REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Media

Gdzie trafi kasa ze zbiórki Łatwoganga? Cancer Fighters pokazuje, co dalej

Cancer Fighters uruchomiło stronę internetową umożliwiającą podejrzenie co stanie się z pieniędzmi ze zbiórki Łatwogangu.

Malwina Kuśmierek
REKLAMA

Fundacja Cancer Fighters uruchomiła specjalną stronę internetową, która ma stać się publicznym centrum informacji o wydatkowaniu środków z rekordowej zbiórki prowadzonej przez Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego.

REKLAMA

Nowy serwis, dostępny pod adresem dissnaraka.cancerfighters.pl, ma pełnić funkcję transparentnego panelu dla darczyńców. Na stronie prezentowana jest aktualizowana na bieżąco suma środków pochodzących ze wszystkich kanałów zbiórki, a w kolejnych etapach mają pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące ich rozdysponowania. Fundacja zapowiada publikację decyzji finansowych, wskazanie beneficjentów oraz efektów podejmowanych działań.

Widoczny w serwisie komunikat podkreśla zmianę etapu całej inicjatywy - od mobilizacji społeczności do rozliczania zaufania. Organizacja deklaruje chęć pokazania "krok po kroku", co dzieje się z pieniędzmi oraz jak przekładają się one na pomoc dla podopiecznych. Strona zawiera także formularz zapisu, który umożliwia otrzymywanie na skrzynkę email powiadomienia dotyczących wydatków.

Cancer Fighters / Facebook

Stream Łatwoganga i Cancer Fighters - o co chodzi?

Impulsem do całej akcji był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" autorstwa Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, związanej z fundacją. Wkrótce potem Łatwogang rozpoczął dziewięciodniowy, całodobowy stream charytatywny w serwisie YouTube. Początkowy cel na poziomie 500 tys. zł został wielokrotnie przekroczony, a transmisja zakończyła się wynikiem ponad 251 mln zł, który następnie, po przeliczeniu kolejnych darowizn, wzrósł do ponad 257 mln zł.

W wydarzenie zaangażowały się setki tysięcy widzów oraz liczni artyści, sportowcy i influencerzy. Stream ustanowił rekord liczby jednoczesnych widzów w polskim internecie - w kulminacyjnym momencie oglądało go 1,6 mln osób - oraz został uznany za największą charytatywną transmisję w dotychczasowej historii internetu.

Uruchomienie dedykowanej strony stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania dotyczące przejrzystości działań organizacji pozarządowych, szczególnie przy tak dużej skali finansowej. Cancer Fighters zapowiada dalszy rozwój serwisu i rozszerzanie zakresu publikowanych danych, co ma utrzymać zaangażowanie społeczności i wzmocnić zaufanie do całej inicjatywy.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
27.04.2026 12:36
Tagi: akcje charytatywnePieniądzepolskaspołeczeństwo
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA