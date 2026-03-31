Nvidia odpala DLSS 4.5. Gry są przyspieszane aż pięciokrotnie

Dotychczas karty graficzne GeForce RTX 50 obsługiwały funkcję generowania wielu klatek (MFG) x4. Czyli na każdą realną renderowaną ramkę obrazową rozwiązanie generowało trzy dodatkowe sztuczne klatki, zwiększając np. 60 FPS do 240 FPS. Dzięki temu użytkownicy z najnowszymi układami mogli liczyć na znacznie wyższą płynność w grach. Nvidia jeszcze bardziej ulepsza to narzędzie.

DLSS 4.5 tworzy pięć sztucznych klatek w grach zamiast trzech

Największą nowością pakietu DLSS 4.5 jest ulepszony tryb generowania klatek oparty na sztucznej inteligencji. W rozwiązaniu zawarto funkcję MFG 6x, która działa w taki sposób, że na każdą renderowaną przez układ graficzny klatkę generuje aż pięć sztucznych.

Jeśli nasza karta graficzna domyślnie wyświetla 60 kl./s, po aktywowaniu zobaczymy nawet 360 kl./s. Oczywiście różnice dostrzeżemy tylko jeśli mamy odpowiedni monitor o częstotliwości odświeżania 360 Hz lub wyższej. Nvidia twierdzi, że do uzyskania pięciu wygenerowanych klatek na każdą prawdziwą wykorzystuje model Transfomer drugiej generacji.

Według producenta aktywowanie rozwiązania nie powinno znacząco wpływać na responsywność - czyli opóźnienia - w porównaniu z techniką generowania trzech klatek w DLSS 4. Oczywiście generowanie klatek wiąże się ze zwiększaniem opóźnienia, przez co rozwiązanie nie sprawdza się typowo e-sportowych tytułach, gdzie liczy się przede wszystkim najniższy czas reakcji.

Pamiętajmy, że generowanie dodatkowych klatek również może wpłynąć na jakość wyświetlanego obrazu oraz pojawianie się tzw. artefaktów. Pakiet DLSS 4.5 jest już dostępny za sprawą aplikacji Nvidia App w wersji beta. Funkcję generowania pięciu klatek znajdziemy w ponad 20 tytułach takich jak Where Wind Meet czy War Thunder.

DLSS 4.5 to również dynamiczne generowanie klatek

Kolejną równie istotną nowością wynikającą z DLSS 4.5 jest dynamiczne generowanie klatek, z której również można uruchomić już w pierwszych grach. Według producenta ma być to "automatyczna skrzynia biegów dla procesora graficznego" dostosowująca liczbę generowanych klatek w zależności od tego, co się dzieje na ekranie. Jeśli karta graficzna będzie w stanie wyrenderować większą liczbę natywnych klatek, funkcja dynamicznie zmniejszy mnożnik generowania.

Takie rozwiązanie ma gwarantować "idealną równowagę między liczbą klatek na sekundę, jakością obrazu i responsywnością". Nowość również można aktywować w aplikacji Nvidia oraz pierwszych wybranych grach. Z czasem nowość powinna trafić do większej liczby gier. DLSS 4.5 stanowi ostatnią prostą przed pojawieniem się DLSS 5.

Albert Żurek 31.03.2026 17:25

