Windows 11 ma problem z internetem. Uważaj

Ładowanie...

Oprogramowanie w najnowszej wersji ogranicza dostęp do sieci. Problemy przejawiają się w konkretnych aplikacjach. Ironiczne jest to, że użytkownicy doświadczają utrudnień w korzystaniu z rozwiązań od Microsoftu.

REKLAMA

Aktualizacja Windows 11 powoduje problem z łącznością internetową

Microsoft potwierdził, że najnowsza marcowa aktualizacja Patch Tuesday wydana w drugi wtorek marca dla systemów Windows 11 24H2 oraz 25H2 uniemożliwia zalogowanie się do aplikacji Microsoftu. Problem ma dotyczyć programów takich jak Teams Free, OneDrive, Excel, Word, Copilot czy nawet domyślna przeglądarka Edge.

W efekcie aplikacje wyświetlają błędy z komunikatami typu "Do tego potrzebny jest internet. Wygląda na to, że nie masz połączenia z internetem" nawet pomimo tego, że komputer użytkownika jest podpięty do sieci za pomocą WiFi lub kabla Ethernet. Problem objawia się jednak głównie w momencie potrzeby zalogowania się do konta Microsoft. Jeśli nie będziemy musieli tego robić, nie powinniśmy spotkać tego utrudnienia.

W oficjalnym komunikacie Microsoft podaje szczegóły dotyczące problemu.

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows wydanych 10 marca 2026 r. ( KB5079473 ) logowanie za pomocą kont Microsoft może się nie powieść w przypadku niektórych aplikacji Microsoft, takich jak Microsoft Teams Free czy OneDrive. W wyniku tego problemu próby logowania będą powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie: „Do wykonania tej czynności potrzebny jest internet. Wygląda na to, że nie masz połączenia z internetem”. Komunikat ten pojawia się nawet wtedy, gdy urządzenie jest połączone z internetem.

Producent twierdzi, że problemy wynikające z marcowej aktualizacji w niektórych przypadkach mogą rozwiązać się samoistnie. Jeśli jednak to nie nastąpi, istnieje obejście problemu.

Ten problem występuje, gdy urządzenie przechodzi w określony stan połączenia sieciowego i może rozwiązać się samoistnie. W przypadku wystąpienia tego problemu należy ponownie uruchomić urządzenie, utrzymując je połączone z internetem. Powinno to naprawić stan połączenia urządzenia i zapobiec wystąpieniu problemu.

Ponowne uruchomienie komputera bez aktywnego połączenia z siecią może powodować ponowne pojawienie się problemu.

REKLAMA

Aktualizacje Windowsa 11 miały nie powodować błędów

Interesujące jest to, że gdy Microsoft na początku marca publikował comiesięczną aktualizację, to stwierdził, iż oprogramowanie jest wolne od błędów. Niestety, ale czas zweryfikował te deklaracje. Niedawno gigant również zapowiedział, że w 2026 r. nie będzie skupiał się na nowych funkcjach Windows 11, ale na stabilności działaniu systemu operacyjnego. Najwyraźniej były to słowa rzucone na wiatr - praktyka pokazuje coś innego.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 20.03.2026 20:43

Ładowanie...