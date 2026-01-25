REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech /
  3. Nauka

Woda butelkowana pod lupą. Nowe dane nie pozastawiają złudzeń

Woda butelkowana od lat sprzedawana jest jako czystsza i bezpieczniejsza alternatywa dla kranówki. Najnowsze badanie pokazuje, że obraz jest o wiele bardziej złożony.

Marcin Kusz
Nowe badanie wody butelkowanej. Czysta? Niekoniecznie
REKLAMA

Naukowcy prześwietlili 10 popularnych marek, mierząc dziesiątki związków powstających podczas dezynfekcji wody. W butelkach faktycznie jest ich mniej niż w badanej wodzie z kranu, ale żadna próbka nie była całkowicie wolna od chemicznych produktów ubocznych.

REKLAMA

Dlaczego w wodzie w ogóle pojawia się chemia?

Zanim woda trafi do kranu lub butelki, musi zostać oczyszczona. Chodzi o zabicie bakterii, wirusów i pasożytów, które mogą wywoływać groźne choroby. Do dezynfekcji używa się m.in. chloru, chloraminy, dwutlenku chloru czy ozonu. Problem w tym, że te środki reagują z naturalną materią organiczną obecną w wodzie, a także z jonami bromu i jodu. Skutkiem ubocznym są tzw. produkty uboczne dezynfekcji, w skrócie DBP.

Część z nich, np. trihalometany i kwasy halooctowe, jest regulowana przez przepisy, ponieważ badania sugerują ich potencjalną rakotwórczość oraz działanie genotoksyczne, czyli uszkadzające materiał genetyczny. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska ustala dla nich dopuszczalne stężenia w wodzie pitnej, a podobne limity obowiązują też w Unii Europejskiej.

Co dokładnie sprawdzili naukowcy?

Zespół z University of South Carolina postanowił wyjść poza listę związków objętych normami. Zamiast skupiać się wyłącznie na kilku klasycznych trihalometanach i kwasach halooctowych, zmierzył w wodzie aż 64 różne produkty uboczne dezynfekcji – zarówno regulowane, jak i takie, które na razie formalnie nie mają limitów.

Do badań wybrano 10 popularnych marek wody butelkowanej dostępnych na rynku amerykańskim. Były wśród nich zarówno wody powstające z oczyszczonej wody wodociągowej, jak i wody źródlane oraz głębinowe. Dla każdej marki pobrano próbki z dwóch różnych partii produkcyjnych, oddzielonych w czasie o około pół roku, żeby sprawdzić, czy wyniki są stabilne.

Jako punkt odniesienia posłużyła chloraminowana woda z kranu, czyli woda dezynfekowana mieszaniną chloru z amoniakiem. Naukowcy oznaczyli nie tylko stężenia poszczególnych związków, ale także tzw. całkowity halogen organiczny, który daje ogólny obraz ilości związków zawierających chlor, brom i jod. Dodatkowo obliczyli toksyczność całkowitą próbek, wykorzystując wskaźnik TIC-Tox oparty na danych z badań komórkowych.

Woda butelkowana kontra kranówka: mniej związków, ale nie zero

Wynik pierwszego porównania wydaje się prosty: w badanych wodach butelkowanych było istotnie mniej produktów ubocznych dezynfekcji niż w próbce wody z kranu. Łączne stężenie DBP w wodach butelkowanych wahało się od 0,01 do 22,4 mikrograma na litr, przy średniej około 2,6 mikrograma na litr. W wodzie z kranu ten sam zestaw związków sięgnął 47,3 mikrograma na litr, a literatura naukowa przytaczana przez autorów podaje średnią dla innych wodociągów rzędu 52,2 mikrograma na litr.

Różnica widoczna była także w liczbie wykrytych związków. W przeciętnej wodzie butelkowanej znajdowano zaledwie 3 różne DBP, podczas gdy w badanej kranówce naliczono ich aż 37. Najmniejsze wartości notowano w wodach opisywanych jako źródlane lub głębinowe – średnio około 0,6 mikrograma na litr. Wody oczyszczone z kranówki miały nieco więcej związków, ale różnica nie była statystycznie istotna.

Autorzy podkreślają jednak, że wyniki trzeba traktować bardzo ostrożnie. Dla kilku marek różnice między partiami były istotne statystycznie – w jednej serii produktu stężenia DBP były wyższe, w innej niższe. To oznacza, że nawet w ramach jednej marki skład chemiczny może się dość mocno zmieniać.

Nowe, nieuregulowane związki w butelkach

Najciekawszą częścią badania okazał się przegląd związków, których dotąd w wodach butelkowanych niemal nie szukano. Naukowcy znaleźli ślady tzw. nitryli haloacetonowych, haloacetamidów i nitrometanów halogenowanych.

Po raz pierwszy w wodzie butelkowanej zidentyfikowano np. dibromoacetonitryl. To związek, o którym z badań laboratoryjnych wiadomo, że jest bardzo cytotoksyczny – uszkadza komórki – oraz genotoksyczny i rakotwórczy. W dwóch markach jego stężenie sięgnęło 0,1-0,2 mikrograma na litr.

Zaskakujący był też przypadek jednej z wód z ujęcia głębinowego dezynfekowana wyłącznie promieniowaniem UV. W teorii taki proces nie powinien generować produktów ubocznych typowych dla chlorowania. Mimo to w próbkach wykryto tam kilka kwasów halooctowych oraz chloroform, a także znaczący poziom bromku. Naukowcy sugerują, że w którymś momencie obróbki musiał pojawić się środek chlorowy lub woda miała wcześniej kontakt z systemem dezynfekcji opartym na chlorze.

Co z tego wynika dla konsumentów?

Czy z nowych danych płynie prosty wniosek: woda butelkowana jest bezpieczna, kranówka nie? Naukowcy wyraźnie przed takim uproszczeniem ostrzegają. Po pierwsze, do porównania użyto tylko jednej próbki wody wodociągowej z konkretnego miejsca. W innych miastach technologia uzdatniania i jakość wody surowej mogą być zupełnie inne, co będzie przekładało się na skład chemiczny.

Pamiętajmy także, że choć stężenia DBP w wodzie butelkowanej były niższe, wszystkie badane produkty zawierały przynajmniej śladowe ilości takich związków. Woda w butelce nie jest więc sterylnym, idealnie czystym płynem, tylko produktem przetworzonym, w którym zachodzą realne reakcje chemiczne. Autorzy podkreślają, że wybór między kranówką a wodą butelkowaną powinien uwzględniać także inne czynniki: lokalną jakość wody wodociągowej, stan instalacji w budynku, kwestie środowiskowe związane z plastikiem i transportem, a także koszty.

Przeczytaj także:

Nowe dane nie oznaczają więc, że powinniśmy w panice wyrzucić wszystkie butelki z wodą ani zakręcić kurek w kranie. Pokazują jednak, że za prostymi hasłami reklamowymi kryje się skomplikowana chemia, a pojęcie czystej wody jest bardziej umowne, niż nam się wydaje.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Pixabay / Pexels

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
25.01.2026 06:27
Tagi: kaucja za butelkikrannaukowcyUSAwoda
Najnowsze
6:18
Ja do TCL. Mam sprawę w temacie Sony
Aktualizacja: 2026-01-25T06:18:00+01:00
6:07
Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:07:00+01:00
6:00
Rewolucja w akumulatorach. Nadchodzą baterie litowo-siarkowe
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
6:00
Jeddah Tower rośnie jak szalona. Rekord świata bardzo blisko
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
16:50
Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem
Aktualizacja: 2026-01-24T16:50:00+01:00
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
16:30
Kompromitacja Microsoftu. Twoje dane nie są bezpieczne
Aktualizacja: 2026-01-24T16:30:00+01:00
16:20
Trzy dekady otwierali Windowsa. Nadal próbują
Aktualizacja: 2026-01-24T16:20:00+01:00
16:10
Microsoft popsuł Painta. Trudno o większy absurd
Aktualizacja: 2026-01-24T16:10:00+01:00
16:00
Rewolucja w laptopach. Na tym będziesz grać
Aktualizacja: 2026-01-24T16:00:00+01:00
12:52
Nowe ultrasonografy trafiają na rynek. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-24T12:52:10+01:00
10:39
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-24T10:39:40+01:00
10:37
Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem
Aktualizacja: 2026-01-24T10:37:16+01:00
10:34
Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz
Aktualizacja: 2026-01-24T10:34:35+01:00
8:01
Ciemna materia nie ma już gdzie się ukryć. Nieuchwytna teoria potwierdzona
Aktualizacja: 2026-01-24T08:01:00+01:00
7:51
Biznes w kosmosie eksploduje. Dla Polski to potężna szansa
Aktualizacja: 2026-01-24T07:51:00+01:00
7:41
Koniec zależności od metali ziem rzadkich. "Zniknie bogactwo niektórych państw"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:41:00+01:00
7:31
Mieliśmy pracować wydajniej. "Te obietnice można wsadzić między bajki"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:31:00+01:00
7:21
Stary satelita nauczył się widzieć w nocy. Efekt niesamowity
Aktualizacja: 2026-01-24T07:21:00+01:00
7:11
Poważana ekspertka ostrzega - kosmici zdemolują bankowość
Aktualizacja: 2026-01-24T07:11:00+01:00
7:01
iPhone 18 Pro (Max), Fold, 18, 18e i Air 2 - wszystko, co wiemy, a wiemy dużo
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
21:52
Ubisoft w tarapatach. W te gry już nie zagracie
Aktualizacja: 2026-01-23T21:52:54+01:00
21:46
Polski GLOWS złapał rozbłysk Słońca. Wnioski są mocne
Aktualizacja: 2026-01-23T21:46:02+01:00
20:57
Nie uciekniesz od takich kas. Musisz pomachać paragonem
Aktualizacja: 2026-01-23T20:57:30+01:00
19:50
W Warszawie rośnie zielony wieżowiec. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-01-23T19:50:11+01:00
19:49
SteelSeries Arctis Nova Elite - recenzja. Nie jesteś godny słuchawek za 2500 zł
Aktualizacja: 2026-01-23T19:49:14+01:00
17:41
WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też
Aktualizacja: 2026-01-23T17:41:56+01:00
17:39
Tutaj kryzysu nie będzie. NVIDIA uspokaja
Aktualizacja: 2026-01-23T17:39:22+01:00
17:02
Wielki powrót futurystycznego kolosa. USA wprowadza broń hipersoniczną na morza
Aktualizacja: 2026-01-23T17:02:24+01:00
16:44
iPhone Air poprawiony. Nadrobili spory brak
Aktualizacja: 2026-01-23T16:44:01+01:00
15:49
Wiatr i słońce pokonały kopalne. Węgiel schodzi na margines
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:49+01:00
15:47
Trump chce tarczy na Grenlandii. Przechwyci pociski w kosmosie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:47:18+01:00
14:56
Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora
Aktualizacja: 2026-01-23T14:56:58+01:00
14:52
Elon Musk obiecuje. "Robotów będzie więcej niż ludzi"
Aktualizacja: 2026-01-23T14:52:55+01:00
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA