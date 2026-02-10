Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią

To może być okrutny chichot losu – tunel, który dopiero zacznie być drążony, wyprzedzi ten powstający od lat.

Adam Bednarek
tunel
REKLAMA

Okazuje się, że kopanie tuneli to maraton, a nie sprint i wcale nie jest ważne, kiedy oraz jak zaczynasz, a liczy się moment dotarcia na metę. Tym bardziej że mogą z tym być trudności. I to bardzo duże. Czy w Łodzi dojdzie do wielkiej niespodzianki i tunel dla kolei dużych prędkości ostatecznie wyprzedzi tunel średnicowy, czyli tzw. mini-metro?

Problemy z inwestycją były na tyle olbrzymie, że inwestor podziękował wykonawcy. "Analiza przebiegu prac i potencjału wykonawcy obnażyła szereg istotnych problemów po stronie wykonawcy, w tym brak wymaganych zasobów, doświadczenia w technologii TBM oraz poważne trudności finansowe przekładające się na przerwanie realizacji robót" – informowała w komunikacie spółka PKP PLK.

REKLAMA

Drążenie odcinka dużego tunelu powinno zająć maszynie 14 miesięcy, a tymczasem po 4,5 roku pracy wykonała zaledwie 1496 m tunelu. Była uruchamiana przez jedynie… 17,5 proc. tego czasu. Zdaniem PKP PLK wykonawca "nie przedstawił żadnego wiarygodnego planu wznowienia prac".

- Nie możemy sobie pozwolić na to, że zaczynamy drążenie drugiego tunelu kolejowego, a wciąż mamy nierozwiązaną sprawę pierwszego – komentuje decyzję Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Już jest pięć lat opóźnienia. A będzie znacznie więcej

Najważniejszą sprawą jest wyłonienie nowych wykonawców i dokończenie rozpoczętych prac. Przypominam, że ta inwestycja powinna skończyć się w 2021 roku. Gdyby moi poprzednicy postępowali w tak zdecydowany sposób, bylibyśmy już po budowie – twierdzi szef resortu cytowany przez PAP.

W Łodzi mamy więc do czynienia z naprawdę dziwną sytuacją. Jeden tunel rodzi się w olbrzymich bólach, a w ostatnich miesiącach nie odnotowano żadnego postępu. W tym samym czasie szykowany jest kolejny, powstający z myślą o Porcie Polska i kolei dużych prędkości. W tym przypadku wszystko idzie na razie jak po maśle.

Na plac budowy w Łodzi dotarły pierwsze z elementów tarczy drążącej TBM (Tunnel Boring Machine), która na bezpiecznej głębokości (do 35 metrów) wydrąży pod miastem tunel Kolei Dużych Prędkości – poinformował niedawno Port Polska.

Wśród dostarczonych części są elementy obudowy tarczy ważące prawie 37 ton każdy. Po zakończeniu dostaw i montażu tarcza będzie ważyć 2500 ton i mieć 130 metrów długości.

Dostawy potrwają do czerwca, a start drążenia tunelu zaplanowany jest na koniec tego roku

Czy do tego czasu wyjaśni się sprawa pierwszego, po którym kursować ma mini-metro (czyli zwykłe pociągi zatrzymujące się na stacjach pod miastem)?

Dariusz Klimczak jest przekonany, że chętnych do posprzątania bałaganu nie zabraknie. Dowodem na to ma być liczba firm, które ubiegają się o kontrakty tunelowe w kraju. Tunel średnicowy w Łodzi to po prostu nowa fucha – trudna, wymagająca, z niełatwą historią, ale jednak fucha.

"W mającej ponad 100 lat historii firmy takiej sytuacji nie było. Szczerze wierzyliśmy, że dokończymy ten kontrakt. Zostało tak niewiele... " – napisało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego w swoim oświadczeniu.

PBDiM zapowiedziało "podjęcie wszystkich prawem przewidzianych środków" w celu wykazania, że PLK niesłusznie odstąpiły od kontraktu.

Z pełnym zaangażowaniem PBDiM realizował zadanie w Łodzi, inwestując w projekt własne środki - ponad pół miliarda złotych. Do dziś PLK S.A. nie zapłaciła nam za szereg zadań zrealizowanych lata temu. Nie doczekaliśmy się także uczciwej waloryzacji kontraktu. Propozycja w ramach mediacji stanowiła 5 proc. wartości naszych roszczeń objętych mediacjami. Mimo to wierzyliśmy w dobrą wolę zamawiającego, solidarność i wspólny cel – zakończyć pierwszy tego typu projekt w kraju – dodano.

REKLAMA

Sprawa na pewno będzie miała swój dalszy ciąg. Ale przynajmniej drugi tunel powstaje.  

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
10.02.2026 09:29
Tagi: ArchitekturainwestycjePociągi
Najnowsze
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA