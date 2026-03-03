10 najlepszych pomysłów ze Światowego Finału Red Bull Basement

  1. SPIDER'S WEB
Jeśli jesteś przyszłym założycielem startupu, nie ma lepszego źródła inspiracji niż te pomysły, które w Tokio zostały przedstawione przez najlepsze zespoły z 40 krajów.

Światowy finał Red Bull Basement 2024 dobiegł końca, a spośród 40 innowacyjnych pomysłów, których autorzy reprezentowali swoje kraje w Japonii, 10 zostało wybranych do przedstawienia na dużej scenie przed globalnym Jury. Sprawdź, jakie pomysły, spośród tysięcy zgłoszonych, zostały wybrane jako te, które mogą zmienić świat wokół nas i kształtować naszą przyszłość.

1. AgriConnect: Aldrin "Soj" Sojourner Gamayon, Filipiny

Zwycięzca konkursu Red Bull Basement 2024: Rozmowa z jego wujem i innymi rolnikami na Filipinach, zainspirowała powstanie aplikacji Soj Gamayon do śledzenia działalności rolniczej, opartą na sztucznej inteligencji, która umożliwia rolnikom monitorowanie ich upraw, zwiększanie odporności i plonów poprzez dostarczanie alertów o zagrożeniach takich jak pogoda i szkodniki.

2. Adventurly: Max Jacob Forsberg, Szwecja

Szwed Max Forsberg zaprezentował angażującą, opartą na aktywności fizycznej aplikację społecznościową, która pomaga użytkownikom nawiązywać znajomości, bliższe relacje i randkować poprzez wspólne zainteresowania sportowe.

3. AquaMind: Nadine Ayman Nada i Norhan Ayman Nada, Egipt

Siostry Nadine i Norhan Nada z Egiptu opracowały inteligentną głowicę prysznicową zaprojektowaną w celu zachęcania do oszczędzania wody, umożliwiającą użytkownikom zmianę sposobu myślenia o jej zużyciu, oszczędzaniu na rachunkach i przyczynianiu się do budowania bardziej zrównoważonego świata.

4. BatterIT: Andrea Berti i Andrea Miotto, Włochy

Andrea Berti i Andrea Miotto z Włoch chcą zrewolucjonizować sektor transportu dzięki temu, co opisują jako pierwszą prawdziwie zrównoważoną baterię. Jest wykonana z sodu zamiast rzadkich, kosztownych i szkodliwych dla środowiska materiałów, na których opierają się tradycyjne akumulatory.

5. Cognivibe: Matyáš Michel, Czechy

Matyáš Michel z Czech opracował rozwiązanie dla wyzwań stojących zarówno przed pracownikami, jak i pracodawcami. Jego narzędzie to "tracker fitness dla twojego umysłu", który ma pomóc w zapobieganiu wypaleniu pracowników poprzez monitorowanie obciążenia poznawczego w czasie rzeczywistym, oparte na sztucznej inteligencji i nie tylko.

6. Dome: Sophie Clare Greiner i Isabella Rose Filacuridi, Australia

Australijki Sophie Clare Greiner i Isabella Rose Filacuridi stworzyły ekskluzywną platformę społecznościową i analityczną, która łączy gospodarzy podcastów i odbiorców. Wykorzystując spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji, dane dotyczące zaangażowania słuchaczy i fora społecznościowe, ma zapewnić słuchaczom treści, których chcą.

7. FROTH: Emmalee Abbott Joe, Nowa Zelandia

Emmalee Abbott Joe z Nowej Zelandii chce zmniejszyć wpływ podróży na środowisko dzięki FROTH, zrównoważonemu niezbędnikowi podróżnemu oferującemu jednorazowe, rozpuszczalne tabletki z szamponem i odżywką wykonane z naturalnych składników. Mogłyby zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań, zmaksymalizować wygodę i odciążyć świadomych ekologicznie podróżników.

8. Hubster: Bram van Peursem, Holandia

Bram van Peursem z Holandii wyobraża sobie aplikację służącą zdrowiu psychicznemu i produktywności wykorzystującą sztuczną inteligencję do zmiany nawyków korzystania z telefonu. Miałaby nakłaniać użytkowników do bardziej efektywnego spędzania czasu przed ekranem, co ostatecznie pomoże im osiągnąć cele związane z edukacją i rozwojem osobistym.

9. MindLeague: Sophia Lick, Niemcy

Sophia Lick ma na celu kształtowanie przyszłości treningu mentalnego w sporcie dzięki MindLeague, napędzanej sztuczną inteligencją aplikacji do treningu mentalnego sportowców, która zapewnia im spersonalizowane ćwiczenia i coaching w celu optymalizacji koncentracji, wytrzymałości psychicznej i wydajności.

10. StepAhead: Oisin Walsh i Oisin Mallon, Irlandia

Oisin Walsh i Oisin Mallon stworzyli platformę opartą na sztucznej inteligencji, która łączy osoby stojące w obliczu zmian w karierze lub edukacji z mentorami, którzy niedawno dokonali podobnych wyborów - oferując szybkie, spersonalizowane wskazówki dotyczące kluczowych decyzji.



03.03.2026 09:28
