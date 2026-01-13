REKLAMA
"Tanie komputery to już były". Nadciąga tragedia

Rynek komputerów osobistych w ostatnich latach radził sobie nadwyraz dobrze. W 2026 r. jednak nadchodzi zmiana - wysokie ceny pamięci mogą ostudzić entuzjazm.

Albert Żurek
Windows AI Copilot
Według danych Omdia, globalne dostawy komputerów w ostatnim kwartale 2025 r. wzrosły o 10,1 proc., osiągając 75 mln urządzeń. Ci, którzy ulepszyli lub wymienili sprzęt w tym czasie mają szczęście - kolejna okazja pojawi się dopiero za kilka lat.

Rynek komputerów w 2025 r. zaliczył ogromne wzrosty

W całym 2025 r. na świat trafiło aż 279,5 mln egzemplarzy komputerów - zarówno klasyczne stacjonarki, jak i laptopy. Z tej liczby 220,4 mln to laptopy, a 59,1 mln klasyczne komputery osobiste.

Największy wzrost w ujęciu procentowym odnotowano w sektorze komputerów stacjonarnych. W ubiegłym roku dostarczono 14,4 proc. więcej maszyn w porównaniu z 2024 r. W samym czwartym kwartale odnotowano 16,2 mln sztuk.

Kto jest liderem na rynku PC? Największy udział ma Lenovo, który w 2025 r. na cały świat dostarczył aż 71 mln sztuk komputerów. Firma jednocześnie zwiększyła dostawy o 14,6 proc. w skali roku i o 14,4 proc. w ostatnim kwartale 2025 r. 

Na drugim miejscu znalazło się HP - w 2025 r. wprowadziło na rynek 57 mln komputerów, w tym 15,4 mln urządzeń w czwartym kwartale. Podium zamyka Dell z wynikiem 42 mln sztuk (+7 proc. rok do roku). To jedyny producent z zestawienia, który na targach CES 2026 publicznie stwierdził, iż konsumenci wybierający komputer nie są zainteresowani sztuczną inteligencją.

Wyniki zanotowane w 2025 r. nie wynikają wyłącznie tylko ze zwiększonej dostępności sprzętu. Warto przypomnieć, że w październiku Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla systemu Windows 10, oferując jeszcze roczny dostęp do aktualizacji ESU do października 2026 r. Konsumenci szybko zrozumieli, że muszą wymienić swoją maszynę, aby móc przejść na Windowsa 11.

W 2026 r. sytuacja się znacząco pogorszy

Pod koniec 2025 r. odczuliśmy pierwsze skutki wysokich cen pamięci, napędzanych rosnącym zainteresowaniem AI - moduły RAM podrożały nawet 5-krotnie (z ok. 400 do 2000 zł za 32 GB DDR5), a dyski SSD nawet 3-krotnie w ciągu kilku tygodni. Z raportów wynika, że producenci zakontraktowali już swoje zapasy na 2026 r., więc taniej raczej nie będzie.

Laptopy odczują skutki drogiej pamięci najbardziej. Producenci już wcześniej zapowiedzieli dalsze podwyżki, a konsumenci zaczną ograniczać zakupy i odkładać wymianę sprzętu, by nie przepłacać.

Albert Żurek
13.01.2026 19:40
Tagi: KomputeryLaptopy
2026-01-13
