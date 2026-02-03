REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji

Przy śmietnikowej altance toczy się dyskusja: ważniejsze jest prawo jednostki czy finansowe korzyści grupy?

Adam Bednarek
kamery
REKLAMA

Jest wiele miejsc, gdzie prawo do prywatności kłóci się z interesami pewnych społeczności, ale śmietniki wydają się najdziwniejszym punktem tego sporu. A może właśnie nie – może to paradoksalnie idealna lokalizacja, aby dyskutować o tym, czy wszędzie musimy i powinniśmy być obserwowani przez kamery. Skoro nawet idąc z workami jesteśmy nagrywani, to czy nie posuwamy się za daleko? A może taka kontrola jest konieczna w imię wyższych wartości?

Są tacy, którzy twierdzą, że granica została przekroczona. I zawalczyli o prywatność w sądach. Ostatnio pisaliśmy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że kamery przy śmietnikach to jednak przesada.

REKLAMA

Kamery przy śmietnikach

Dlaczego w ogóle się je tam montuje? Np. po to, aby chronić się przed podrzucanymi odpadami. Ale nie tylko.

- Jakimi sposobami możemy zidentyfikować osoby, które nie segregują czy podrzucają śmieci, jeżeli jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek możliwości wypełniania ustawowych przepisów? - zastanawia się w rozmowie z Portalem Samorządowym Leszek Klonowski, zastępca prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Teoretycznie metoda istnieje. Można zainstalować specjalne (i nietanie) pojemniki, które otwierają się po zeskanowaniu kodu. Jedynie mieszkańcy mają dostęp do nowoczesnego klucza, więc nie ma ryzyka, że obcy przyniosą swoje worki, w których nie wiadomo co się znajduje. A przez to opłaty mogą rosnąć.

"Nawet gdy ktoś segreguje, jest obarczany winą, a nawet karą za niesegregowanie śmieci za kogoś innego" – zwracano uwagę w Świętochłowicach, gdzie właśnie taki system był testowany, a jego celem było wyeliminowanie śmietnikowej niesprawiedliwości.

Klonowski odpowiada, że ten system wcale nie jest idealny. Wystarczy, że ktoś wykorzysta okazję, zaczai się za plecami i dorzuci śmieci przed zamknięciem się kontenera. Albo po prostu zostawi je obok. Bez kamer takich gagatków nie da się złapać na gorącym uczynku.

A jak kamery są, to rzeczywiście różne wybryki wychodzą na światło dzienne.

- Problem RODO, ochrony wizerunku cały czas wraca, a my jako gminy potrzebujemy bardzo skutecznego, sprawnego, szybkiego narzędzia, które nam pozwoli też egzekwować selektywną zbiórkę, gdyż bez tego jest trudno działać – dodaje w rozmowie z serwisem Małgorzata Izdebska, szefowa Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Związku Miast Polskich.

Gminy mówią więc wprost: musimy wiedzieć, co, jak, kiedy i najlepiej przez kogo jest wyrzucane. Wielu mieszkańców oburza się, sugerując, że to już naruszenie prywatności i zbyt duża kontrola. Eksperci zajmujący się tematyką odpadów są zdziwieni, bo w wielu innych tematach instytucje wiedzą niemal wszystko, a tymczasem worków broni się jak niepodległości. Śmieci okazują się ostatnim bastionem prywatności.

REKLAMA

Jak przypominał Bizblog, Polska musi osiągnąć 56 proc. recyklingu do 2026 r., a docelowo 65 proc. w 2035 r. Samorządy ostrzegają, że brak postępów może oznaczać kary, które ostatecznie mogłyby obciążyć mieszkańców.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
03.02.2026 09:17
Tagi: Recyklingsegregacja odpadówśmieci
Najnowsze
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA