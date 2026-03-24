Instagram pozwoli ci naprawić błędy przeszłości. Właśnie wleciała nowa opcja

Instagram rozszerza edycję postów o możliwość zmiany kolejności zdjęć. Użytkownicy mogą teraz poprawić układ treści w karuzeli bez utraty polubień i komentarzy.

Malwina Kuśmierek
Instagram pozwala na zmianę kolejności zdjęć w karuzelach
Wrzucanie na Instagrama wizualnie atrakcyjnych treści to połowa sukcesu - drugą połowę stanowi posiadanie profilu, który na pierwszy rzut oka zachęca do interakcji z treściami. Dlatego Instagram właśnie udostępnił opcję, która pozwala naprawić jeden z najbardziej frustrujących błędów po publikacji.

Serwis wprowadza możliwość zmiany kolejności zdjęć i wideo w już opublikowanych karuzelach - postach zawierających od 2 do 20 zdjęć w jednym. To drobna, ale długo wyczekiwana funkcja, która eliminuje konieczność usuwania całego posta tylko dlatego, że jeden element znalazł się w złym miejscu.

Do tej pory użytkownicy byli skazani na mało eleganckie obejście problemu: kasowanie wpisu i publikowanie go od nowa w poprawnej kolejności. To oznaczało utratę polubień, komentarzy i zasięgów - szalenie istotnych dla osób, które używają Instagrama do czegoś więcej niż tylko przewijania śmiesznych rolek z kotami.

Nowa opcja działa w prosty sposób. Po wejściu w opublikowaną karuzelę wystarczy przejść do menu edycji posta, a następnie przytrzymać wybrane zdjęcie lub wideo i przeciągnąć je w inne miejsce. Mechanizm przypomina znane już z innych aplikacji sortowanie elementów metodą "przeciągnij i upuść".

Zmiana kolejności zdjęć w karuzeli

Zmiana może wydawać się kosmetyczna, ale w praktyce dotyka istotnego elementu korzystania z Instagrama. Kolejność slajdów w karuzeli wpływa na to, co użytkownik zobaczy jako pierwsze, a więc na jego decyzję, czy zatrzyma się na danym poście. W przypadku kont profesjonalnych to często różnica między przeciętnym a ponadprzeciętnym wynikiem. W oficjalnym komunikacie Instagram stwierdził wprost, że wprowadzenie opcji zmiany kolejności jest jedną z funkcji, o które użytkownicy prosili najczęściej.

Jak zwykle przy tego typu zmianach, nowość nie trafia do wszystkich jednocześnie. Funkcja jest wdrażana stopniowo, więc jeśli nie pojawiła się jeszcze w aplikacji, warto sprawdzić ponownie za kilka dni lub upewnić się, że Instagram jest zaktualizowany do najnowszej wersji.

Więcej na temat Instagrama:

Zdjęcie główne: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
24.03.2026 10:02
Tagi: Instagram
Najnowsze
9:21
Stworzą gigantyczne jezioro. "Przemiana, jakiej Polska nie widziała"
Aktualizacja: 2026-03-24T09:21:00+01:00
8:09
Ameryka wypowiada wojnę routerom. Takim, jak twój na biurku
Aktualizacja: 2026-03-24T08:09:10+01:00
7:56
Dobre monitory do gier kupujemy poniżej 800 zł. Morze pięciu gwiazdek u Lenovo
Aktualizacja: 2026-03-24T07:56:33+01:00
7:00
Szef Apple'a apeluje: mniej iPhone’a, więcej życia. Hipokryzja roku
Aktualizacja: 2026-03-24T07:00:00+01:00
6:18
Patriot ma potężny problem. Tarcza niby odbiła, ale nie do końca
Aktualizacja: 2026-03-24T06:18:21+01:00
6:17
Dużo śniegu, mało wody. Będziemy mieć latem gruby problem
Aktualizacja: 2026-03-24T06:17:00+01:00
6:13
Zmiana czasu to bezsensowny stres. "Fundują nam społeczny jetlag"
Aktualizacja: 2026-03-24T06:13:00+01:00
6:11
Uruchomili cyfrowy bat na złodziei sztuki. Muzea trzęsą portkami
Aktualizacja: 2026-03-24T06:11:00+01:00
6:07
Nie powinno nas tu być. Polski fizyk wyjaśnił, dlaczego Wszechświat nie zniknął
Aktualizacja: 2026-03-24T06:07:04+01:00
21:32
Amerykanie obiecali Europie, że będą ją chronić. Mówię: sprawdzam
Aktualizacja: 2026-03-23T21:32:59+01:00
21:25
Techland rozbił bank darmowym dodatkiem. Tego chciałem w Dying Light
Aktualizacja: 2026-03-23T21:25:51+01:00
20:51
Światłowód i abonament w rekordowo dobrej cenie. Dorzucą ci telefon
Aktualizacja: 2026-03-23T20:51:54+01:00
20:34
Komputery z Windowsem już nie będą pożerać RAM-u. No wreszcie
Aktualizacja: 2026-03-23T20:34:43+01:00
19:59
Wiemy, kiedy zobaczymy iOS'a 27. Apple zapowiada kluczową datę
Aktualizacja: 2026-03-23T19:59:05+01:00
19:40
Apple szykuje przełom. Tak grubo jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-03-23T19:40:39+01:00
19:20
Idzie bieda na rynek telefonów. Za powrót microSD jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-03-23T19:20:05+01:00
18:11
Samsungi z aktualizacją do One UI 9. Sprawdź, czy twój jest na liście
Aktualizacja: 2026-03-23T18:11:53+01:00
17:53
Apple zezłomuje Windowsa. Nie będzie czego zbierać
Aktualizacja: 2026-03-23T17:53:12+01:00
17:25
Szwedzi kupują polskie bestie za 168 mln zł. To prawdziwe kolosy
Aktualizacja: 2026-03-23T17:25:05+01:00
16:38
Oddaję puszki, zakładam kalosze. System kaucyjny taki piękny
Aktualizacja: 2026-03-23T16:38:28+01:00
