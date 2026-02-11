Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia

Ten obiekt może być widać gołym okiem w samo południe. Kometa C/2026 A1 (MAPS) pędzi na spotkanie ze Słońcem i za niespełna dwa miesiące rozstrzygnie się jej los.

Bogdan Stech
Ten obiekt może być widać gołym okiem w samo południe. Kometa C/2026 A1 (MAPS) pędzi na spotkanie ze Słońcem i za niespełna dwa miesiące rozstrzygnie się jej los.
REKLAMA

Astronomowie wstrzymali oddech, a miłośnicy nieba już zaznaczają daty w kalendarzach. Nowo odkryta kometa C/2026 A1 (MAPS) pędzi w stronę Słońca po ekstremalnej orbicie. Scenariusze są dwa: albo czeka nas najbardziej spektakularne zjawisko od dziesięcioleci, albo obiekt wyparuje na naszych oczach. Stawka jest wysoka, bo potencjalnie mówimy o jasności przewyższającej Księżyc w pełni.

W świecie astronomii rzadko zdarza się, by obiekt odkryty przez amatorów wywołał tak potężne poruszenie w środowisku naukowym. A jednak. Zespół czterech pasjonatów, operujących zdalnie teleskopem w chilijskiej części pustyni Atacama, trafił na prawdziwą żyłę złota. 13 stycznia, a oficjalnie potwierdzona kilka dni później, na mapach nieba pojawiła się kometa C/2026 A1, ochrzczona skrótem MAPS.

REKLAMA

Szybko okazało się, że nie jest to zwykła, szara bryła lodu. To obiekt należący do legendarnej grupy Kreutza, rodziny komet, które w przeszłości zapewniały ludzkości najjaśniejsze spektakle na niebie.

Randka ze Słońcem: misja samobójcza czy narodziny legendy?

To, co czyni kometę MAPS tak ekscytującą, to jej trajektoria w stylu kamikadze. Obiekt porusza się po niezwykle wydłużonej orbicie i zmierza prosto w ognistą otchłań naszej gwiazdy.

Według wyliczeń, peryhelium, czyli moment największego zbliżenia do Słońca, nastąpi 4 kwietnia 2026 r. Wówczas kometa znajdzie się w odległości zaledwie około 120 tys. km od powierzchni Słońca (choć niektóre modele mówią o nieco bezpieczniejszym dystansie 800 tys. km). Dla porównania: głośna kometa międzygwiezdna 3I/Atlas mijała naszą gwiazdę w odległości aż 200 mln km. C/2026 A1 dosłownie muśnie atmosferę solarną.

W tym krytycznym momencie kometa będzie pędzić z zawrotną prędkością przekraczającą 550 km/s. To niemal 2 mln km/h! Dla porównania wspomniana wcześniej słynna kometa 3I/Atlas leci z prędkością 60 km/s.

To jednak nie prędkość jest największym zagrożeniem, a temperatura. Zbliżenie na dystans 0,005 jednostki astronomicznej oznacza wystawienie lodowo-pyłowego jądra na działanie tysięcy stopni Celsjusza oraz potężnych sił pływowych.

Ed Bloomer z Królewskiego Obserwatorium w Greenwich ostrzega wprost: intensywne promieniowanie i grawitacja mogą rozerwać kometę na strzępy, zanim w ogóle zdążymy ją podziwiać. Wiele komet z tej grupy, zwanych "muskającymi Słońce" (sungrazers), kończy swój żywot jako chmura wyparowanego gazu, nigdy nie wyłaniając się z drugiej strony gwiazdy.

Jeśli przetrwa, pobije rekordy jasności

Tu jednak zaczyna się najciekawsza część tej kosmicznej układanki. C/2026 A1 (MAPS) jest rekordzistką jeszcze przed dotarciem do celu. Żadna inna kometa z grupy Kreutza nie została odkryta tak daleko od Słońca i z tak dużym wyprzedzeniem czasowym (11,5 tygodnia przed peryhelium).

To sugeruje, że jej jądro może być wystarczająco duże i zwarte, by przetrwać piekielny przelot. Jeśli struktura obiektu wytrzyma, gwałtowna sublimacja materiałów lotnych może wytworzyć gigantyczny, świecący warkocz pyłu i gazu.

Co to oznacza dla obserwatorów na Ziemi? Potencjalnie widok, o którym będziemy opowiadać wnukom. Zjawisko tzw. rozpraszania do przodu (forward scattering), polegające na odbijaniu światła słonecznego przez drobinki pyłu, może gwałtownie zwiększyć jasność komety tuż po jej przelocie obok Słońca.

W optymistycznym scenariuszu C/2026 A1 mogłaby stać się widoczna na niebie nawet w środku dnia, rywalizując blaskiem z Księżycem w pełni. Byłoby to nawiązanie do Wielkiej Komety z 1965 r. (Ikeya-Seki), która również należała do tej samej rodziny i była widoczna gołym okiem w pełnym słońcu.

Więcej na Spider's Web:

Duchy starożytnego giganta

Historia komety MAPS jest fascynująca nie tylko ze względu na jej przyszłość, ale i przeszłość. Obiekt ten nie jest samotnym podróżnikiem, lecz fragmentem kolosalnej komety, która rozpadła się wieki temu.

Grupa Kreutza to w rzeczywistości kosmiczne gruzowisko po gigantycznym obiekcie o średnicy ponad 100 km, który prawdopodobnie uległ zniszczeniu między III a IV wiekiem p.n.e. Od tamtego czasu jego szczątki, krążące po orbitach o okresie setek lat, regularnie powracają w okolice Ziemi, tworząc serię Wielkich Komet.

Analiza historyczna pokazuje, że mamy powody do optymizmu. W XI wieku dwa największe odłamki tego starożytnego giganta dały początek Wielkim Kometom z lat 1106 i 1138. W XIX wieku obserwowano Wielką Kometę z 1843 roku oraz niesamowitą C/1882 R1 w 1882 r., która była sto razy jaśniejsza od pełni Księżyca.

REKLAMA

Wszystkie one dzielą wspólne pochodzenie z nowo odkrytą C/2026 A1. Czy MAPS dołączy do tego elitarnego grona, czy podzieli los mniejszych fragmentów, które wyparowały bez śladu? Odpowiedź poznamy już na początku kwietnia, ale jedno jest pewne, warto patrzeć w niebo, bo taka szansa nie zdarza się często.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
11.02.2026 09:09
Tagi: AstronomiaKometyOdkrycia naukoweUkład Słoneczny
Najnowsze
8:37
iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą
Aktualizacja: 2026-02-11T08:37:34+01:00
7:44
Mamy datę premiery Galaxy S26. Na jedną rzecz czekam szczególnie
Aktualizacja: 2026-02-11T07:44:24+01:00
6:45
Microsoft kaja się i chce naprawić Windowsa. Gigant wyznał wstydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-02-11T06:45:00+01:00
6:34
HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone
Aktualizacja: 2026-02-11T06:34:00+01:00
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
19:45
Musk miał uratować Ukrainę blokadą. Rosja wyśmiała to swoim wynalazkiem
Aktualizacja: 2026-02-10T19:45:13+01:00
19:36
WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-10T19:36:21+01:00
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA