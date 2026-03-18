Alarmy bombowe sparaliżowały polskie przedszkola. Ewakuowano tysiące dzieci

Bogdan Stech
Poranek zamienił się w koszmar dla tysięcy rodziców, dzieci i nauczycieli. Warszawskie i poznańskie placówki oświatowe zalała fala informacji o podłożonych ładunkach wybuchowych. Choć wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z fałszywymi zgłoszeniami, skala zjawiska jest przerażająca.
To już nie są głupie żarty znudzonych nastolatków. Biorąc pod uwagę rozmach operacji, coraz częściej mówi się o zorganizowanych działaniach, za którymi mogą stać obce służby.

Informacje o rzekomym zagrożeniu uderzyły w kaskadowo. Zgłoszenia trafiały jedno po drugim, wymuszając natychmiastowe reakcje dyrektorów, którzy musieli podejmować dramatyczne decyzje. Z doniesień serwisu INNPoland wynika, że ewakuacja najmłodszych przebiegła wzorowo i sprawnie, jednak stres i strach, jaki zafundowano dzieciom, są wręcz niewyobrażalne.

Na liście zaatakowanych placówek znalazło się co najmniej kilkanaście warszawskich szkół i przedszkoli. Dzieci musiały pilnie opuścić między innymi przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka na stołecznych Bielanach oraz przedszkole nr 397 Ziarenko mieszczące się przy ulicy Komorskiej na Pradze.

Sytuacja w stolicy Wielkopolski nie wyglądała lepiej. Tamtejsza policja potwierdziła cztery poważne incydenty, w tym ewakuację Szkoły Podstawowej nr 27 na osiedlu Winiary oraz przedszkola nr 155.

Wiadomości o kolejnych zagrożonych obiektach wciąż spływają z różnych części kraju. Należy podkreślić, że żadna z ewakuowanych placówek nie może wrócić do normalnego funkcjonowania ot tak. Wznowienie zajęć jest możliwe dopiero po rygorystycznym przeszukaniu każdego centymetra kwadratowego budynku przez wyspecjalizowane zespoły minersko-pirotechniczne.

To nie jest przypadek. Jesteśmy celem skoordynowanej operacji

Fałszywe alarmy w Polsce niestety się zdarzają, ale ich częstotliwość w ostatnich tygodniach drastycznie wzrosła. Zaledwie dwa dni wcześniej podobny scenariusz przerabiano w stolicy. Ewakuowano kilka szkół, a doniesienia o ładunkach ostatecznie się nie potwierdziły.

W minionych dniach ewakuowano również tak rozpoznawalne obiekty jak Centrum Nauki Kopernik, a także placówki edukacyjne w Kielcach. Służby mają pełne ręce roboty. Rozmach i koordynacja tych incydentów każą zadać bardzo poważne pytanie o ich prawdziwe tło.

Trudno uwierzyć, że za tak szeroko zakrojoną akcją stoją wyłącznie internetowe trolle. Eksperci ds. bezpieczeństwa nie mają złudzeń, że tego typu masowe wysyłki wiadomości to klasyczny element wojny hybrydowej. Celem nie jest faktyczne wysadzenie budynku, ale sianie paniki w społeczeństwie, testowanie czasu reakcji naszych służb ratunkowych i totalna destabilizacja życia publicznego.

To kosztuje nas miliony

Ogromny stres ewakuowanych maluchów to jedno, ale te incydenty mają również swój gigantyczny, bardzo wymierny wymiar finansowy. Każde zgłoszenie o bombie to potężne obciążenie dla budżetu państwa oraz samych instytucji, które są utrzymywane za pieniądze podatników.

Postawienie w stan najwyższej gotowości specjalistycznych jednostek policji, natychmiastowy wyjazd patroli saperskich, angażowanie wozów straży pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego, a do tego skomplikowana logistyka związana z blokowaniem ulic, to wszystko generuje potężne koszty.

Mówimy o kwotach liczonych w dziesiątkach, a nierzadko setkach tysięcy złotych przy zaledwie jednej ewakuowanej placówce. Gdy uderzenie obejmuje kilkanaście szkół w różnych miastach, publiczne pieniądze dosłownie wyparowują.

Cyberprzestępcy nie są bezkarni. Wyroki zwalają z nóg

Sprawcom takich ataków często wydaje się, że za zasłoną fałszywych adresów IP czy szyfrowanych komunikatorów są całkowicie anonimowi i mogą bezkarnie paraliżować państwo. Historia pokazuje jednak, że organy ścigania dysponują w dzisiejszych czasach potężnymi narzędziami do namierzania autorów wirtualnych gróźb. Fałszywy alarm bombowy to nie żart, to ciężkie przestępstwo.

Zgodnie z artykułem 224a kodeksu karnego, za taki czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca dokonuje wielokrotnych zgłoszeń, sankcja szybuje do 15 lat za kratkami.

Dowodem na bezwzględną skuteczność polskich służb w tym zakresie są wydarzenia z niedalekiej przeszłości. Warto przypomnieć, że w listopadzie 2025 r. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziło głośną operację, zatrzymując siedmiu mężczyzn. Byli oni podejrzewani o wywołanie ponad 380 fałszywych alarmów, które skierowano do przeszło 1500 obiektów w całej Polsce.

Ich "zabawa" wymusiła ewakuację niemal 12 tys. osób. Zatrzymani przekonali się na własnej skórze, że anonimowość w sieci jest iluzją. Obecna fala ataków z pewnością wywoła równie stanowczą reakcję specjalistów z CBZC.

18.03.2026 12:49
