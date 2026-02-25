Tak to można zaczynać dzień. Przegląd ekspresów do kawy do 4 tys. zł

Ładowanie...

Każdy przynajmniej raz dziennie powinien móc poczuć się jak Dale Cooper. Siąść na krześle, fotelu czy kanapie, to najmniej istotne, byleby mu było wygodnie. Następnie wziąć łyk i stwierdzić: to jest "cholernie dobra kawa". W idealnym świecie takich chwil dziennie jest oczywiście więcej, ale mowa tutaj o gwarantowanym minimum. Z kofeiną rzecz jasna nie wolno przesadzać, ale przecież są też niepobudzające alternatywy. Świat kawy oferuje tyle możliwości, że jednym z moich poważnych lęków jest to, że kiedyś będę ich pozbawiony. Korzystam ile mogę: słodkie, kwaśne, orzechowe, czekoladowe, gorzkie i ciemne jak czarna noc, ale i jasno wypalane ziarna, rześkie, owocowe. Z mlekiem i bez, wszystko zależy od humoru.

Oczywiście na smak kawy wpływają same ziarna. Najlepiej niedawno wypalone i świeżo zmielone. Istotna jest też woda, która może popsuć smak, wypłukując zalety, ale może też otworzyć nam oczy na nieznane wcześniej przyjemności. Nie sposób nie wspomnieć o roli młynka. A ważne jest też to, w czym i jak przygotowywać będziemy napar. Liczy się końcowy efekt, ale możliwości urządzenia i sam jego wygląd też dokładają swoją cegiełkę do zadowolenia z naparu. Przyjrzyjmy się więc kilku ekspresom.

Philips 8000 LatteGo Pro

Kawa jest ważna, a niejednokrotnie im szybciej podana, tym lepiej. Czasami nie zawsze mamy możliwość wyciszenia się przy filiżance, ale nie chcemy iść na kompromisy. Wypić trzeba tu i teraz, napar musi być bezproblemowo przygotowany, ale też smaczny. Z Philips 8000 LatteGo Pro EP8757/20 to właśnie możliwe.

Philips 8000 LatteGo Pro EP8757/20 jest praktycznie bezobsługowy – korzystanie z niego nie stwarza żadnych trudności, wszystko dzieje się sprawnie i szybko. Do dyspozycji mamy bardzo czytelny ekran świetnej jakości, ale pomóc można sobie aplikacją, dzięki której zdalnie zaparzamy kawę. Wystarczy np. dzień wcześniej wieczorem postawić filiżankę, zadbać o zapas ziaren i wody, a kiedy przebudzimy się rano, uruchomić program i z łóżka włączyć przygotowanie kawy. Idziesz do kuchni, a ona już czeka zaparzona.

Napojów do wyboru jest ok. 50, a jakby komuś było mało, to większość naparów można modyfikować, dostosowując je do własnych potrzeb. Ekspres pozwala ustawić samodzielnie objętość czy proporcje, a nawet intensywność czy temperaturę.

Philips 8000 LatteGo Pro EP8757/20 w naszym tekście chwalony był za spienianie mleka. Jest przy tym cichy i bardzo elegancko wygląda. Nie sprawia trudności w obsłudze, łatwo dbać o jego czystość. Czego chcieć więcej? Czasu, żeby móc delektować się naparem. I tylko tyle.

Jura C9

Jura C9 przyciąga wzrok swoją kompaktowością. Wymiary to zaledwie 26 cm szerokości, 32,5 cm wysokości i 43,7 cm głębokości. Stosunkowo nieduża waga - 9,5 kg – sprawia, że ekspres łatwo przesunąć albo znaleźć dla niego nowe miejsce.

Jura C9 oferuje dwa różne procesy parzenia kawy. Hot Brew to standardowa procedura zaparzania przy temperaturze około 90-95 st. C. Z kolei Light Brew pozwala parzyć kawę w temperaturze nawet ok. 60 st. C. Wykorzystuje przy tym mniejszą ilość zmielonej kawy, aby uzyskać unikalny profil smakowy.

Ekspres wyposażony jest w młynek Professional Aroma Grinder (P.A.G.). Zbiornik na ziarna mieści 200 gramów kawy.

Na dotykowym, czytelnym wyświetlaczu do wyboru mamy w sumie 17 naparów. Jest klasyka - espresso, kawa czarna, cappuccino czy latte macchiato – ale też flat white, cortado i espresso macchiato.

De’Longhi Eletta Explore

Ekspres pozwala przygotować jedną z ponad 50 dostępnych do wyboru kaw. Nie tylko tych na gorąco, bo zrobić możemy Cold Brew, prawdziwy hit w letnie, gorące dni. A wiosna i lato już za pasem, więc warto mieć to w pamięci.

Bardzo ciekawą technologią jest Bean Adapt, za sprawą której ekspres automatycznie dopasowuje parametry mielenia, jak i parzenia kawy. Dla początkujących kawoszy różnice pomiędzy np. stopniem palenia ziaren mogą być zagadką, a ta opcja pozwała łatwiej się wdrożyć.

Ekspres łączy się z aplikacją Coffee Link, na której można przeglądać nowe przepisy i mieć dostęp do ustawień ekspresu.

Sage Barista Impress

Sage Barista Impress to przynajmniej w teorii sprzęt dla nieco bardziej zaawansowanych smakoszy kawy. Nie ma w nim dotykowego ekranu ani wsparcia aplikacji. Nie możemy kliknąć, aby automatycznie przygotować np. flat white albo americano. Ekspres służy do zaparzenia espresso – klasycznego bądź podwójnego – a to od użytkownika zależy, co dalej. Można wypić klasyczne 36 ml, ale też zalać wodą, tworząc americano, czy dolać mleka, wybierając latte. Espresso to fundament w Sage Barista Impress.

W Sage Barista Impress mamy wbudowany młynek i dyszę do spieniania mleka. Ze zbiornika można też bezpośrednio wlać gorącą wodę. W przygotowaniu porządnego espresso pomaga ubijak, odpowiadający za równomierny docisk i rozłożenie kawy.

To propozycja dla osób chcących wsiąknąć w świat kawy. Trzeba samemu dojść do tego, jakie mielenie jest odpowiedzialne dla danych ziaren, by zmieścić się w widełkach – czyli naparze zaparzonym w ok. 25-30 s, uzyskując ok. 36 ml czarnego płynu (przy 18 g kawy). Tym samym Sage Barista Impress otwiera się na eksperymenty, bo dla niektórych kaw idealna proporcja to właśnie 1:2, a dla innych – 1:3. Z pomocą filmików dostępnych w sieci można dojść do wprawy, a efektem będzie naprawdę dobra kawa.

Melitta Latticia OT

Wróćmy do sprzętów automatycznych, a przy tym niedużych i dostępnych za przyzwoite pieniądze. W Melitta Latticia OT kawę wybieramy na dotykowym ekranie. Wystarczy wskazać interesującą nas pozycję - espresso, café crème, cappuccino i latte macchiato – by napar został przygotowany. Wbudowany system mleczny zadba o spienione mleko. Cichy młynek nie narobi rabanu nawet wtedy, gdy zaczynacie delektować się kawą bladym świtem, kiedy reszta domowników śpi.

Ekspres pozwala ustawić trzy poziomy mocy parzenia i pięciu ustawień stopnia mielenia. Do tego dochodzi dostosowanie temperatury oraz samej ilość kawy, co pozwala stworzyć napar wedle własnych potrzeb.

Choć sam sprzęt jest niewielki – jego szerokość to raptem 20 cm – to jednocześnie pozwala przygotować dwie filiżanki kawy, posiada spory pojemnik na ziarna (250 g, czyli cała standardowa paczka) i jeszcze większy zbiornik na wodę (1,5 l). W sam raz na potrzeby pary żyjącej w niedużym mieszkanku.

Moccamaster Select KBG 741

Dotychczas skoncentrowaliśmy się na ekspresach ciśnieniowych. Warto rzucić okiem na metody przelewowe. Moccamaster Select KBG 741 to absolutna klasyka i gwarancja jakości – nie przez przypadek właśnie te ekspresy znajdują się w wielu kawiarniach speciality. Za jednym zamachem model może zaparzyć aż 10 filiżanek kawy.

Ponadczasowy klasyk dla osób lubiących postawić sobie dzbanek kawy i siorbać ją przez długi czas. Świetny wygląd, jeszcze lepsza jakość. Marzenie niejednego kawosza.

Fellow Aiden

Moccamaster Select KBG 741 puszczał oko dla fanów retro designu, natomiast Fellow Aiden to już nowoczesny minimalizm. Nieco surowa, wręcz brutalna sylwetka również zachwyca. Do tego dochodzi sterowanie za pomocą aplikacji, gdzie nie tylko zdalnie odpalimy ekspres, ale też pobawimy się ustawieniami.

To bardziej nowoczesne podejście do ekspresów przelewowych, ale ciągle stawiające na pierwszym planie jakość.

Melitta Aromaboy

Małe jest piękne. Na zdjęciach nie widać, jak niewielkim sprzętem jest Melitta Aromaboy. Na waszych półkach stoją większe książki, a za płytą winylową schowałyby się dwa takie ekspresy.

Maksimum prostoty – wsypuje się do koszyka 12 g zmielonej kawy, wychodzi z tego ok. 250 mln naparu. Naprawdę dobrego jak na tę cenę. A przy tym jak wygląda Melitta Aromaboy. Warto mieć ten ekspres dla samej przyjemności patrzenia na tę kruszynę. Jest tak nieduży, że może stać na biurku w pracy czy domowym biurze. A na upartego da się go zabrać w podróż.

Adam Bednarek 25.02.2026 15:19

