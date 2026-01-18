REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?

Kometa 3I/Atlas nie niesie ze sobą żadnych nadajników radiowych - wykazali amerykańscy naukowcy. "To żaden argument, obcy mogą korzystać z innej technologii" - upiera się Avi Loeb.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
REKLAMA

Kiedy w naszym Układzie Słonecznym pojawia się gość z innej części galaktyki, świat nauki wstrzymuje oddech. Kometa 3I/Atlas, trzeci w historii zaobserwowany obiekt międzygwiezdny, od samego początku budzi ogromne emocje. Nic dziwnego, że amerykańscy badacze postanowili sprawdzić, czy ta kosmiczna skała nie jest przypadkiem czymś więcej niż tylko zlepkiem lodu i pyłu.

Kometę 3I/Atlas podsłuchiwali naukowcy z projektu Radioteleskopu Green Bank. To prawdziwe monstrum do odbierania sygnałów radiowych z kosmosu. Jest to największa na świecie lądowa ruchoma konstrukcja i oczywiście największy w dziejach radioteleskop, którym można sterować. Ulokowany jest w miejscowości Green Bank w Wirginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

I to właśnie to potężne narzędzie śledziło kometę 3I/Atlas. Wynik? Dla miłośników hipotez o kontakcie z obcymi zdecydowanie rozczarowujący. Za pomocą radioteleskopu astronomowie byli w stanie wykluczyć w komecie 3I/Atlas obecność nadajników o mocy zaledwie 0,1 wata i większych. Aby uzmysłowić sobie, jak precyzyjne to badanie, warto wspomnieć, że nowoczesny smartfon emituje fale o mocy około 1 wata.

Oznacza to, że gdyby na pokładzie komety 3I/Atlas znajdowało się urządzenie dziesięciokrotnie słabsze od zwykłej komórki, ziemskie urządzenia bez trudu by je wykryły.

Dlaczego obcy mieliby używać radia?

Do sprawy odniósł się Avi Loeb, profesor z Harvardu, popularyzator idei, że kometa 3I/Atlas może być dziełem obcej cywilizacji. Jak napisał na swoim blogu wielu reporetrów zwróciło się do niego o komentarz w sprawie wyników nasłuchu przeprowadzonego przez Radioteleskop Green Bank.

Nowe dane wykluczają obecność sygnału technologicznego w paśmie częstotliwości radiowych 1–12 GHz w kierunku Ziemi w okresie 5 godzin, między 04:15 a 09:15 UTC, 18 grudnia 2025 r. - napisał Avi Loeb.

Jego zdaniem nie należy oczekiwać, że obiekt technologiczny, jakim jego zdaniem może być kometa 3I/Atlas, będzie przesyłał sygnały radiowe do swoich nadawców. Przebycie Drogi Mlecznej przez takie sygnały zajęłoby dziesiątki tysięcy lat, podczas gdy czas, jaki 3I/ATLAS spędza wewnątrz Układu Słonecznego, od i do zewnętrznej krawędzi Obłoku Oorta, wynosi zaledwie 16 tys. lat.

Naukowiec stwierdził, że obiekty międzygwiezdne raczej nie będą nieprzerwanie przesyłać sygnałów do swoich nadawców, ponieważ nie mają wystarczająco dużo czasu, aby skorzystać z dwustronnego dialogu.

Biorąc pod uwagę, że ich podróż trwa miliardy lat, szansa na transmisję w dowolnym 5-godzinnym odstępie jest znikoma. Co więcej, taki sygnał może nie być transmitowany w kierunku Ziemi lub w monitorowanym paśmie częstotliwości. Aby oszczędzać energię, wydajna sygnalizacja byłaby przesyłana i kompresowana do krótkiego impulsu o małym współczynniku wypełnienia. Prawidłowy program obserwacyjny monitorowałby 3I/ATLAS z wielu kierunków przez długi okres czasu, a nie tylko przez okres 5 godzin - napisał Avi Loeb.

Więcej na Spider's Web:

Cień sygnału "Wow!" i matematyczne zagadki

Avi Loeb na tych wywodach nie poprzestał i postanowił dolać oliwy do ognia. Jeśli chodzi o sygnały radiowe, to w tej sprawie jest jeszcze jeden zbieg okoliczności, który naukowiec nazywa anomalią.

Wyjaśniłem też reporterom, że zachęcam zespół badawczy inicjatywy Breakthrough Listen do sprawdzenia sygnałów radiowych z obiektu 3I/ATLAS, ponieważ kierunek przybycia 3I/ATLAS do Układu Słonecznego pokrywał się z kierunkiem sygnału "Wow!" z 1977 r. z dokładnością do 9 stopni. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia to zaledwie 0,6 proc. - napisał Avi Loeb.

Inicjatywa Breakthrough Listen to największy i najbardziej zaawansowany na świecie projekt astronomiczny, w ramach którego poszukuje się śladów inteligentnego życia pozaziemskiego, nasłuchując sygnałów radiowych i optycznych z milionów pobliskich gwiazd i galaktyk. Zebrane w ramach projektu dane są udostępniane publicznie dla analizy.

Sygnał "Wow!" to niezwykle silny sygnał radiowy, odebrany 15 sierpnia 1977 r. przez radioteleskop Big Ear w ramach projektu SETI (poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji). Trwał 72 sekundy i wyróżniał się wąskopasmowym charakterem, sugerującym sztuczne pochodzenie, choć jego prawdziwe źródło pozostaje zagadką. Hipotezy wskazują na zjawiska astrofizyczne, takie jak rozbłyski z magnetarów (gwiazd neutronowych), które oddziałują z obłokami wodoru. 

Skarbnica wiedzy starsza niż Słońce

Pamiętajmy, że choć obcy i kometa 3I/Atlas to ciekawe intelektualnie ćwiczenie, to obiekt ten nie musi być dziełem innej cywilizacji, żeby być dla nas skarbnicą naukowej wiedzy. Naukowy konsensus jest jasny: 3I/Atlas to naturalna kometa z obcego świata. Powstała w otchłani czasu, gdy nasze Słońce jeszcze się nie narodziło.

Wiemy już całkiem sporo. Kometa 3I/Atlas pojawiła się na granicach Układu Słonecznego 8000 lat temu. Wydaje się ona pochodzić z grubego dysku Drogi Mlecznej i prawdopodobnie jest bardzo starym obiektem, znacznie starszym niż nasz Układ Słoneczny. Może mieć nawet 8 mld lat. Przelatuje przez nasze kosmiczne podwórko z zawrotną prędkością 58 km/s (210 tys. km/h) względem Słońca.

REKLAMA

Teraz naukowcy na całym świecie analizują dane zebrane przez instrumenty rozsiane nie tylko po naszej planecie, ale także w części Układu Słonecznego. Możemy być pewni, że już wkrótce czeka nas kilka wyjątkowo ciekawych, naukowych wiadomości dotyczących komety 3I/Atlas.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
18.01.2026 11:15
Tagi: 3I/ATLASkometaUkład Słoneczny
Najnowsze
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
16:24
Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci
Aktualizacja: 2026-01-16T16:24:34+01:00
16:18
Hubble złapał narodziny gwiazdy. Kard zachwyca
Aktualizacja: 2026-01-16T16:18:29+01:00
16:05
Nie wyślemy wojsk na Grenlandię. "To nie jest w naszym interesie"
Aktualizacja: 2026-01-16T16:05:17+01:00
15:37
Zdziwisz się, kupując laptopa. Te zapasy się opłaciły
Aktualizacja: 2026-01-16T15:37:42+01:00
15:22
Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje
Aktualizacja: 2026-01-16T15:22:10+01:00
15:14
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca
Aktualizacja: 2026-01-16T15:14:16+01:00
15:10
Naprawili błąd sprzed 90 lat. Czas może płynąć w dwie strony
Aktualizacja: 2026-01-16T15:10:00+01:00
13:29
Wojsko Polskie potężnie urośnie. Podali liczbę żołnierzy
Aktualizacja: 2026-01-16T13:29:30+01:00
12:36
Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda
Aktualizacja: 2026-01-16T12:36:45+01:00
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA