Claude depcze po piętach ChatGPT. Chce zaplanować ci weekend

Chatbot Claude od Anthropic to zdecydowanie ulubieniec programistów i firm, którzy wpompowują w subskrypcję Claude Pro spore sumy. Jednak Anthropic nie chce, by chatbot był narzędziem wyłącznie dla profesjonalistów. Dlatego firma rozszerza jego możliwości o aplikacje codziennego użytku, przenosząc punkt ciężkości z pracy do życia prywatnego.

Anthropic rozszerza możliwości Claude’a o aplikacje, z których korzystasz poza biurem

Najnowsza aktualizacja wprowadza integracje z szeregiem nowych usług. Claude od dziś potrafi połączyć się m.in. ze Spotify, Booking.com, Uberem, Uber Eats, TripAdvisor czy AllTrails.

Nowe funkcje opierają się na rozwijanym od 2025 roku katalogu tzw. konektorów. Anthropic podaje, że obejmuje on już ponad 200 integracji z popularnymi usługami wykorzystywanymi w pracy i poza nią. Dotychczas Claude sprawdzał się głównie w środowiskach profesjonalnych, gdzie potrafił łączyć dane z narzędzi analitycznych, prezentacyjnych i projektowych w ramach jednej rozmowy. To doświadczenie Anthropic przekuło w integrację z - jak sam to nazywa - "lifestylowymi" aplikacjami.

Wraz z aktualizacją zmienia się także sposób prezentowania aplikacji w chatbotcie. Od dziś Claude nie wymaga ręcznego przełączania się między usługami, lecz sam sugeruje odpowiednie narzędzia w kontekście rozmowy. Podczas planowania weekendu może zaproponować trasy z AllTrails, następnie dobrać playlistę ze Spotify o odpowiedniej długości, a na końcu zasugerować transport czy rezerwację noclegu. Całość odbywa się w jednym wątku konwersacji, bez konieczności opuszczania interfejsu chatbota.

Istotnym elementem jest zachowanie kontroli po stronie użytkownika. Claude ma każdorazowo prosić o potwierdzenie przed wykonaniem działań takich jak zakup biletu, rezerwacja stolika czy złożenie zamówienia. Anthropic podkreśla również brak reklam i sponsorowanych wyników w rekomendacjach. W sytuacji, gdy kilka usług może pomóc w realizacji zadania, system prezentuje alternatywy, sortując je według użyteczności.

Firma zaznacza, że dane z podłączonych aplikacji nie służą do trenowania modeli, a same usługi nie mają wglądu w inne rozmowy użytkownika. Integracje można w każdej chwili odłączyć.

Wprowadzenie takich integracji stawia Claude’a bliżej bezpośredniej konkurencji z ChatGPT, który również rozwija własny ekosystem wtyczek i usług. Choć niektóre aplikacje Claude pokrywają się z tymi z ChataGPT - jak choćby AllTrails czy Tripadvisor - to chatbot Anthropic ma kilka unikalnych aplikacji takich jak Spotify czy Uber. Dlatego Anthropic ma szansę przejąć od OpenAI całkiem sporą garść klientów.

Malwina Kuśmierek 24.04.2026 18:26

