Jobsa i Tima Cooka. Szef Apple "był agresywny"
Aktualizacja: 2026-04-21T17:40:35+02:00
17:34
Polska kolej szturmuje Niemcy. Nasi przywracają historyczny korytarz
Aktualizacja: 2026-04-21T17:34:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA