REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polacy zbudowali imponującego drona. Historyczny lot na naszym niebie

Polska branża zbrojeniowa i lotnicza ma kolejne powody do dumy. Skonstruowany przez krajową firmę Ekolot Aerospace & Defense potężny bezzałogowiec ZEUS właśnie wzbił się w powietrze, z powodzeniem zaliczając pierwsze testy.

Bogdan Stech
REKLAMA

To maszyna, która łączy w sobie cechy klasycznego samolotu o ogromnym zasięgu z możliwością pionowego startu. Na dodatek sprzęt ma by c całkowicie odporny na jedno z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego pola walki, czyli zagłuszanie sygnału satelitarnego.

O ogromnym sukcesie i pomyślnym przebiegu prób w locie poinformowali jako pierwsi fascynaci lotnictwa z grupy EPKR Spotters. Maszyna z powodzeniem wystartowała w konfiguracji klasycznej, błyskawicznie osiągnęła stabilny pułap i udowodniła, że systemy sterowania działają bez najmniejszego zarzutu.

REKLAMA

Prawdziwym przełomem okazał się jednak kolejny dzień testów, kiedy to dron o tak dużych gabarytach wykonał swój pierwszy, w pełni udany lot w trybie autonomicznym. To potężny kamień milowy dla całego programu, który powstaje przy ścisłej współpracy z hiszpańskim gigantem technologicznym, firmą UAV Navigation-Grupo Oesía.

Podniebny wół roboczy, który nie potrzebuje lotniska

Gdy spojrzymy na specyfikację ZEUSA, od razu rzuca się w oczy jego niezwykła uniwersalność. Inżynierowie z Ekolot Aerospace & Defense postawili na koncepcję maksymalnej modułowości, co w branży zbrojeniowej i ratowniczej znacząco tnie koszty oraz skraca czas wdrożenia.

Zamiast budować kilka różnych maszyn, stworzyli jedną uniwersalną platformę bazową, którą można płynnie modyfikować za pomocą specjalnych zestawów konwersyjnych.

W zależności od charakterystyki misji, sprzęt może działać jako dron pionowego startu i lądowania (VTOL) lub korzystać z klasycznego pasa startowego. Opcja pionowego startu to absolutny as w rękawie dla operatorów, ponieważ pozwala na bezproblemowe działanie w trudnym, zurbanizowanym terenie lub w odizolowanych lokalizacjach, gdzie infrastruktura lotnicza po prostu nie istnieje lub została celowo zniszczona.

Zaletą takiego rozwiązania jest zachowanie właściwości lotnych typowych dla samolotów stałopłatowych, co gwarantuje znacznie dłuższy czas przebywania w powietrzu niż w przypadku klasycznych wielowirnikowców.

Imponujący udźwig i cała doba w powietrzu

Parametry techniczne tej polskiej konstrukcji robią ogromne wrażenie. Wersje zaprojektowane do pionowego startu charakteryzują się maksymalną masą startową w przedziale od 100 do 250 kg, z czego sam załadunek użyteczny może ważyć od 30 do nawet 120 kg.

Dron ZEUS

Jeśli jednak operatorzy mają do dyspozycji odpowiedni teren i zdecydują się na wariant klasycznego startu i lądowania, znany pod nazwą ZEUS G, maksymalna masa startowa rośnie do 350 kg.

W tej najbardziej zaawansowanej konfiguracji dron może zabrać na pokład aż 150 kg specjalistycznego sprzętu, na który mogą składać się zaawansowane głowice optoelektroniczne, radary czy przekaźniki łączności. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o długotrwałych misjach typu ISR (wywiad, nadzór i rozpoznanie).

W zależności od wybranej wersji i stopnia obciążenia, polski bezzałogowiec jest w stanie bez przerwy patrolować wyznaczony obszar przez 12 do nawet 24 godz.

Więcej na Spider's Web:

Ślepy na zagłuszanie. Hiszpańska technologia robi różnicę

Genialnie zaprojektowany płatowiec to jednak dopiero połowa sukcesu. Prawdziwa innowacja kryje się we wnętrzu kadłuba, a dokładniej w zintegrowanych systemach odpowiedzialnych za nawigację, dostarczonych przez partnera z Półwyspu Iberyjskiego.

Nowoczesne konflikty zbrojne dowiodły brutalnie, że tradycyjne drony opierające się wyłącznie na cywilnej lub nawet wojskowej nawigacji satelitarnej są niezwykle podatne na ataki z użyciem systemów walki elektronicznej. Wystarczy odpowiednio silny sygnał zakłócający, by wrogi sprzęt stracił orientację w przestrzeni.

Konstruktorzy z Ekolot Aerospace & Defense doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Zintegrowany z polskim dronem zaawansowany autopilot od UAV Navigation-Grupo Oesía potrafi działać w środowiskach, gdzie sygnał GNSS jest mocno zdegradowany lub całkowicie niedostępny.

REKLAMA

Maszyna wykorzystuje do nawigowania wysoce precyzyjne systemy inercyjne połączone z zaawansowaną nawigacją wizualną. Oznacza to, że ZEUS potrafi samodzielnie określić swoje położenie na podstawie czujników ruchu i analizy terenu, całkowicie ignorując próby zakłócenia sygnału z kosmosu. Taka fuzja polskiej myśli konstruktorskiej i hiszpańskiej elektroniki ma ogromne szanse na rynkowy sukces.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
23.03.2026 11:54
Tagi: DronyDrony wojskoweWojsko
Najnowsze
11:20
Apache będą serwisowane w Łodzi. Niezależność kosztowała ponad miliard
Aktualizacja: 2026-03-23T11:20:51+01:00
10:37
Potwór z Tarnowa wkracza do gry. Polskie niebo ochroni 3600 strzałów na minutę
Aktualizacja: 2026-03-23T10:37:28+01:00
10:00
Bot mówi Zuckerbergowi, jak ma szefować. Może dlatego ma coraz głupsze pomysły
Aktualizacja: 2026-03-23T10:00:08+01:00
8:52
Ty oszczędzasz, a stary wraca do gry. Orange Odkup w praktyce
Aktualizacja: 2026-03-23T08:52:04+01:00
8:43
Koniec z wpisywaniem PIN-u karty SIM. Android z genialną funkcją
Aktualizacja: 2026-03-23T08:43:10+01:00
8:27
Samsung odpala AirDropa. Właśnie zniknął powód, by kupić iPhone'a
Aktualizacja: 2026-03-23T08:27:19+01:00
7:57
System kaucyjny mnie pokonał. Nie dziwię się, że ludzie go nienawidzą
Aktualizacja: 2026-03-23T07:57:59+01:00
7:03
Sprawdziłem produkt Apple’a z logo Xiaomi. Kupisz?
Aktualizacja: 2026-03-23T07:03:57+01:00
6:17
Musk rzuca miliardy na własną fabrykę. "Zmieni układ sił"
Aktualizacja: 2026-03-23T06:17:11+01:00
6:15
PKP doniosło na Leo Express. Ktoś tu chyba jest zazdrosny
Aktualizacja: 2026-03-23T06:15:00+01:00
6:13
Polska szykuje się na wojnę dronów. Polski samolot lepszy niż F-35?
Aktualizacja: 2026-03-23T06:13:05+01:00
6:10
W końcu rozgryźli, co odpala komary. "Bat na letni koszmar"
Aktualizacja: 2026-03-23T06:10:02+01:00
6:08
Zbyt głośno krzyczymy w próżnię. Kosmiczni drapieżnicy tego słuchają
Aktualizacja: 2026-03-23T06:08:14+01:00
6:00
Chemikalia niszczą nasze kości. Pijesz i jesz to na co dzień
Aktualizacja: 2026-03-23T06:00:00+01:00
16:20
Bateria kwantowa już działa. Przyszłość smartfonów nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-22T16:20:00+01:00
16:10
Amerykanie wytoczyli potwora. Księżyc jest na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2026-03-22T16:10:00+01:00
16:00
Historię Polski zmieścił w jednej torbie. Robi z Lego coś kapitalnego
Aktualizacja: 2026-03-22T16:00:00+01:00
9:30
Pokazali kalkulator za ponad 2000 zł. To prawdziwe dzieło sztuki
Aktualizacja: 2026-03-22T09:30:00+01:00
9:20
Czeskie Venomy już w Polsce. Flanka dostała nową osłonę
Aktualizacja: 2026-03-22T09:20:00+01:00
9:10
Planeta ma śmierdzącą chmurę. Czegoś takiego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2026-03-22T09:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA