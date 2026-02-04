Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki

Ładowanie...

Biżuteria może być niezwykle praktycznym rozwiązaniem. Nie tylko ozdobą, ale również uproszczeniem codziennych obowiązków, na przykład dzięki wygodnej funkcji płatności zbliżeniowych. Niestety, zdecydowana większość obrączek z dodatkowymi możliwościami jest duża i masywna, wyraźnie odróżniając się od klasycznej biżuterii.

Na pewno mieliście do czynienia z sytuacją, kiedy zauważyliście, że na dłoni osoby z biżuterią jedna obrączka wyraźnie się odróżnia. Jest większa i grubsza, burząc naturalny efekt. Ta dysproporcja przykuwa wzrok, ale niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu. Na szczęście funkcjonalna biżuteria potrafi być nie do odróżnienia. Dowodzi tego nowy produkt firmy Maxcom.

Maxcom Pay Ultra Slim to najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Ma zaledwie 3,2 mm szerokości

Obrączka obsługuje płatności bezgotówkowe, wykorzystując sprawdzoną technologię NFC. Dokładnie tę samą, co w plastikowych kartach płatniczych, naszych smartfonach oraz smart zegarkach. Wystarczy przyłożyć taki pierścionek do zbliżeniowego terminala płatniczego w dowolnym sklepie, w razie konieczności wpisać PIN i gotowe. Portfel zostaje w kieszeni, nie trzeba szukać go w torebce albo po kieszeniach kurtki.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Mimo wsparcia technologii NFC, Maxcom Pay Ultra Slim zachowuje naturalne wymiary klasycznej biżuterii. Pierścień płatniczy ma zaledwie 3,2 mm szerokości. Dzięki temu zdecydowanie wyróżnia się na tle masywnych obrączek. Przeciwnie - poza praktyczną funkcją płatniczą, pełni też rolę stylowego dodatku. Warto dodać, że płatności NFC nie wymagają ładowania obrączki. To gigantyczne ułatwienie dla użytkownika.

Mimo malutkich rozmiarów, ceramiczny Maxcom Pay Ultra Slim otrzymał kategorię ochrony IP68. Oznacza to, że jest w pełni odporny na ciecze, pył czy pot. Bez problemu możemy wskoczyć z nim pod prysznic, pływać na basenie, biegać w parku czy przeprowadzić trening na siłowni.

Obrączka marki Maxcom to jedno z zaledwie kilku rozwiązań, które dobrze wyglądają na kobiecej dłoni. Jest też coś dla panów.

Dotychczas pierścienie płatnicze były szerokie i masywne. Przez to wyglądają akceptowalne na dużej męskiej dłoni, za to kompletnie nie współgrają z damską, cienką i lekką biżuterią. Wizualna dysproporcja staje się widoczna zwłaszcza, kiedy użytkowniczka nosi klasyczne cienkie obrączki.

Maxcom Pay Ultra Slim nareszcie eliminuje ten problem. Ten pierścień płatniczy w końcu nie wygląda, jakby znalazł się na kobiecej dłoni trochę przez przypadek. Albo jakby był złem koniecznym, zmuszającym do poświęcenia stylu na ołtarzu wygody i praktyczności.

Pierścień płatniczy Maxcom Pay został zaprojektowany tak, aby był wygodny w codziennym użytkowaniu i dostosowywał się do intensywnego tempa dnia. Jest odporny na kontakt z wodą, nie wymaga ładowania, połączenia z internetem ani dodatkowych urządzeń, dlatego można korzystać z niego podczas codziennych aktywności, treningu czy wypoczynku.

Warto dodać, że pierścień płatniczy marki Maxcom jest także dostępny w szerszej wersji 7 mm, po którą zapewne częściej sięgną panowie. Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, że cieniutki wariant 3,2 mm także wygląda nieźle na męskiej dłoni. Zwłaszcza w połączeniu z bardziej eleganckimi kreacjami, jak garnitur czy służbowa koszula.

Pierścień płatniczy – czy to jest bezpieczne?

Bezpieczniejsze niż karta debetowa! Transakcje wykonywane z użyciem Maxcom Pay Ultra Slim są szyfrowane, a sam pierścień nie przechowuje żadnych danych. Co za tym idzie, gubiąc go, nie musimy się obawiać, iż ktoś zrobi sobie zakupy na nasz koszt. W przeciwieństwie do klasycznej karty, taka obrączka bez synchronizacji ze smartfonem jest bezużyteczna.

Maxcom Pay Ultra Slim łączy się z telefonem – zazwyczaj chronionym biometrycznie – przy pomocy darmowej aplikacji Fidesmo. Rozwiązanie jest wykorzystywane przez takie banki jak mBank, PKO BP, Bank Pekao SA, Alior Bank, VeloBank, Bank BPS, BNP Paribas czy Credit Agricole. Pełna lista wszystkich obsługiwanych instytucji finansowych znajduje się na karcie produktowej pierścienia, a sama lista jest stale powiększana. Również o takie nowoczesne platformy jak XTB.

Jeśli twojego banku nie ma na liście, nie ma problemu. Maxcom Pay Ultra Slim działa ze wszystkimi bankami za pośrednictwem dodatkowej aplikacji Curve, agregującej rozmaite karty płatnicze. Pierścionkiem zapłacimy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Idziemy we właściwym kierunku

Maxcom Pay Ultra Slim to najlepszy dowód na to, że funkcjonalne pierścienie mogą wyglądać jak klasyczna biżuteria. Ceramiczna obrączka nie odznacza się, współgra z eleganckimi kreacjami oraz delikatnymi dodatkami, do tego jest praktyczna i bezproblemowa. Nie trzeba jej ładować, nie trzeba jej ściągać przed kąpielą, a płacimy wykonując prosty gest palcem przy terminalu. Łatwiej się nie da.

Premierowa cena Maxcom Pay Ultra Slim wynosi 499 zł. Ceramiczna obrączka z połyskiem jest dostępna w czarnym kolorze, w 11 różnych rozmiarach. Więcej szczegółów znajdziecie na karcie produktowej:

Szymon Radzewicz 04.02.2026 10:01

Lokowanie produktu : Maxcom

Ładowanie...