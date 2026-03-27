Polska buduje nową fabrykę zbrojeniową. 10 tys. rakiet do niszczenia dronów

Ataki rojów bezzałogowców stały się nową, przerażającą codziennością współczesnych konfliktów zbrojnych. Właśnie na to wyzwanie ma odpowiedzieć umowa ramowa, którą w piątek, 27 marca 2026 r. w Warszawie, podpisała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) oraz założona w Estonii spółka Frankenburg Technologies.

W obecności ministrów obrony obu państw, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Hanno Pevkura, formalnie zainicjowano długoterminowy projekt, który zmieni zasady gry w ochronie polskiego nieba.

Współpraca z estońskim partnerem ma zagwarantować Siłom Zbrojnym RP dostawy sprzętu, w którym relacja ceny do skuteczności rażenia wypadnie na korzyść obrońców.

Wnioski z wojny na Ukrainie jasno wskazują, że ataki groźnych, ale tanich w produkcji dronów mają charakter masowy. Ich zwalczanie za pomocą zaawansowanych, a przez to droższych systemów obrony powietrznej jest operacyjnie, ale również ekonomicznie nieuzasadnione. Odpowiedź na tego rodzaju zagrożenia musi być skuteczna oraz adekwatna kosztowo. Współpraca z Frankenburg Technologies pozwoli nam wspólnie produkować i oferować Siłom Zbrojnym RP oraz innym klientom najbardziej opłacalne efektory do zwalczania tego konkretnego rodzaju zagrożeń dronowych - powiedział prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.

MARK I wjeżdża na scenę. Tysiące rakiet prosto z polskiej taśmy

Porozumienie to nie tylko deklaracje, ale przejście do realizacji ustaleń z listopada zeszłego roku. Współpraca skupia się na absolutnie kluczowym sprzęcie, a mianowicie systemach przeciwdziałania bezzałogowcom (C-UAS) oraz obronie powietrznej bardzo krótkiego zasięgu.

Głównym orężem jest tu system rakietowy MARK I. Co bardzo ważne, a wręcz kluczowe dla rodzimej gospodarki, armii i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, zdolności produkcyjne zostaną ulokowane bezpośrednio w Polsce.

Planowany zakład będzie technologicznym molochem w swojej kategorii. Według zapowiedzi jego przepustowość pozwoli na wypuszczanie z taśm aż 10 tys. rakiet rocznie. Ta ilość amunicji zabezpieczy niebo przed masowymi atakami saturacyjnymi (takimi, które mają za zadanie przeciążyć obronę przeciwlotniczą).

Na tym jednak ambicje się nie kończą. Porozumienie kładzie fundamenty pod rozwój nowej generacji pocisków MARK II. Będą one w stanie razić cele na dystansie od 5 do 8 km, co znacząco wzmocni warstwową budowę naszej krajowej obrony powietrznej.

Więcej na Spider's Web:

Europejskie miliony w grze i integracja z polskim wojskiem

Współpraca z Frankenburg Technologies otwiera kolejne możliwości. Podpisujemy porozumienie z europejskim podmiotem i dlatego nie jest wykluczone, że pojawi się szansa na finansowanie projektu ze środków SAFE. Bierzemy też pod uwagę możliwość włączenia rozwiązań Frankenburg Technologies OÜ do programu SAN bo to od początku system o otwartej architekturze - powiedział wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Marcin Idzik.

Podpisana umowa umożliwia obu stronom wspólne przygotowywanie projektów, koordynację działań produkcyjnych oraz planowanie inwestycji przemysłowych związanych z wytwarzaniem przyszłych systemów. Wraz z postępem prac przewiduje się rozwój zdolności przemysłowych w Polsce, aby wzmacniać krajowy potencjał obronny.

Współczesna obrona powietrzna definiowana jest przez skalę - liczbę interceptorów, które można wyprodukować, wdrożyć i utrzymać. Niniejsza umowa wprowadza system MARK I do produkcji w Polsce wspólnie z PGZ i otwiera jasną ścieżkę do jego wdrożenia na potrzeby obrony Polski - powiedział Kusti Salm, CEO of Frankenburg Technologies.

Polska Grupa Zbrojeniowa i Frankenburg Technologies podkreślają, że umowa stanowi fundament dla szerokiej i rozwojowej współpracy o charakterze długoterminowym.

Frankenburg Technologies to europejska firma technologiczna specjalizująca się w budowie przystępnych cenowo, masowo produkowalnych systemów rakietowych. Założona w 2024 roku, z siedzibą w Tallinnie, działa w ośmiu krajach Europy, koncentrując się na przywracaniu zrównoważonej ekonomiki, szybkości działania i suwerenności w obszarze nowoczesnej obrony rakietowej. Misją Frankenburg Technologies jest wyposażenie wolnego świata w technologie niezbędne do zwycięstwa.

Bogdan Stech 27.03.2026 14:42

