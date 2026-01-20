REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet

Czy trzy dżety komety 3I/Atlas, rozstawione co 120 stopni, to znak rozpoznawczy technologii? - pyta znany naukowiec.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas z niespotykaną symetrią. Padło pytanie o silniki
REKLAMA

Jedni uwielbiają jego hipotezy o obcych i ich statkach pędzących przez nasze kosmiczne podwórko, inni patrzą na to raczej z politowaniem. Niewątpliwie jednak Avi Loeb, profesor z Harwardu i astrofizyk, sprawił, że więcej osób zainteresowało się astronomią. Jego artykuły o komecie 3I/Atlas czytane są na całym świecie.

Tym razem Avi Loeb postanowił pójść na całość. Dosłownie. O ile wcześniej jedynie sugerował i domyślał się, teraz donosi o twardych dowodach. Naukowiec powraca z nowymi, jeszcze bardziej intrygującymi danymi.

REKLAMA

Najnowsze analizy zdjęć z Teleskopu Hubble’a sugerują, że obiekt ten posiada strukturę, której trudno szukać w świecie naturalnych komet czy planetoid. "Czy patrzymy właśnie na działającą technologię innej cywilizacji?" - zastanawia się badacz.

Symetria, która wprawia w osłupienie

Prawdziwy przełom nastąpił 14 stycznia 2026 r., gdy do akcji wkroczył Teleskop Hubble’a. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego filtra Larsona-Sekaniny, który pozwala odsiać oślepiającą poświatę wokół jądra obiektu, oczom naukowców ukazał się widok niemal niemożliwy.

Zamiast chaotycznego wyrzutu gazu, badacze dostrzegli precyzyjny układ trzech mini-dżetów rozciągających się na odległość 25 tys. kilometrów. Co najbardziej zdumiewające, dżety te są od siebie oddalone o równe 120 stopni w rzucie na płaszczyznę nieba.

Taka idealna, geometryczna wręcz powtarzalność jest niezwykle rzadka w przypadku naturalnych obiektów makroskopowych. Jakby tego było mało, system uzupełnia czwarty, znacznie potężniejszy dżet, skierowany w stronę Słońca, który sięga dziesięciokrotnie dalej niż pozostałe.

Avi Loeb, wspólnie z Tonim Scarmato, opublikował właśnie pracę, w której analizuje 24 zdjęcia komety 3I/Atlas wykonane na przełomie 2025 i 2026 r. Dane nie pozostawiają złudzeń: struktura dżetów komety 3I/Atlas nie jest przypadkowym rozbłyskiem.

Cały układ obraca się co 7,1 godziny. Loeb porównuje to zjawisko do obracającej się latarni morskiej, której wiązki światła omiatają otoczenie w regularnych odstępach czasu.

Pytania o napęd

W dyskusję włączył się dr Frank Laukien, bliski współpracownik Loeba, który stawia odważne pytanie: czy te trzy symetryczne dżety to minimalna konfiguracja niezbędna do sterowania obiektem w trójwymiarowej przestrzeni?

Kluczowe pytanie brzmi: czy trzy symetryczne minisilniki odrzutowe to minimalna możliwa konfiguracja napędów umożliwiająca zmianę orientacji obiektu w przestrzeni trójwymiarowej? Silniki satelitarne produkowane przez człowieka zazwyczaj występują parami w przeciwnych kierunkach. Czy geometryczny układ minisilników może wskazywać na aktywną technologię? - napisał dr Frank Laukien.

Jego zdaniem w przypadku obiektu rotującego co 7 godzin wokół własnej osi, układ trzech dżetów rozstawionych co 120 stopni plus jeden dżet główny mógłby służyć jako system korekcji trajektorii.

Sami widzicie, że w tym miejscu docieramy do pewnej granicy. To nie jest już tylko obserwacja lodu zamieniającego się w gaz, to analiza potencjalnej architektury napędowej, która mogłaby służyć do precyzyjnego nawigowania między gwiazdami, a więc w zasadzie science-fiction.

Kometa 3I/Atlas - prastara kopalnia wiedzy

Pamiętajmy, że kometa 3I/Atlas jest zdaniem ogromnej większości naukowców obiektem naturalnym. nie znaleziono żadnego dowody, że może to być statek obcych.

Kometa 3I/Atlas to trzeci w historii, po słynnym 'Oumuamua i kometcie Borisov, potwierdzony obiekt międzygwiezdny (ISO), który odwiedził nasz Układ Słoneczny. Została odkryta 1 lipca 2025 r. przez system teleskopów ATLAS w Chile, ale wleciała w nasz Układ Słoneczny 8000 lat temu.

W przeciwieństwie do typowych komet z Obłoku Oorta, kometa 3I/Atlas przybyła z głębi kosmosu, a jej hiperboliczna trajektoria dowodzi, że nie jest związana grawitacyjnie z naszą gwiazdą. Jest jedynie przelotnym gościem, który narodził się w innym, odległym układzie planetarnym i od mmiliardów lat dryfował w próżni, zanim trafił w nasze sąsiedztwo.

Więcej na Spider's Web:

Ten kosmiczny wędrowiec imponuje nie tylko swoim pochodzeniem, ale i parametrami fizycznymi. Naukowcy szacują, że obiekt ten może mieć od 7 do nawet 10 mld lat, co czyni go niemal tak starym jak sama Droga Mleczna. Jądro 3I/Atlas ma średnicę szacowaną w przedziale od 440 m do 5,6 km, choć precyzyjne pomiary są trudne ze względu na gęstą otoczkę gazu i pyłu (komę).

Obiekt porusza się z zawrotną prędkością: do naszego układu wkroczył, pędząc około 58 km/s względem Słońca, a w punkcie przysłonecznym (peryhelium) przyspieszył do blisko 68 km/s (ok. 246 000 km/h), co czyni go jednym z najszybszych ciał niebieskich kiedykolwiek obserwowanych w naszym systemie.

Po minięciu punktu najbliższego Słońcu (29 października 2025 r.) oraz zbliżeniu się do Ziemi na odległość około 270 mln km w grudniu, kometa 3I/Atlas rozpoczęła swoją drogę powrotną w otchłań międzygwiezdną. Obecnie obiekt oddala się od nas, a w marcu 2026 r. ma minąć Jowisza w odległości zaledwie 53 mln km.

REKLAMA

Jego podróż w naszym układzie jest tylko krótkim epizodem. Po minięciu orbit zewnętrznych planet, za 8000 lat kometa na zawsze opuści nasze sąsiedztwo i powróci do przestrzeni międzygwiezdnej, kierując się w stronę gwiazdozbiorów nieba południowego. Nie powróci już nigdy, niosąc ze sobą tajemnicę swoich zagadkowych dżetów i unikalnego składu chemicznego.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
20.01.2026 17:31
Tagi: 3I/ATLASAstronomiakometaUkład Słoneczny
Najnowsze
17:31
Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:52+01:00
16:59
"AI jest dobre, wy nie rozumiecie” Szef Razera chwali słoik z hologramem
Aktualizacja: 2026-01-20T16:59:00+01:00
16:50
Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą
Aktualizacja: 2026-01-20T16:50:10+01:00
16:17
W 2026 smartfony będą droższe. O dziwo biedni tego nie poczują
Aktualizacja: 2026-01-20T16:17:06+01:00
16:06
ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie
Aktualizacja: 2026-01-20T16:06:02+01:00
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA