Zrobili kopię zapasową internetu. Mapy i Wikipedia przetrwają

Ktoś postanowił zrobić komputer, który ma działać i zapewniać kluczowe informacje nawet jeśli internet przestanie istnieć. Zawiera wszystko, czego potrzebujemy.

Albert Żurek
Przedsięwzięcie zostało nazwane projekt NOMAD. Rozwiązanie stanowi swojego rodzaju furtkę lub kopię zapasową danych, które mogą przydać się w scenariuszu podobnym do tego z Cyberpunka 2077, gdzie internet został zniszczony. To otwartoźródłowe rozwiązanie bazujące na Linuxie. Do działania wymaga średniopółkowego komputera, który obsłuży modele sztucznej inteligencji.

Kopia zapasowego stworzona na wypadek końca internetu

Projekt NOMAD można określić jako kod źródłowy komputera zawierającego przydatne informacje: wiedzę i materiały edukacyjne w trybie offline. Dzięki niemu można utworzyć samodzielny serwer offline ze sztuczną inteligencją z dostępem do danych pobranych z internetu.

Rozwiązanie można zainstalować na dowolnym systemie operacyjnym opartym na Debianie, takim jak Ubuntu (oraz jego wariantów) czy Linux Mint. Instalacja odbywa się za pomocą jednego polecenia wpisanego w terminalu komputera. Wszystkie narzędzia i zasoby zebrane przez twórców mają być dostępne za sprawą przeglądarki.

NOMAD ma być całym interfejsem użytkownika, który zbiera narzędzia i zasobów. Tych akurat jest całe mnóstwo. Dane obejmują bowiem:

  • czatbota sztucznej inteligencji bazującego na Ollama z funkcją przesyłania dokumentów i wyszukiwaniem;
  • bibliotekę najważniejszych informacji: Wikipedię offline, źródła medyczne, e-booki;
  • platforma edukacyjna: kursy Khan Academy z możliwością śledzenia postępów;
  • mapy offline - mapy określonego regionu z funkcją wyszukiwania i nawigacji;
  • narzędzia do przetwarzania danych: szyfrowanie, kodowanie i ich analiza;
  • notatki;
  • wbudowany test komputera.

Rozwiązanie zawiera również m.in. selektor treści Wikipedii, menedżer bibliotek czy eksplorator danych, aby było je łatwiej przeszukiwać.

Projekt wymaga całkiem mocnej maszyny do obsługi AI

Jakie są wymagania sprzętowe takiego oprogramowania? Instalacja aplikacji zarządzającej nie wymaga szybkiego komputera, natomiast do działania wszystkich funkcji zaleca się bardziej zaawansowaną maszynę. Twórcy sugerują:

  • procesor: AMD Ryzen 7 lub Intel Core i7 lub lepszy;
  • RAM: 32 GB;
  • GPU: NVIDIA RTX 3060 lub równoważna karta AMD lub lepsza -więcej pamięci VRAM = większe modele;
  • pamięć masowa: Co najmniej 250 GB wolnego miejsca na dysku - najlepiej na dysku SSD;
  • system operacyjny: oparty na Debianie - zalecany Ubuntu.
Oprogramowanie wymaga też stabilnego połączenia internetowego, które potrzebne jest tylko do procesu instalacji. Program ma działać niezależnie od sprzętu, ale obowiązuje zasada: im lepsza konfiguracja, tym całość będzie działać sprawniej. Projekt ma być otwarty, nie wymaga uwierzytelniania czy logowania. Całość zdecydowanie robi wrażenie - twórcy pomyśleli o wszystkich kluczowych elementach.

20.03.2026 17:47
Tagi: Internetkopia zapasowaSztuczna inteligencja (AI)
