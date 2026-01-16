REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a

Darmowy internet w liniach Delta pokazuje, że lot nie musi oznaczać cyfrowej izolacji. Sprawdziłem, jak satelitarne łącze radzi sobie z grami online i streamingiem 11 km nad ziemią.

Oliwier Nytko
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
REKLAMA

Wielogodzinne loty kojarzyły się kiedyś z przymusowym nadrabianiem zaległości w lekturze. Zamknięcie w aluminiowym kadłubie na wysokości przelotowej oznaczało przerwę w życiorysie, podczas której kontakt ze światem zewnętrznym był ograniczony do minimum.

Obecnie nowoczesne konstelacje satelitarne sprawiają, że ten czas wygląda zupełnie inaczej. Możliwość swobodnego korzystania z sieci sprawia, że przestrzeń powietrzna przestaje być białą plamą na mapie komunikacji. Praca nad wspólnymi projektami, kontakt z bliskimi czy rozrywka online są dostępne na wyciągnięcie ręki. Podróż między kontynentami nie wymusza już rezygnacji z codziennych aktywności, a samolot staje się naturalnym przedłużeniem biura lub salonu.

REKLAMA

Bezpłatne Wi-Fi w samolocie

Podróż z Amsterdamu do Las Vegas z międzylądowaniem w Detroit to kilkanaście godzin w powietrzu i doskonała okazja do testu współczesnej łączności satelitarnej. Lecąc liniami Delta, które współpracują z KLM w ramach sojuszu SkyTeam, spodziewałem się standardowych, płatnych pakietów.

Tymczasem przewoźnik oferuje darmowy dostęp do sieci dla uczestników programu lojalnościowego SkyMiles. Proces rejestracji zajmuje chwilę i nie wymaga podawania numeru karty kredytowej, co pozwala cieszyć się łącznością przez (praktycznie) cały lot.

Darmowe Wi-Fi na pokładzie nie ogranicza się do prostych komunikatów tekstowych. Po zalogowaniu otrzymałem pełny dostęp do zasobów sieci, co pozwala na przeglądanie mediów społecznościowych, sprawdzanie poczty czy pracę w chmurze.

Większość tradycyjnych linii wciąż traktuje szerokopasmowy internet jako towar luksusowy, kosztujący od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Sam zapłaciłem z 50 zł za internet na trasie Nowy Jork - Kopenhaga (wracają z Las Vegas do Krakowa). Ale system Delta oparty jest na technologii Viasat Ka-band, która zapewnia wysoką przepustowość na cały pokład, wystarczającą do obsłużenia wielu pasażerów jednocześnie.

A tutaj samolot SAS-u. Internet płatny

Streaming działa, ale co z grami?

Największe zaskoczenie przyniosły testy streamingu. Oglądanie wideo przebiegało bez większych zakłóceń, a połączenie pozostawało stabilne przez większość czasu nad oceanem. Podczas testów prędkość pobierania wynosiła średnio 10-15 Mbps, co wystarcza do płynnego odtwarzania filmów. Trzeba jednak pamiętać, że system Viasat wykorzystuje satelity geostacjonarne na orbicie 36 000 km nad ziemią. Generuje to ping na poziomie 600-800 ms, co jest niewidoczne przy filmach, ale odczuwalne w innych zastosowaniach.

LoL na 11000 metrów. Spójrzcie na ping

Prawdziwym wyzwaniem była próba zagrania w League of Legends, a konkretnie w tryb Teamfight Tactics. Choć ping oscylował w granicach 750-880 ms, a opóźnienie ruchów postaci wynosiło realnie ok. sekundy, gra była możliwa.

W tytule opartym na strategii i planowaniu takie warunki pozwalały na normalną zabawę i ukończenie meczu. Świadomość, że siedzę w fotelu nad chmurami i gram online za darmo, robi wrażenie. Gorzej wypadła próba wejścia na ARAM-a. Tutaj dynamika rozgrywki i konieczność błyskawicznych reakcji sprawiły, że sekundowe opóźnienie uniemożliwiało jakąkolwiek sensowną walkę.

W przypływie optymizmu sprawdziłem też, jak system poradzi sobie z pobieraniem aktualizacji do Cyberpunka 2077. Wynik był łatwy do przewidzenia, bo szacowany czas zakończenia operacji liczony w dniach szybko zakończył ten eksperyment. Podobnie źle było z graniem w Fortnite’a (a można na macOS-ie już grać, trzeba się pobawić w instalowanie). Nie pytajcie o szczegóły, powiem tylko, że przy specyfice tej gry i takim opóźnieniu próba jakiejkolwiek interakcji z otoczeniem mijała się z celem. W dynamicznych grach typu FPS czy Battle Royale takie warunki są po prostu dyskwalifikujące. Bez zaskoczenia, ale musiałem spróbować.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Praca biurowa i komunikatory

Technologia ma jednak słabe punkty, co najmocniej widać przy wysyłaniu danych. Upload zazwyczaj nie przekraczał 0,5-1 Mbps. Przesłanie filmu o wadze 48 MB na Slacka zajęło blisko 15 minut. Sygnał musi przebyć ogromną drogę do satelity i z powrotem, więc o sprawnej wymianie dużych plików czy wideokonferencjach można zapomnieć.

Za to popularne komunikatory radzą sobie całkiem nieźle. Wiadomości tekstowe na WhatsAppie, Messengerze czy iMessage docierają niemal bez opóźnień, co pozwala na bieżący kontakt z ziemią. Wysyłanie zdjęć trwa już wyraźnie dłużej i zajmuje od kilku do kilkunastu sekund.

Do podstawowej komunikacji biurowej, takiej jak synchronizacja dokumentów, wysyłanie prezentacji mailem czy udział w czatach, jest to jednak wystarczające rozwiązanie. Warto też liczyć się z chwilowymi spadkami prędkości przy przełączaniu się między satelitami.

Jak wypada konkurencja?

Jeśli szukacie podobnych udogodnień u innych przewoźników, rynek powoli goni standardy amerykańskie. Norweski Norwegian oferuje darmowe, choć zazwyczaj wolniejsze Wi-Fi. SAS zapowiedział wprowadzenie darmowego internetu opartego na systemie Starlink dla członków EuroBonus pod koniec 2025 r., choć na razie ogranicza dostęp głównie do wyższych klas i statusów.

Air France planuje darmowy dostęp w całej flocie do 2026 r. LOT ogłosił modernizację Dreamlinerów, która obejmie montaż łączności Gogo/Intelsat, ale obecnie za internet w klasie ekonomicznej trzeba zapłacić przeszło 50 zł, a prędkości rzadko przekraczają 5 Mbps.

REKLAMA

Warto śledzić rozwój sytuacji, bo różnice w jakości są kolosalne. Podczas gdy systemy GEO oferują stabilne 100-200 Mbps na pokład, nadchodzące konstelacje LEO, jak Starlink, obiecują ping poniżej 50 ms. I to zrewolucjonizuje gaming i wideokonferencje w powietrzu.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Oliwier Nytko
16.01.2026 08:09
Tagi: Internetinternet satelitarnylinie lotniczeLOTLotniska
Najnowsze
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
20:58
Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Aktualizacja: 2026-01-15T20:58:25+01:00
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
19:55
ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios
Aktualizacja: 2026-01-15T19:55:13+01:00
19:17
To jest nowa Lara Croft. Gracze kłócą się, czy w ogóle przypomina tą z gier
Aktualizacja: 2026-01-15T19:17:51+01:00
19:00
Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:48+01:00
18:48
Padł rekord w produkcji energii. Ale co z bezpieczeństwem systemu?
Aktualizacja: 2026-01-15T18:48:34+01:00
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
10:15
Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę
Aktualizacja: 2026-01-15T10:15:13+01:00
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA