Uciekli przed systemem kaucyjnym w kartony. Rząd szykuje odwet

Dla niektórych producentów karton po wejściu w życie systemu kaucyjnego stał się alternatywą dla plastiku, ale ta ucieczka do przodu może skończyć się na ścianie.

Adam Bednarek
kartony
Napoje w kartonowych opakowaniach pojawiły się w dużych sieciach, które nie przystąpiły do systemu kaucyjnego. Niektóre sklepy tłumaczyły taką decyzję brakiem miejsca, co uniemożliwia zbiórkę. Plastikowe i puszkowe opakowania zaczęły znikać, a w ich miejscu natychmiast pojawiły się kartonowe.

Przeciwnicy systemu kaucyjnego bili brawo – nowe przepisy są złe, więc każda odpowiedź godna jest ich zdaniem pochwały. Tyle że recykling opakowań kartonowych nie jest idealny. Jednym z celów systemu kaucyjnego jest to, żeby więcej plastiku wracało do producentów – i przez to mniej opakowań lądowało w środowisku – a zamiast tego w miejsce jednego problematycznego surowca wstawia się drugi.

Ciekawe – choć nieco niepokojące - dane w kontekście systemu kaucyjnego płyną z raportu opublikowanego przez fundację ProKarton. Okazuje się, że mniej osób niż w zeszłym roku (64 proc. wobec 70 proc.), wie, że kartony po mleku i sokach nadają się do recyklingu. Na dodatek prawidłowo opakowania segreguje 58 proc. – tylu ankietowanych wie, że trzeba wrzucać je do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe pisaliśmy na Spider's Web.

Z danych jednego z producentów wynikało, że w krajach Unii recyklingowi poddano łącznie 47 proc. kartonów po napojach. Wprawdzie liczba pochodziła z 2016 r., ale choć w Polsce odnotowano 20-krotny wzrost recyklingu opakowań wielomateriałowych, to producent nie podawał, z jakiego pułapu startowaliśmy.

W porównaniu z rokiem 2024 nieco spadł odsetek osób przekonanych, że kartony nadają się do recyklingu (64 proc. wobec 70 proc.), a jednocześnie wzrosła liczba badanych, którzy nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To pokazuje, że edukacja w tym obszarze wciąż jest potrzebna – apelowała fundacja ProKarton.

Jednocześnie blisko co piąty respondent (16 proc.) wybiera pojemnik niebieski na papier, a 12 proc. – czarny na odpady zmieszane. Co prawda w porównaniu z rokiem 2024 zmniejszył się odsetek osób mylących kartony na mleko i soki z opakowaniami papierowymi, ale nieco częściej trafiają one do pojemnika czarnego – wyliczała fundacja. Ten sam problem mieliśmy z butelkami PET. Owszem, wielu je segregowało, ale potrafiły lądować w nieodpowiednich kontenerach. Poziom zbiórki wynosił ok. 45 proc. W krajach, gdzie system kaucyjny funkcjonuje od lat, wynosi ok. 90 proc.

Karton zamiast plastiku to taka zabawa w kotka i myszkę

Wygląda jednak na to, że rząd może powiedzieć "stop" harcom.

- Będziemy motywować wszystkich producentów, żeby wchodzili do systemu kaucyjnego. Mamy możliwość oddziaływania finansowego - tu narzędziem jest opłata produktowa. Nie wykluczam też włączenia napojów w kartonach do systemu kaucyjnego. Ich producenci sami zresztą o to zabiegali na etapie procedowania ustawy – przyznaje w rozmowie z wnp.pl Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska.

Bardziej niż kartony w oczy kłują małe, szklane jednorazowe butelki po tzw. "małpkach". Fakt, że nie zostały objęte systemem kaucyjnym, dziwi. Rząd tłumaczył się troską o małe sklepy, ale jeśli rzeczywiście walczymy o czystsze środowisko, to małe butelki powinny być wrogiem numer jeden. Stało się inaczej, ale może się to zmienić.

Plany są – choć ciągle nie doczekaliśmy się konkretnej deklaracji. W rozmowie z wnp.pl Anita Sowińska zapewniła, że "w ciągu najbliższego półrocza" rząd podejmie decyzję w sprawie "wzmocnienia obecności w systemie butelek wielokrotnego użytku oraz ewentualnego włączenia do systemu kaucyjnego szkła jednorazowego".

- Taka zmiana wymaga konsultacji i okresu przejściowego. Nie mogę zadeklarować, że na 100 proc. dojdzie do jej uchwalenia... Osobiście uważam, że taka zmiana jest potrzebna, bo "małpki" to poważny problem środowiskowy – przyznaje wiceszefowa resortu.

Adam Bednarek
12.02.2026 11:44
Tagi: RecyklingSystem kaucyjny
