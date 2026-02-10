Logo
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop

Microsoft uważa, że naprawił problem, który powodował drenowanie baterii w laptopach z Windowsem 11. Mobilne komputery już nie wybudzają się bez powodu. 

Albert Żurek
Windows 11 laptop bateria
W nowoczesnych laptopach z systemem Windows 11 znajdziemy funkcję Modern Standby. To tryb uśpienia stworzony przez Microsoft, który ma działać niczym przycisk power w smartfonach. Zamiast całkowitego wyłączania urządzenia, laptop przechodzi w stan bezczynności i pobiera śladowe ilości energii. Tak to powinno wyglądać w teorii, lecz w praktyce rozwiązanie powodowało problemy ze zużyciem energii.

Microsoft naprawia tryb uśpienia w Windows 11

W sieci nie brakuje przypadków narzekania na funkcję Modern Standby. Dotychczas producent nie komentował sprawy, lecz teraz po cichu potwierdził, że problem faktycznie istniał. W dokumencie pomocy technicznej Microsoft również podkreślił, iż w systemie Windows 11 24H2 i 25H2 naprawiono niedogodności. 

W nowych wersjach dodano zabezpieczenia zapobiegające rozładowywaniu się baterii oraz nieoczekiwanemu wybudzaniu się urządzeń w trybie bezczynności.

Problemem okazały się bowiem aplikacje, które nie wykrywały, że laptop jest zamknięty i system przeszedł w stan bezczynności. Programy działające w tle miały próbować ominąć tryb Modern Standby i włączać urządzenie, co prowadziło do rozładowania baterii. Prowadziło to do sytuacji gdzie osoby, które zamykały klapy swojego mobilnego komputera bez wyłączania go, po czasie dowiadywały się, że ich sprzęt się wyładował całkowicie lub częściowo.

Natomiast zabezpieczenie ma działać w taki sposób, że jeśli system wykryje rozładowanie baterii podczas działania w trybie Modern Standby, oprogramowanie spróbuje uniemożliwić wybudzenie komputera. Do czasu, aż użytkownik nie otworzy pokrywy laptopa lub nie wciśnie przycisku zasilania. 

Począwszy od systemu Windows 11 w wersji 24H2, w trybie Modern Standby wprowadzono nową funkcję oszczędzania energii, zapobiegającą nieoczekiwanemu rozładowaniu baterii. W przypadku wykrycia nadmiernego rozładowania baterii większość źródeł wybudzania zostanie wyłączona. W tym stanie urządzenie można wybudzić z trybu Modern Standby, naciskając przycisk zasilania lub otwierając pokrywę – pisze Microsoft.

Oprócz tego w nowszych wersjach Windowsa 11 dodano zabezpieczenie, które ma zapobiegać wysyłaniu obrazu na zewnętrzny monitor w stanie bezczynności. Zmiany zostały zastosowane od wydania 24H2 i nie wymagają konkretnej aktualizacji. Laptopy z Windowsem tym sposobem otrzymały lekkie ulepszenie. 

Albert Żurek
10.02.2026 21:19
Tagi: LaptopyWindowsWindows 11
