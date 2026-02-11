PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Mimo utrudnień na trasie do Berlina, resort infrastruktury planuje zwiększyć liczbę pociągów PKP Intercity i otworzyć zupełnie nowe relacje z Polski do Niemiec.
Polski rząd szykuje kolejową ofensywę na zachód. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że oferta pociągów PKP Intercity do Niemiec nie tylko się powiększy, ale też wyjdzie poza klasyczne relacje Warszawa-Berlin. Na mapie planów pojawiają się kolejne składy z Krakowa i Przemyśla, nowe połączenia z Gdańska i Olsztyna przez Poznań, a w perspektywie po 2030 r. także ambitna trasa Berlin-Szczecin-Trójmiasto-Olsztyn-Białystok. Jeśli te zapowiedzi dojadą do celu, dla pasażerów może to oznaczać zupełnie nowy rozkład sił na kolejowym kierunku zachodnim.
Na razie objazdy i autobusy, ale na horyzoncie wielka ofensywa
Paradoks polsko-niemieckiej kolei w 2026 r. jest brutalny: z jednej strony rośnie liczba pociągów do Berlina, z drugiej – po niemieckiej stronie granicy pasażerów wciąż czeka nerwowa przesiadka do autobusów zastępczych. Od Frankfurtu nad Odrą aż do stolicy Niemiec składy są regularnie zastępowane komunikacją autobusową, co wydłuża podróż i skutecznie psuje wizerunek szybkiego połączenia kolejowego z Polski do Berlina.
Ten rok będzie pod tym względem szczególnie ciężki – prace modernizacyjne i związane z nimi przerwy w ruchu kumulują się w kilku dłuższych okresach, w tym w czasie wakacji. Dla podróżnych oznacza to więcej planowania, więcej przesiadek i mniej przewidywalne czasy przejazdu.
Mimo tego tła Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że nie odpuszcza kierunku zachodniego. Wręcz przeciwnie – zapowiada dalsze wzmacnianie oferty PKP Intercity, tak aby w momencie zakończenia prac po obu stronach granicy na tory mogła wjechać już zupełnie inna, bardziej imponująca siatka połączeń.
Kraków i Przemyśl coraz mocniej połączone z Berlinem i Lipskiem
Już dziś połączenia do Berlina nie ograniczają się do klasycznej osi Warszawa-Berlin. Z Przemyśla i Krakowa kursują przez Wrocław i Zieloną Górę trzy dzienne pary pociągów do stolicy Niemiec, a także wagony jadące w nocy jako część składu Ursa. W nowym rozkładzie jazdy pojawiły się też dwie nowe relacje do Lipska.
Resort infrastruktury zapowiada jednak, że to dopiero początek. Trwają analizy nad zwiększeniem częstotliwości połączeń Przemyśl-Kraków-Wrocław-Berlin oraz Przemyśl-Kraków-Wrocław-Lipsk. Innymi słowy, małopolsko-podkarpacki korytarz w stronę Niemiec ma zostać wzmocniony dodatkowymi pociągami, które będą naturalnym uzupełnieniem obecnej oferty.
– Planowane jest dalsze rozszerzanie oferty połączeń z Polski do Niemiec. Trwają analizy nad zwiększeniem częstotliwości połączenia (Przemyśl) - Kraków - Wrocław - Berlin oraz (Przemyśl) - Kraków - Wrocław - Lipsk. Badana jest możliwość uruchomienia po 2030 r. linii komunikacyjnej Berlin – Szczecin - Gdynia - Olsztyn - Białystok – mówi rzeczniczka prasowa resortu.
Jeśli te plany zostaną zrealizowane, pasażerowie z południowo-wschodniej Polski zyskają więcej możliwości dojazdu do zachodnich Niemiec bez konieczności przesiadek w Warszawie czy Poznaniu. To ważna zmiana także w kontekście rosnącej roli Wrocławia jako węzła na osi wschód-zachód.
Berlin z północy już nie tylko Gedanią
Dziś północna Polska ma do dyspozycji jedną sztandarową relację z Trójmiasta do Berlina – pociąg Gedania. Ministerstwo Infrastruktury nie kryje, że chce wyjść poza taki minimalistyczny model. W planach jest rozwój oferty na linii Berlin-Poznań-Trójmiasto. Jak zauważa redakcja portalu Rynek Kolejowy, w praktyce może oznaczać albo drugą Gedanię, albo szereg nowych nazw w rozkładzie jazdy, które rozłożą ruch na cały dzień.
Równolegle analizowana jest relacja Berlin-Poznań-Olsztyn. Włączenie Warmii i Mazur do bezpośrednich połączeń z niemiecką stolicą byłoby ważnym sygnałem: kolej przestaje traktować region jako boczny zaułek sieci dalekobieżnej, a zaczyna wpisywać go w główne korytarze ruchu. Po drodze skorzysta na tym również Poznań, który i tak już dziś ma jedną z najlepszych ofert do Berlina – 8 dziennych i jedną nocną parę pociągów – a każde dodatkowe połączenie jeszcze wzmocni jego rolę jako bramy na Zachód.
Na razie resort zasłania się trwającymi uzgodnieniami międzynarodowymi i nie podaje konkretów co do liczby nowych składów ani terminów ich uruchomienia. Sama zapowiedź kierunków – Trójmiasto, Olsztyn, mocniejsze skomunikowanie przez Poznań – pokazuje jednak, jaką mapkę zdaje się rysować w głowie decydentów polska kolej: Berlin ma stać się naturalnym przedłużeniem najważniejszych krajowych korytarzy Północ-Południe i Wschód-Zachód.
Wielki projekt po 2030 r.: Berlin-Szczecin-Gdynia-Olsztyn-Białystok
Najbardziej ambitnie brzmi jednak projekt, którego realizację resort infrastruktury widzi dopiero po 2030 r. Chodzi o linię Berlin-Szczecin-Gdynia-Olsztyn-Białystok. Taki korytarz połączyłby stolicę Niemiec z Pomorzem, Warmią i Podlasiem jedną długą trasą, pozwalając przesiadać się między regionami bez konieczności zawracania przez centralną Polskę.
Warunki brzegowe są jednak jasne. Po pierwsze, muszą zakończyć się prace modernizacyjne na odcinku Szczecin-Berlin, i to po obu stronach granicy. Po drugie, po polskiej stronie kluczowe jest domknięcie robót na linii 202 między Trójmiastem a Słupskiem – chodzi o już realizowane i zakontraktowane inwestycje, które mają poprawić przepustowość i prędkość tego odcinka. Dopiero na tak przygotowanym torowisku można poważnie myśleć o dalekobieżnym korytarzu ciągnącym się aż do Białegostoku.
Jeśli jednak ten projekt wyjdzie poza fazę analiz, będzie jedną z ważniejszych zmian w układzie polsko-niemieckich połączeń kolejowych. Nie tylko wzmocni obecność polskich pociągów w Niemczech, ale też w praktyce zszyje północno-wschodnią Polskę z zachodnim sąsiadem w sposób, którego dziś na kolejowej mapie po prostu nie ma.
