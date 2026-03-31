Tak działa płatny Instagram. "Ekskluzywne" funkcje w cenie 1 kg cebuli

Meta ma już za sobą pierwsze doświadczenia "płatnego Instagrama". Bowiem koncern w 2023 roku wprowadził płatną subskrypcję, która miała sprytnie obejść europejskie wymogi dotyczące umożliwienia przeglądania mediów społecznościowych bez personalizowanych reklam. Teraz jednak Meta chce po prostu - na wzór Elona Muska - spieniężyć swój serwis społecznościowy. A to poprzez subskrypcję, która daje Instagramowi dodatkowe funkcje.

Instagram Plus doda do twojego konta "ekskluzywne funkcje"

Tak przynajmniej wynika z przekazu, jaki Matt Navarra opublikował w serwisie Threads. Navarra znany jest z grzebania w serwisach społecznościowych w poszukiwaniu nowych funkcji i tym razem udało mu się natrafić na powiadomienie o możliwości subskrypcji "Instagrama Plus". Znalezisko Navarry zostało potwierdzone przez Metę, która przyznała, że testuje nowe formy płatnych funkcji w wybranych krajach.

Nowa usługa ma skupiać się przede wszystkim na Stories, czyli jednym z najważniejszych formatów treści na Instagramie. Meta najwyraźniej uznała, że to właśnie tutaj najłatwiej będzie przekonać użytkowników do sięgnięcia po portfel, oferując funkcje, które co prawda nie wywracają działania serwisu do góry nogami, ale dają dodatkową kontrolę i większą widoczność publikowanych treści.

Wśród najważniejszych nowości pojawia się możliwość tworzenia wielu list odbiorców Stories, co wykracza poza dotychczasową funkcję "bliskich znajomych". Użytkownicy zyskają też dostęp do informacji o tym, kto ponownie oglądał ich relacje, a także możliwość przeszukiwania listy widzów bez konieczności ręcznego przewijania.

Instagram Plus (Matt Navarra / Threads)

Subskrybenci będą mogli wydłużyć "czas życia" relacji o dodatkowe 24 godziny, a także raz w tygodniu "wyróżnić" wybraną relację, zwiększając jej widoczność wśród obserwujących. Do tego płatni użytkownicy dostaną dostęp do animowanych reakcji "Superlajków", które mają być bardziej wyrazistą formą zaangażowania niż standardowe odpowiedzi.

Najwięcej emocji może jednak budzić opcja podglądu Stories bez pozostawiania śladu na liście oglądających. Tego typu funkcja od lat była jedną z najczęściej poszukiwanych "obejść" przez użytkowników, a teraz może trafić do oficjalnej listy funkcji - choć wyłącznie dla płacących.

Na razie Instagram Plus jest dostępny tylko w wybranych krajach, m.in. na Filipinach i w Meksyku, gdzie jego cena wynosi równowartość od około 4 do 8 złotych. Meta oferuje również darmowy okres próbny, co sugeruje, że firma intensywnie bada gotowość użytkowników do płacenia za tego typu dodatki. Firma w komunikacie dla mediów podkreśliła, że testy mają pomóc zrozumieć, za które benefity użytkownicy rzeczywiście są skorzy otworzyć portfele.

Choć dla wielu użytkowników pewnie będzie szokiem, że funkcjonujący od lat za darmo Instagram nagle wprowadzi paywall na szalenie przydatne opcje, to pamiętajmy, że nie jest to nowość na rynku social mediów. X i Snap już zdążyły pokazać, że model subskrypcyjny może działać, szczególnie gdy oferuje funkcje zwiększające kontrolę, widoczność i personalizację treści. Pytanie nie brzmi więc, czy użytkownicy zapłacą, ale raczej za co dokładnie będą skłonni sięgnąć do portfela.

Zdjęcie główne: Charles-McClintock Wilson / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 31.03.2026 08:11

