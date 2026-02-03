Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór

Ładowanie...

Oczy całego świata zwrócone są na Centrum Kosmiczne Kennedy’ego na Florydzie, gdzie trwały ostatnie przygotowania do historycznego lotu. Misja Artemis 2 ma zabrać czworo astronautów w dziesięciodniową podróż wokół Księżyca, pierwszą taką wyprawę od czasów programu Apollo.

Jednak entuzjazm musiał ustąpić chłodnej kalkulacji inżynierów. NASA poinformowała we wtorek rano, że start zostaje przesunięty o co najmniej cztery tygodnie. Powodem jest konieczność przeanalizowania danych zebranych podczas testów oraz przeprowadzenie powtórnej symulacji przedstartowej.

REKLAMA

Powtórka z Artemis 1. Wodór znów sprawia kłopoty

Problemy ujawniły się w trakcie procedury zwanej "wet dress rehearsal", czyli próbnego odliczania połączonego z tankowaniem rakiety. Ćwiczenia rozpoczęły się oficjalnie w sobotę wieczorem, kiedy zespoły kontrolne zajęły swoje stanowiska. Przez pierwsze półtorej doby wszystko szło zgodnie z planem: uruchomiono zasilanie obu stopni potężnej rakiety Space Launch System (SLS) oraz naładowano baterie kapsuły załogowej Orion.

Krytyczny moment nadszedł jednak w poniedziałek, gdy rozpoczęto tankowanie ponad 2,6 mln litrów superzimnego ciekłego wodoru i tlenu. Scenariusz okazał się niepokojąco znajomy.

Podobnie jak w przypadku Artemis 1, technicy wykryli wycieki ciekłego wodoru. Do awarii doszło na styku z masztem serwisowym, w miejscu, gdzie przewody paliwowe z wieży startowej łączą się z rakietą. To newralgiczny punkt konstrukcji, który już wcześniej spędzał sen z powiek inżynierom NASA.

Przerwane odliczanie

Mimo wykrycia nieszczelności, zespołowi naziemnemu udało się opanować sytuację na tyle, by w pełni zatankować zbiorniki SLS i utrzymać w nich odpowiednie ciśnienie przez kilka godzin. Był to pokaz skuteczności procedur awaryjnych, jednak ostateczny rezultat testu nie był w pełni satysfakcjonujący. W końcowej fazie symulowanego odliczania wskaźniki wycieku ponownie poszybowały w górę.

W obliczu niestabilnych parametrów, NASA podjęła decyzję o przerwaniu ćwiczeń na zaledwie pięć minut przed planowanym symulowanym startem. Choć w oficjalnym oświadczeniu agencja podkreśla, że inżynierowie "pokonali szereg wyzwań i zrealizowali wiele zaplanowanych celów", konieczność przerwania procedury tuż przed finałem jest jasnym sygnałem, że system nie jest jeszcze gotowy na lot z ludźmi na pokładzie.

Bezpieczeństwo załogi pozostaje absolutnym priorytetem, co wyklucza jakikolwiek pośpiech.

Marcowe okno nadziei

Luty został definitywnie wykreślony z kalendarza startów. Aby dać zespołom czas na dokładną analizę danych i przeprowadzenie drugiej, niezbędnej próby, NASA celuje teraz w marzec jako najwcześniejszy możliwy termin. Agencja dysponuje w tym miesiącu pięcioma potencjalnymi datami startu: okno otwiera się między 6 a 9 marca oraz dodatkowo 11 marca.

Jeśli jednak inżynierowie nie uposają się z usterkami do tego czasu, ludzkość będzie musiała uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Kolejna szansa na wysłanie Oriona w stronę Księżyca pojawi się dopiero w kwietniu. Wówczas w grę wchodzą terminy: 1 kwietnia, dni pomiędzy 3 a 6 kwietnia oraz końcówka miesiąca. 30 kwietnia. Każde przesunięcie to nie tylko kwestia techniczna, ale i logistyczna, jednak w drodze powrotnej na Srebrny Glob nie ma miejsca na błędy.

Na sprawę można też spojrzeć z optymistycznej strony. Dzięki przesunięciu daty start u misja Artemis 2 nie będzie musiała konkurować o uwagę widzów na całym świecie z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, a w USA z pucharem Super Bowl.

Więcej na Spider's Web:

Trudne paliwo

Problemy NASA z wodorem nie są nowe - inżynierowie zmagali się z nimi już w czasach promów kosmicznych i programu Apollo. Wodór jest określany w branży kosmicznej jako paliwo o najwyższej energii i najtrudniejszym charakterze.

Głównym problemem wodoru jest jego budowa. Cząsteczka wodoru jest najmniejszą znaną cząsteczką dwuatomową w naturze. Ze względu na mikroskopijny rozmiar, wodór potrafi przenikać przez struktury krystaliczne niektórych metali oraz przez najdrobniejsze pory w uszczelkach, które dla innych paliw (jak nafta czy metan) byłyby całkowicie szczelne.

Jeśli istnieje jakakolwiek, nawet mikrometrowa szczelina, wodór ją znajdzie. Inżynierowie żartują czasem, że wodór to Houdini układu okresowego, ucieknie z każdego zamknięcia, jeśli tylko da mu się cień szansy.

Aby wodór był użyteczny jako paliwo rakietowe, musi zostać skroplony. W formie gazowej zajmuje zbyt wiele miejsca. Aby utrzymać go w stanie ciekłym (LH2), trzeba go schłodzić do temperatury -253 stopni Celsjusza (zaledwie 20 stopni powyżej zera absolutnego). To rodzi ogromne wyzwania inżynieryjne podczas tankowania

REKLAMA

Skoro wodór jest tak problematyczny, dlaczego rakieta SLS (Space Launch System) misji Artemis z niego korzysta? Odpowiedź to Impuls Właściwy.

Ciekły wodór w połączeniu z ciekłym tlenem to najwydajniejsze paliwo chemiczne dostępne dla inżynierów. Daje największy ciąg na kilogram spalanego paliwa. Aby wynieść ciężką kapsułę Orion i moduł serwisowy w stronę Księżyca, NASA potrzebuje tej ogromnej energii, godząc się na technologiczny ból głowy związany z jego obsługą.

REKLAMA

Bogdan Stech 03.02.2026 17:00

Ładowanie...