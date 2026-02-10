Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią

Ładowanie...

Okazuje się, że kopanie tuneli to maraton, a nie sprint i wcale nie jest ważne, kiedy oraz jak zaczynasz, a liczy się moment dotarcia na metę. Tym bardziej że mogą z tym być trudności. I to bardzo duże. Czy w Łodzi dojdzie do wielkiej niespodzianki i tunel dla kolei dużych prędkości ostatecznie wyprzedzi tunel średnicowy, czyli tzw. mini-metro?

Problemy z inwestycją były na tyle olbrzymie, że inwestor podziękował wykonawcy. "Analiza przebiegu prac i potencjału wykonawcy obnażyła szereg istotnych problemów po stronie wykonawcy, w tym brak wymaganych zasobów, doświadczenia w technologii TBM oraz poważne trudności finansowe przekładające się na przerwanie realizacji robót" – informowała w komunikacie spółka PKP PLK.

Drążenie odcinka dużego tunelu powinno zająć maszynie 14 miesięcy, a tymczasem po 4,5 roku pracy wykonała zaledwie 1496 m tunelu. Była uruchamiana przez jedynie… 17,5 proc. tego czasu. Zdaniem PKP PLK wykonawca "nie przedstawił żadnego wiarygodnego planu wznowienia prac".

- Nie możemy sobie pozwolić na to, że zaczynamy drążenie drugiego tunelu kolejowego, a wciąż mamy nierozwiązaną sprawę pierwszego – komentuje decyzję Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Już jest pięć lat opóźnienia. A będzie znacznie więcej

Najważniejszą sprawą jest wyłonienie nowych wykonawców i dokończenie rozpoczętych prac. Przypominam, że ta inwestycja powinna skończyć się w 2021 roku. Gdyby moi poprzednicy postępowali w tak zdecydowany sposób, bylibyśmy już po budowie – twierdzi szef resortu cytowany przez PAP.

W Łodzi mamy więc do czynienia z naprawdę dziwną sytuacją. Jeden tunel rodzi się w olbrzymich bólach, a w ostatnich miesiącach nie odnotowano żadnego postępu. W tym samym czasie szykowany jest kolejny, powstający z myślą o Porcie Polska i kolei dużych prędkości. W tym przypadku wszystko idzie na razie jak po maśle.

Na plac budowy w Łodzi dotarły pierwsze z elementów tarczy drążącej TBM (Tunnel Boring Machine), która na bezpiecznej głębokości (do 35 metrów) wydrąży pod miastem tunel Kolei Dużych Prędkości – poinformował niedawno Port Polska.

Wśród dostarczonych części są elementy obudowy tarczy ważące prawie 37 ton każdy. Po zakończeniu dostaw i montażu tarcza będzie ważyć 2500 ton i mieć 130 metrów długości.

Dostawy potrwają do czerwca, a start drążenia tunelu zaplanowany jest na koniec tego roku

Czy do tego czasu wyjaśni się sprawa pierwszego, po którym kursować ma mini-metro (czyli zwykłe pociągi zatrzymujące się na stacjach pod miastem)?

Dariusz Klimczak jest przekonany, że chętnych do posprzątania bałaganu nie zabraknie. Dowodem na to ma być liczba firm, które ubiegają się o kontrakty tunelowe w kraju. Tunel średnicowy w Łodzi to po prostu nowa fucha – trudna, wymagająca, z niełatwą historią, ale jednak fucha.

"W mającej ponad 100 lat historii firmy takiej sytuacji nie było. Szczerze wierzyliśmy, że dokończymy ten kontrakt. Zostało tak niewiele... " – napisało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego w swoim oświadczeniu.

PBDiM zapowiedziało "podjęcie wszystkich prawem przewidzianych środków" w celu wykazania, że PLK niesłusznie odstąpiły od kontraktu.

Z pełnym zaangażowaniem PBDiM realizował zadanie w Łodzi, inwestując w projekt własne środki - ponad pół miliarda złotych. Do dziś PLK S.A. nie zapłaciła nam za szereg zadań zrealizowanych lata temu. Nie doczekaliśmy się także uczciwej waloryzacji kontraktu. Propozycja w ramach mediacji stanowiła 5 proc. wartości naszych roszczeń objętych mediacjami. Mimo to wierzyliśmy w dobrą wolę zamawiającego, solidarność i wspólny cel – zakończyć pierwszy tego typu projekt w kraju – dodano.

Sprawa na pewno będzie miała swój dalszy ciąg. Ale przynajmniej drugi tunel powstaje.

