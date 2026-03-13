Dreame robi teraz telefony. Pokazali innym, jak to ogarnąć

Dreame - producent znany głównie z odkurzaczy i robotów sprzątających teraz robi telefony. Firma stworzyła smartfon z odczepianym aparatem. To genialny pomysł.

Albert Żurek
Dreame odczepiany aparat
Dreame pokazało nowy smartfon nazwany Aurora NEX LS1. To model z najwyższej półki cenowej, który ma wyróżniać się zaawansowanym systemem aparatów. Sęk w tym, że te wcale nie są wbudowane w urządzenie, tak jak i w innych smartfonach. Wyspa na aparaty to odczepiany moduł z własną baterią.

Dreame zrobiło telefon z odczepianym modułem aparatu. Jak obiektyw

Dreame AURORA NEX LS1 charakteryzuj się nietypową konstrukcją. Z przodu ekran został pozbawiony jakichkolwiek wcięć. Z tyłu też dzieje się magia. Telefon został wyposażony w okrągły moduł na odczepiany aparat z autorskim złączem. W zwykłej wersji sprzęt jest pozbawiony jakiegokolwiek aparatu tylnego, a przynajmniej w wersji prototypowej. Wariant, który trafi do regularnej sprzedaży, ma oferować jeden moduł.

Sam smartfon jest stosunkowo cienki. Producent nie podaje dokładnych szczegółów w zakresie specyfikacji, masy czy wymiarów. W urządzeniu jednak ma znajdować się ogromna bateria - Dreame AURORA NEX LS1 należy bowiem do większych, ok. 6,9-calowych modeli.

Najciekawszy w nim jest właśnie odczepiany magnetyczny moduł z aparatami. Obejmuje on trzy aparaty - główny z matrycą o rozmiarze 1 cala, teleobiektyw peryskopowy o ekwiwalencie ogniskowej 115 mm oraz obiektyw ultraszeroki. Oznacza to, że producent zastosował tu możliwie najlepsze komponenty, aby zapewnić bardzo dobrą jakość wykonywanych zdjęć.

Telefony z matrycami typu 1 cala nie są niczym nowym - na rynku znajdziemy sporo modeli wyposażonych w rozwiązanie: np. Huawei Pura 70 Ultra czy Xiaomi 17 Ultra. Mimo wszystko to raczej rzadkość niż standard. Prędzej spotkamy to w kompaktowym aparacie niż akcesorium do smartfona.

Odczepiany moduł charakteryzuje się grubością ponad 1 cm i bazuje na magnetycznym mocowaniu. Do połączenia z telefonem wykorzystuje WiFi, a więc jest w stanie działać bezprzewodowo. W tym celu zastosowano wbudowany akumulator.

Najpierw odkurzacze i roboty sprzątające, dziś pokazują innym, jak robić smartfony

Największym ograniczeniem w grubości smartfonów stanowią aparaty. W ostatnich latach obiektywy i same matryce znacząco urosły, aby móc zapewnić lepszą jakość zdjęć i filmów, więc niektórzy producenci decydują się na pogrubienie swoich urządzeń. 

Z kolei Dreame, które kojarzy się nam przede wszystkim z robotami, pokazuje, że wcale nie trzeba rezygnować z płaskiego profilu telefonu, aby zastosować w nim zaawansowany system kamer. Wystarczy w tym celu wykorzystać zewnętrzne akcesorium. Jeśli przyjdzie potrzeba włożenia telefonu do kieszeni, wystarczy je odczepić.

Albert Żurek
13.03.2026 18:16
Tagi: DreameSmartfony
