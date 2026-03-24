Instagram pozwoli ci naprawić błędy przeszłości. Właśnie wleciała nowa opcja

Wrzucanie na Instagrama wizualnie atrakcyjnych treści to połowa sukcesu - drugą połowę stanowi posiadanie profilu, który na pierwszy rzut oka zachęca do interakcji z treściami. Dlatego Instagram właśnie udostępnił opcję, która pozwala naprawić jeden z najbardziej frustrujących błędów po publikacji.

Instagram wprowadza edycję kolejności zdjęć i wideo w opublikowanych karuzelach

Serwis wprowadza możliwość zmiany kolejności zdjęć i wideo w już opublikowanych karuzelach - postach zawierających od 2 do 20 zdjęć w jednym. To drobna, ale długo wyczekiwana funkcja, która eliminuje konieczność usuwania całego posta tylko dlatego, że jeden element znalazł się w złym miejscu.

Do tej pory użytkownicy byli skazani na mało eleganckie obejście problemu: kasowanie wpisu i publikowanie go od nowa w poprawnej kolejności. To oznaczało utratę polubień, komentarzy i zasięgów - szalenie istotnych dla osób, które używają Instagrama do czegoś więcej niż tylko przewijania śmiesznych rolek z kotami.

Nowa opcja działa w prosty sposób. Po wejściu w opublikowaną karuzelę wystarczy przejść do menu edycji posta, a następnie przytrzymać wybrane zdjęcie lub wideo i przeciągnąć je w inne miejsce. Mechanizm przypomina znane już z innych aplikacji sortowanie elementów metodą "przeciągnij i upuść".

Zmiana kolejności zdjęć w karuzeli

Zmiana może wydawać się kosmetyczna, ale w praktyce dotyka istotnego elementu korzystania z Instagrama. Kolejność slajdów w karuzeli wpływa na to, co użytkownik zobaczy jako pierwsze, a więc na jego decyzję, czy zatrzyma się na danym poście. W przypadku kont profesjonalnych to często różnica między przeciętnym a ponadprzeciętnym wynikiem. W oficjalnym komunikacie Instagram stwierdził wprost, że wprowadzenie opcji zmiany kolejności jest jedną z funkcji, o które użytkownicy prosili najczęściej.

Jak zwykle przy tego typu zmianach, nowość nie trafia do wszystkich jednocześnie. Funkcja jest wdrażana stopniowo, więc jeśli nie pojawiła się jeszcze w aplikacji, warto sprawdzić ponownie za kilka dni lub upewnić się, że Instagram jest zaktualizowany do najnowszej wersji.

Zdjęcie główne: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 24.03.2026 10:02

