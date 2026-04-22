Zaczynają konkurować o prąd z przemysłem. "Absurdalne potrzeby"

Anthropic zamierza oprzeć swoją przyszłość na autorskich układach Amazona: obecnych i przyszłych generacjach Trainium oraz dziesiątkach milionów rdzeni Graviton. Firma zabezpiecza też do pięciu gigawatów mocy obliczeniowej - tyle, ile potrafi wyprodukować średniej wielkości elektrownia. W praktyce oznacza to, że trenowanie kolejnych generacji Claude wymaga dziś infrastruktury, którą kojarzyliśmy raczej z przemysłem ciężkim niż z branżą software’ową.

Amazon inwestuje miliardy i wiąże się z Anthropic na lata

Równolegle Amazon ogłosił, że inwestuje pięć miliardów dolarów w Anthropic, z możliwością dorzucenia kolejnych dwudziestu miliardów, jeśli firma osiągnie określone cele biznesowe. To uzupełnienie wcześniejszego pakietu inwestycyjnego o wartości ośmiu miliardów. W sumie Amazon może więc wpakować w Anthropic nawet dwadzieścia pięć miliardów dolarów. To strategiczne splecenie interesów dwóch firm, które chcą razem budować przeciwwagę dla dominacji Nvidii i Microsoftu.

Współpraca Amazona i Anthropic trwa od 2023 r., ale dopiero teraz widać jej pełną skalę. Obie firmy uruchomiły Project Rainier - jeden z największych klastrów obliczeniowych AI na świecie, zbudowany z niemal pół miliona układów Trainium2. W momencie startu był to największy klaster AI na świecie, a Anthropic wykorzystuje go do trenowania modeli Claude dla klientów na całym globie.

To ważny sygnał: Amazon nie chce być tylko dostawcą chmury. Chce być producentem chipów AI na równi z Nvidią i AMD - i ma już realne wdrożenia na ogromną skalę.

Claude rośnie szybciej, niż Anthropic jest w stanie budować infrastrukturę

Amazon podaje, że z modeli Claude korzysta już ponad sto tysięcy klientów na platformie Bedrock. To imponujący wynik biorąc pod uwagę jak młoda jest ta usługa. Teraz klienci AWS dostaną dodatkowo bezpośredni dostęp do natywnej konsoli Claude Platform z poziomu swojego konta, bez konieczności podpisywania osobnych umów czy zarządzania dodatkowymi danymi logowania. W praktyce Claude staje się jednym z najbardziej naturalnych wyborów dla firm, które już działają w ekosystemie AWS.

Amazon i Anthropic nie operują tu przy tym marketingowymi ogólnikami, tylko realnymi wdrożeniami. Lyft wykorzystuje Claude’a za pośrednictwem Amazon Bedrock w swoim systemie obsługi klienta i skrócił średni czas rozwiązywania zgłoszeń o 87 proc.. Pfizer używa Claude’a do przeszukiwania około dwudziestu tysięcy dokumentów generowanych przy każdym projekcie badania leku, co przekłada się na oszczędność szesnastu tysięcy godzin pracy rocznie i redukcję kosztów infrastruktury o 55 proc.

To są liczby, które trudno zignorować, nawet jeśli ktoś podchodzi do generatywnej AI z dużą rezerwą.

Co mówią szefowie? Bez piany, ale z jasnym przekazem

CEO Amazona, Andy Jassy, podkreśla, że ich autorskie układy AI mają oferować wysoką wydajność przy znacznie niższych kosztach, co - jak mówi - przekłada się na ogromne zainteresowanie klientów. Współzałożyciel i CEO Anthropic, Dario Amodei, dodaje, że użytkownicy mówią im wprost, iż Claude staje się coraz bardziej niezbędny w codziennej pracy, a firma musi budować infrastrukturę, która nadąży za rosnącym popytem. Pada zdanie: „Nasi użytkownicy mówią nam, że Claude staje się coraz bardziej niezbędny w ich codziennej pracy, a my musimy budować infrastrukturę, która nadąży za szybko rosnącym popytem”.

Co to oznacza dla rynku AI? Przede wszystkim to, że Amazon staje się realnym konkurentem Nvidii w obszarze chipów AI. Trainium3, który ma pojawić się jeszcze w tym roku, oraz pół miliona Trainium2 w Project Rainier to nie są eksperymenty - to pełnoprawna alternatywa dla GPU, która działa na dużą skalę.

Po drugie, Anthropic zabezpiecza sobie przyszłość na lata, bo dostęp do infrastruktury AWS w takiej skali oznacza, że firma nie będzie musiała walczyć o chipy na wolnym rynku. Po trzecie, AI wchodzi w erę, w której miarą rozwoju nie są już parametry modeli, ale gigawaty mocy obliczeniowej. I wreszcie: AWS staje się platformą pierwszego wyboru dla firm budujących produkty AI, bo integracja Claude Platform z AWS upraszcza cały proces wdrażania modeli.

Wyścig dopiero się rozkręca

To jedna z największych i najważniejszych umów w historii generatywnej AI. Anthropic zobowiązuje się wydać na AWS ponad sto miliardów dolarów, Amazon inwestuje nawet dwadzieścia pięć miliardów w Anthropic, a obie firmy budują infrastrukturę, która jeszcze niedawno wydawała się nierealna. Jeśli ktoś miał wątpliwości czy wyścig AI dopiero się zaczyna to właśnie dostał bardzo wyraźną odpowiedź.

Maciej Gajewski 22.04.2026 21:15

