Jest nowy władca procesorów. Konkurencja gryzie paznokcie ze strachu 

Ładowanie...

Mowa o AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. W rozwiązaniu znajdziemy bowiem mnóstwo rdzeni oraz dwukrotnie więcej pamięci podręcznej 3D V-Cache. Tego jeszcze nie było.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 to najlepszy procesor na świecie. Potwór

Jak dotychczas AMD Ryzen 7 9850X3D nosił króla najlepszego procesora do gier na rynku, tak najnowszy 9 9950X3D2 Dual Edition jest ogólnie najpotężniejszym układem konsumenckim stworzonym do wszystkiego. Jednostka charakteryzuje się wcześniej niespotykanym dopiskiem X3D2, który oznacza zastosowanie dwukrotnie większej ilości pamięci podręcznej 3D V-Cache.

W modelu Ryzen 7 9850X3D wykorzystano bowiem 96 MB pamięci 3D V-Cache oraz 104 MB pamięci tymczasowej L2+L3. Z kolei 9 9950X3D2 Dual Edition wyróżnia się aż 192 MB pamięci 3D V-Cache oraz 208 MB L2+L3. To pierwszy układ na rynku wyposażony w tak ogromne pokłady pamięci tymczasowej. Dotychczasowym liderem pod tym względem był model 9 9950X3D z 144 MB cache. Specyfikacja nowego modelu prezentuj się następująco:

16 rdzeni w technologii Zen 5;

32 wątki logiczne;

192 MB pamięci 3D V-Cache za sprawą podwójnej matrycy X3D;

taktowanie bazowe 4,3 GHz, maksymalne 5,6 GHz;

pobór energii (TDP) na poziomie do 200 W;

obsługa pamięci DDR5-5600.

Dotychczasowy król gamingu Ryzen 7 9850X3D jest wyposażony w 8 rdzeni, 16 wątków i 96 MB 3D V-Cache. Specyfikacja ujawnia, że 9 9950X3D2 Dual Edition jest tak naprawdę dwoma 7 9850X3D upakowanymi na jednej płytce.

Czy to oznacza, że nowy model będzie dwa razy szybszy od wcześniejszego lidera? W świecie komputerów niestety tak to nie działa. Dwukrotna liczba rdzeni niekoniecznie przełoży się na dwa razy wyższą wydajność - szczególnie w grach. Dodatkowe rdzenie są jednak istotne w aplikacjach, które stawiają na wydajność wielowątkową. Obecnie AMD nie ujawnia zbyt wielu informacji na temat wydajności czipu.

Jedyną sensowną wskazówką jest wykres porównujący Ryzena 9 9950X3D2 Dual Edition ze starszym modelem 9 9950X3D. Według producenta dodatkowa pamięć tymczasowa ma zapewnić ok. 5 - 13 proc. wyższą wydajność w zadaniach profesjonalnych i aplikacjach. Producent twierdzi, że jest to obecnie najszybszy procesor dla twórców na świecie.

W nieco ponad 2-minutowej prezentacji kwestia gier na nowym czipie została tylko wspomniana. Ryzen 9950X3D2 ma gwarantować najlepszą wydajność w aplikacjach, ale w grach również poradzi sobie wyśmienicie. Ale czy to nowy król gamingu w świecie komputerów?

AMD Ryzen 9 9950X3D już wcześniej oferował więcej rdzeni i pamięci 3D V-Cache

Mimo że w modelu 9 9950X3D zastosowano więcej rdzeni i pamięci tymczasowej dotychczas najdroższy czip konsumencki w ofercie AMD wcale nie gwarantował przewagi nad Ryzenem 7 9800X3D czy nieco ulepszonym 7 9850X3D. Powiem więcej, tańsze modele z serii Ryzen 7 w wielu tytułach oferowały nawet lepszą wydajność niż droższy czip. Oczywiście różnice nie były znaczące. Dlatego nie oczekiwałbym, że 9950X3D stanie się nowym królem gamingu.

Mimo wszystko będzie to piekielnie szybki czip stworzony do wszystkiego. Konkurencja powinna się obawiać.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Albert Żurek 27.03.2026 11:47

Ładowanie...