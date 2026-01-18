Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?

Ładowanie...

Kiedy w naszym Układzie Słonecznym pojawia się gość z innej części galaktyki, świat nauki wstrzymuje oddech. Kometa 3I/Atlas, trzeci w historii zaobserwowany obiekt międzygwiezdny, od samego początku budzi ogromne emocje. Nic dziwnego, że amerykańscy badacze postanowili sprawdzić, czy ta kosmiczna skała nie jest przypadkiem czymś więcej niż tylko zlepkiem lodu i pyłu.

Kometę 3I/Atlas podsłuchiwali naukowcy z projektu Radioteleskopu Green Bank. To prawdziwe monstrum do odbierania sygnałów radiowych z kosmosu. Jest to największa na świecie lądowa ruchoma konstrukcja i oczywiście największy w dziejach radioteleskop, którym można sterować. Ulokowany jest w miejscowości Green Bank w Wirginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych.

I to właśnie to potężne narzędzie śledziło kometę 3I/Atlas. Wynik? Dla miłośników hipotez o kontakcie z obcymi zdecydowanie rozczarowujący. Za pomocą radioteleskopu astronomowie byli w stanie wykluczyć w komecie 3I/Atlas obecność nadajników o mocy zaledwie 0,1 wata i większych. Aby uzmysłowić sobie, jak precyzyjne to badanie, warto wspomnieć, że nowoczesny smartfon emituje fale o mocy około 1 wata.

Oznacza to, że gdyby na pokładzie komety 3I/Atlas znajdowało się urządzenie dziesięciokrotnie słabsze od zwykłej komórki, ziemskie urządzenia bez trudu by je wykryły.

Dlaczego obcy mieliby używać radia?

Do sprawy odniósł się Avi Loeb, profesor z Harvardu, popularyzator idei, że kometa 3I/Atlas może być dziełem obcej cywilizacji. Jak napisał na swoim blogu wielu reporetrów zwróciło się do niego o komentarz w sprawie wyników nasłuchu przeprowadzonego przez Radioteleskop Green Bank.

Nowe dane wykluczają obecność sygnału technologicznego w paśmie częstotliwości radiowych 1–12 GHz w kierunku Ziemi w okresie 5 godzin, między 04:15 a 09:15 UTC, 18 grudnia 2025 r. - napisał Avi Loeb.

Jego zdaniem nie należy oczekiwać, że obiekt technologiczny, jakim jego zdaniem może być kometa 3I/Atlas, będzie przesyłał sygnały radiowe do swoich nadawców. Przebycie Drogi Mlecznej przez takie sygnały zajęłoby dziesiątki tysięcy lat, podczas gdy czas, jaki 3I/ATLAS spędza wewnątrz Układu Słonecznego, od i do zewnętrznej krawędzi Obłoku Oorta, wynosi zaledwie 16 tys. lat.

Naukowiec stwierdził, że obiekty międzygwiezdne raczej nie będą nieprzerwanie przesyłać sygnałów do swoich nadawców, ponieważ nie mają wystarczająco dużo czasu, aby skorzystać z dwustronnego dialogu.

Biorąc pod uwagę, że ich podróż trwa miliardy lat, szansa na transmisję w dowolnym 5-godzinnym odstępie jest znikoma. Co więcej, taki sygnał może nie być transmitowany w kierunku Ziemi lub w monitorowanym paśmie częstotliwości. Aby oszczędzać energię, wydajna sygnalizacja byłaby przesyłana i kompresowana do krótkiego impulsu o małym współczynniku wypełnienia. Prawidłowy program obserwacyjny monitorowałby 3I/ATLAS z wielu kierunków przez długi okres czasu, a nie tylko przez okres 5 godzin - napisał Avi Loeb.

Cień sygnału "Wow!" i matematyczne zagadki

Avi Loeb na tych wywodach nie poprzestał i postanowił dolać oliwy do ognia. Jeśli chodzi o sygnały radiowe, to w tej sprawie jest jeszcze jeden zbieg okoliczności, który naukowiec nazywa anomalią.

Wyjaśniłem też reporterom, że zachęcam zespół badawczy inicjatywy Breakthrough Listen do sprawdzenia sygnałów radiowych z obiektu 3I/ATLAS, ponieważ kierunek przybycia 3I/ATLAS do Układu Słonecznego pokrywał się z kierunkiem sygnału "Wow!" z 1977 r. z dokładnością do 9 stopni. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia to zaledwie 0,6 proc. - napisał Avi Loeb.

Inicjatywa Breakthrough Listen to największy i najbardziej zaawansowany na świecie projekt astronomiczny, w ramach którego poszukuje się śladów inteligentnego życia pozaziemskiego, nasłuchując sygnałów radiowych i optycznych z milionów pobliskich gwiazd i galaktyk. Zebrane w ramach projektu dane są udostępniane publicznie dla analizy.

Sygnał "Wow!" to niezwykle silny sygnał radiowy, odebrany 15 sierpnia 1977 r. przez radioteleskop Big Ear w ramach projektu SETI (poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji). Trwał 72 sekundy i wyróżniał się wąskopasmowym charakterem, sugerującym sztuczne pochodzenie, choć jego prawdziwe źródło pozostaje zagadką. Hipotezy wskazują na zjawiska astrofizyczne, takie jak rozbłyski z magnetarów (gwiazd neutronowych), które oddziałują z obłokami wodoru.

Skarbnica wiedzy starsza niż Słońce

Pamiętajmy, że choć obcy i kometa 3I/Atlas to ciekawe intelektualnie ćwiczenie, to obiekt ten nie musi być dziełem innej cywilizacji, żeby być dla nas skarbnicą naukowej wiedzy. Naukowy konsensus jest jasny: 3I/Atlas to naturalna kometa z obcego świata. Powstała w otchłani czasu, gdy nasze Słońce jeszcze się nie narodziło.

Wiemy już całkiem sporo. Kometa 3I/Atlas pojawiła się na granicach Układu Słonecznego 8000 lat temu. Wydaje się ona pochodzić z grubego dysku Drogi Mlecznej i prawdopodobnie jest bardzo starym obiektem, znacznie starszym niż nasz Układ Słoneczny. Może mieć nawet 8 mld lat. Przelatuje przez nasze kosmiczne podwórko z zawrotną prędkością 58 km/s (210 tys. km/h) względem Słońca.

Teraz naukowcy na całym świecie analizują dane zebrane przez instrumenty rozsiane nie tylko po naszej planecie, ale także w części Układu Słonecznego. Możemy być pewni, że już wkrótce czeka nas kilka wyjątkowo ciekawych, naukowych wiadomości dotyczących komety 3I/Atlas.

18.01.2026

